Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине 23 сентября 2021, 21:36 Текст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений России и ЕС. «В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД. Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Генсек ООН сказал, с чего начнется крупная конфронтация в мире 21 сентября 2021, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки», – заявил генсек на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он также выступил за запрет автономных вооружений. «Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить», – подчеркнул глава ООН. Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы 22 сентября 2021, 06:35

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера. Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона». Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС. Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было». Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН 21 сентября 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН. Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости». Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик. По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами для давления на другие страны 22 сентября 2021, 17:08

Фото: Borna Filic/PIXSELL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации на 76-й сессии ГА ООН Леониду Слуцкому. «США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД. Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции. Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник Слуцкий заявил, что до сих пор не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН. Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе» 23 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретился с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 сентября 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане. Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя. Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости». Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Китай обещал не стремиться к гегемонии 22 сентября 2021, 04:07

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей. «Мы в прошлом не вторгались и не притесняли других, и не будем этого делать сейчас или в будущем, также мы не будем стремиться к гегемонии», – сказал Си Цзиньпин, выступая в формате видеообращения. Он заявил, что «демократия – это не монополия какой-то одной страны, а право всех стран». По его словам, «военное вмешательство извне и так называемые демократические преобразования ведут к катастрофическим последствиям», передает РИА «Новости». Си Цзиньпин призвал отказаться от «игры с нулевой суммой» в международных отношениях. Как заявил китайский лидер, успех одной страны вовсе не означает обязательную неудачу другой. Он подчеркнул, что нужно «придерживаться диалога, а не конфронтации, толерантности, а не эксклюзивности, создавать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве». Председатель КНР заявил, что его страна «всеми силами будет стремиться к 2030 году достичь пика выбросов, а к 2060 – углеродной нейтральности, это требует больших усилий». Китай собирается поддерживать развитие «зеленой» и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах и не будет больше заниматься за границей новыми проектами, связанными с угольной электроэнергетикой. Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Байден заявил об отсутствии у США стремления развязать новую холодную войну 21 сентября 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на жесткие блоки, заявил американский президент Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он также заверил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасности поведения государств в киберпространстве, передает ТАСС. По словам Байдена, преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества. «Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки. Зеленский объявил о желании «оживить ООН» 23 сентября 2021, 00:58

Фото: Stefanie Loos/AFP/POOL/dpa/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. «Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», передает РИА «Новости». Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19». «Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса». Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ» Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он. Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов 21 сентября 2021, 20:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса. «Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке... До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью. «Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии. Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Россия усомнилась в пользе для ООН от глубокого сотрудничества с НАТО 23 сентября 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ульянов указал в Twitter, что «природа» ООН и НАТО «существенно различается». По его словам, «достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии». Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявив журналистам, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО». Байден во время выступления перепутал США и ООН 22 сентября 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Американский президент Джо Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи, сообщает телеканал Sky News. «Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам», – сказал он. Таким образом, Байден перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН), передает РИА «Новости». Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».