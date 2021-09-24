В Приморье с начала года ввели в эксплуатацию свыше 500 тыс. квадратных метров жилья

Более 500 тыс. квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Приморском крае с начала 2021 года, динамика ввода за год составила 67%, сообщили в региональном правительстве.

«По состоянию на 1 сентября в Приморье введено в эксплуатацию около 509 тыс. квадратных метров, из них – 183 тыс. – индивидуальное жилье. Динамика ввода жилья за год составила 67% при среднем в стране – 30%. По этому показателю наш регион занимает 17 место среди субъектов РФ», – цитирует сообщение правительства региона РИА «Новости».

Там добавили, что этот объем жилья был сдан с начала года.

Кроме того, Приморский край занимает 32 место по переселению из аварийного жилья. С 2019 года в регионе ликвидировано около 29 тыс. «квадратов» аварийного жилья – это 110% от плана. Расселены почти 1,5 тыс. человек.

Увеличение объемов строительства и переселения людей из аварийного жилого фонда – ключевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее власти Приморья сообщали, что в рамках этого нацпроекта в текущем году в крае необходимо сдать 825 тыс. квадратных метров жилья, в 2022 году – увеличить объем строительства до 1 млн.

В регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы – повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.