Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма Обвиняемого в получении взятки замначальника инженерных войск Алахвердиева уволили 24 сентября 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Замглавы инженерных войск России генерал-майор Руслан Алахвердиев снят с занимаемой должности после решения суда о его аресте, сообщил источник в правоохранительных органах. «Приказ о снятии Алахвердиева с должности и увольнении из Вооруженных сил России вышел в конце августа, вскоре после его ареста», – сообщил источник ТАСС. Как заявил обвиняемый в ходе заседания в 235-м Гарнизонном военном суде, который рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей, он пытается оформить пенсию через адвокатов. «Алахвердиев обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн 700 тыс. рублей от гендиректора ООО «Логис» Семейкина в связи с госконтрактами, связанными со службой. В ходе допроса Алахвердиев признал факт получения денег, но заявил, что они были потрачены в интересах Вооруженных сил России, в том числе на установку памятника воинам-афганцам в парке Победы, ремонт воинских частей, строительство спортзала для военнослужащих. Он не признал вину в инкриминируемом преступлении», – сказано в материалах дела, зачитанных в суде. Ранее начальника поликлиники МВД в Петербурге задержали за взятки.

Микологи назвали Россию лидером по сбору мухоморов в мире 23 сентября 2021, 16:40

Фото: Anton Kavashkin/Russian

Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Столько мухоморов, сколько в России, вообще нигде в мире не собирается, страна сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке этих грибов, причем как для лекарственных целей, так и для терапевтических, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи. «Все народы в мире делятся на микофильные (гриболюбивые) и микофобные (грибонелюбивые). Европейская часть, по крайней мере славянская, формировалась как гриболюбивая. У нас грибы начали собирать где-то 300–400 лет назад, а массово их начали собирать где-то с 17-го века. В Западной Европе другая история, там долгое время в целом к грибам относились плохо, у них они имели только лекарственное значсение. Но сейчас грибоводство продвигается: в лес многие все еще боятся идти, но грибы покупают, в частности у нас», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский. Он рассказывает, что в число тех грибов, которые собираются грибниками в Европе, но не собираются в России, входят исключительно те, которых попросту нет у нас: белый трюфель, некоторые виды сморчков, южно-средиземноморских шампиньонов, съедобных серо-розовых мухоморов (деликатесных). Однако другие виды мухоморов активно собираются как на территориях Европы, так и в России. «Столько мухоморов, сколько у нас, вообще нигде в мире не собирается. Россия сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей», – поясняет собеседник. Кроме того, он подчеркнул, что в России есть ряд грибов, от которых среднестатистический европеец придет в ужас. «Во многих странах Европы даже не собирают белые грибы и считают их опасными. В некоторых странах, пойдя в лес и собрав этот гриб, можно даже получить штраф за угрозу собственному здоровью. Но это ничем не обосновано, чисто историческая традиция. А уж всякие вешенки, грузди, рыжики, сыроежки, белоножки – все это там, в Европе, обычно нонсенс», – делится Вишнесвский. Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказывает, что в Европе не так принято собирать грибы, как в России, в первую очередь потому, что существуют различные запреты, в частности на количество собранного продукта. Например, в Германии каждый гражданин имеет право собрать для себя не более корзинки. А в числе тех лесных диких грибов, которые заготавливают в России промышленным способом и отправляют в европейские страны, всего три вида: сосновый белый гриб (боровик), лисичка и грузди. По мнению собеседника, большинство остальных грибов в Европе считают несъедобными, потому что их нужно вымачивать или отваривать. «Там признаются те, которые не нуждаются в термической обработке. В Италии, в особенности на севере, вообще очень любят грибы, в том числе и собирать, кстати. А что касается мухоморов, так это заблуждение, что у нас их не собирают. И у нас, и в Европе собирают. Они, кстати, даже стоят достаточно дорого: если стоимость килограмма сушеных белых грибов равна 30 тысячам рублей, то мухомор будет стоить от 25 тысяч», – рассказывает Тихомиров. Он подчеркивает, что в России растет около 300 видов съедобных грибов. Кроме того, по его мнению, опасения других стран насчет данного продукта практически беспочвенны, поскольку грибами действительно очень сложно отравиться, а виды смертельно ядовитых можно пересчитать на пальцах одной руки. «В Европе, кстати, мухомор, несмотря на его ядовитость, считается вполне съедобным грибом, но это действительно так. Тот же красный мухомор достаточно отварить дважды по 15 минут, меняя воду, естественно, и большая часть токсинов из них выходит. Хотя лично я все равно не рекомендовал бы его собирать, потому что до конца токсины все равно не выходят. Все-таки возможны передозировки, да и были случаи, когда им травились», – говорит миколог. В августе эксперты по грибам объявили открытие сезона «тихой охоты» в Центральной части России, сообщив, что после обильного количества дождей стоит ожидать появления белых грибов, подосиновиков и подберезовиков. Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине 23 сентября 2021, 23:20

