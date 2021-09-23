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Участие Путина в саммите G20 оставили под вопросом
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В Кремле считают саммит G20 очень важным, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что решения пока нет, хотя это «очень важное мероприятие», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии.
Напомним, итоговый саммит G20 состоится в итальянской столице 30-31 октября. Путин и глава итальянского правительства Марио Драги ранее обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме.
Российский лидер ушел на самоизоляцию в сентябре из-за случаев коронавируса в его окружении.
Путин продлил на год действие контрсанкций
Президент России Владимир Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны на 2022 год.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Глава государства также поручил правительству обеспечить осуществление мер для реализации указа.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля.
Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным
Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Стало известно об изменении графика Путина из-за ЧП в Перми
Президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график из-за стрельбы в университете в Перми, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Погибли шесть человек, ранены 24. Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим на место ЧП правоохранителям и был ранен при задержании сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Кремль не стал раскрывать детали обсуждения Путиным оскорбления со стороны Байдена
Кремль не будет раскрывать СМИ детали обсуждения президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом оскорбления со стороны американского лидера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.
«Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров (Путина и Байдена). Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ», – сказал Песков, передает ТАСС.
Во фрагментах книги известного американского журналиста Боба Вудворда, которые приводит телеканал ABC News, говорится, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он «расстроен» высказываниями Байдена в его адрес. Американский президент, в свою очередь, заявил, что его слова не были «преднамеренными».
Песков также заявил, что в Кремле считают отрадным заявление Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство. «Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии – это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно», – добавил Песков.
Он отметил, что в Чечне уже ответили на высказывания Байдена «весьма красочно и исчерпывающее».
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес.
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.
«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.
Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.
«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов
Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.
Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.
Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».
«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».
«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».
«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.
Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».
Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».
Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень.
Путин заявил о восстановлении российской экономики
Российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией. «По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», – сказал Путин.
Президент также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
«Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономике, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку», – сказал он.
Как следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, рост ВВП России в 2021 году составит 4,2%.
Путин потребовал добиться прогресса по всем национальным целям развития к 2024 году
К 2024 году следует добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития страны, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, «требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях». «В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», – перечислил президент.
На этом фоне он указал на необходимость сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающую все регионы и повышающую доходы, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Он также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.
Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы
Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости».
Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.
«Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он.
Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%.
Путин призвал обеспечить полную доступность первичного звена здравоохранения
Президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.
«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели.
Пескова спросили, как Путин будет отмечать день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.
«Я сейчас не могу вам сказать, все–таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу», – передает ТАСС слова Пескова.
«Нет, пока точно вам не могу сказать», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще президент планирует оставаться в режиме самоизоляции.
Песков отметил, что график Путина, «действительно, достаточно заполненный». «Поэтому собственно сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет», – заключил он.
Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из»за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20
Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости
Президент Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По данным пресс-службы, президент России отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.
Путин пообещал приехать на 100-летие Адыгеи
Президент Владимир Путин заявил, что постарается приехать на 100-летие Адыгеи в следующем году.
Главу государства пригласил в республику глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи по видеосвязи, передает РИА «Новости».
«Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно», – сказал в ответ Путин.
В августе президент посетил Нижний Новгород, где принял участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.