Участие Путина в саммите G20 оставили под вопросом

В Кремле считают саммит G20 очень важным, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что решения пока нет, хотя это «очень важное мероприятие», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии.

Напомним, итоговый саммит G20 состоится в итальянской столице 30-31 октября. Путин и глава итальянского правительства Марио Драги ранее обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме.

Российский лидер ушел на самоизоляцию в сентябре из-за случаев коронавируса в его окружении.