Фото: Oliver Dietze/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС. «Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD. Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме 23 сентября 2021, 19:36 Текст: Алексей Дегтярев

Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet. Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости». Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Политолог объяснил обвинения РФ в «газовом шантаже» со стороны кандидата в канцлеры ФРГ 23 сентября 2021, 17:12

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Анналена Бербок начала паниковать, ее агрессивная риторика в адрес России связана с опасением не только проиграть выборы, но и досрочно завершить политическую карьеру, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Бербок, которая обвинила Россию в «газовом шантаже». «Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок – это паника, потому что рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции. Потребление газа в Германии стремительно дорожает, и все это происходит за несколько дней до решающих выборов в Бундестаг», – считает германский политолог Александр Рар. Обвинения России в «газовом шантаже» эксперт назвал бредовыми, потому что Бербок, местные правозащитники и другие политики зеленого толка еще недавно «кричали в один голос о том, что Россию надо наказать, отказавшись от ее газовых поставок». «А сейчас по их логике выходит, что отказываться не надо, а наоборот – требовать от России больше газа», – пояснил собеседник. Другой причиной агрессивной риторики в адрес Москвы могут быть опасения некоторых немецких политиков насчет начала массовых протестов населения. Подобные явления уже начались в Испании, Англии и Франции. «Люди чувствуют себя обманутыми экологической повесткой дня. Обещанная сладкая жизнь от возобновляемых источников энергии не началась», – констатирует эксперт. Политолог убежден, что, прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы, не призывать к отказу от «Северного потока – 2». «Бербок в истерике, потому что рейтинг «зеленых» падает. Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера», – добавил Рар. В то же время подобная риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки, многие немцы верят СМИ, в которых появилась «жуткая злоба в отношении России». Тем не менее, для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». «Если пресса начнет в ближайшие дни подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу у Бербок», – не исключает эксперт. А вот остальные кандидаты на пост канцлера ФРГ стараются не высказываться по поводу «Северного потока – 2» и цен на газ, «потому что у них позитивное отношение с прагматическому сотрудничеству с Россией». Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Кабанова 24 сентября 2021, 09:08

Фото: rk.gov.ru

Текст: Алина Назарова

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день, сообщил его отец Константин Кабанов. «Подтверждаю. Его задержали на 48 часов», – сказал ТАСС отец бывшего вице-премьера, уточнив, что задержание произошло в четверг. Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов – депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва. Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи 23 сентября 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой 23 сентября 2021, 18:05 Текст: Вера Басилая

Руководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. «Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомства Официально о причинах его смерти ничего не сообщается. «По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», – уточнил источник в правоохранительных органах. Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР. Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов 23 сентября 2021, 23:44

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США. Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС. Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными. Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида. Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

Фото: Alejandro Pena/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2» 24 сентября 2021, 10:05

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства. «Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа 24 сентября 2021, 09:29

Фото: DOGAN NEWS AGENCY/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска. «Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram. Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова. В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова. Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем». В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она. По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы. Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе 24 сентября 2021, 10:10

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Выживший член группы альпинистов, предпринявшей неудачную попытку восхождения на гору Эльбрус, рассказал причины и подробности гибели пяти товарищей. Альпинист по имени Дмитрий рассказал, что группа заблудилась, ее члены «сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли», один из туристов сломал ногу. Несмотря на поданный сразу же сигнал бедствия, спасатели смогли добраться до места происшествия только тогда, когда туристы самостоятельно спускались с вершины, передает портал E1.ru. Между тем турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, опровергла утверждения о том, что гид группы бросил альпинистов на горе: «Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», передает РИА «Новости». По данным компании, в восхождении участвовали 20 человек, из которых четверо профессиональных альпинистов: два руководителя группы и два их помощника. Когда туристке стало плохо, Даньков стал спускать ее вниз, а остальная группа пошла дальше. Отмечается, что гид до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно. «Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии», – утверждает компания. Там также сообщили, что во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека. «Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание», – уточняет турфирма, добавив, что гиды и часть участников восхождения находятся в больнице, другие отказалась от медицинской помощи. Источник в экстренных службах сообщил, что «в течение дня пятницы спасатели приступят к спуску с Эльбруса тел трех погибших альпинистов», передает ТАСС. Ранее организатор тура на Эльбрус раскрыл обстоятельства гибели альпинистов. Накануне вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. Сообщалось, что их было 19 человек. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра. Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом 23 сентября 2021, 23:58

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС. «Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто. Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию. «Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД