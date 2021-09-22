|
|
Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Утверждения о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присутствует в Афганистане, являются пропагандой, заявил представитель движения «Талибан*» Забиулла Муджахид.
По словам Муджахида, талибы* «не видят в Афганистане никого, кто принадлежал бы к «Аль-Каиде»*. Муджахид напомнил, что новые власти Афганистана «взяли на себя обязательства перед Соединенными Штатами в этом отношении». «Мы никому не позволим угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.
Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы*. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»*. По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
|
|
«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью
|
|
Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака.
Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант».
Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.
Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.
Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.
Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома.
ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».
Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму
|
|
«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.
«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».
В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».
«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».
Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»
|
|
Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2».
По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости».
«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман.
При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт.
Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Газпром может показать Европе зубы
|
|
«Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Станислав Митрахович, комментируя призыв Международного энергетического агентства к России увеличить экспорт газа на Запад.
«Теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт. Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается вопросом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», пояснил собеседник.
Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС. «Никто не сказал бы нам спасибо за безвозмездное увеличение поставок. Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – напомнил Митрахович.
Международное энергетическое агентство (МЭА), штаб-квартира которого расположена в Париже, во вторник выпустило заявление о ситуации с мировыми ценами на газ. МЭА признало, что Россия выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам в Европу.
Однако Европа, предупредили в МЭА, предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки голубого топлива из России – ниже уровня 2019 года.
«МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.
По прогнозу главы Газпрома Алексея Миллера, Евросоюз войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа. На сегодня он составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его, уверен Миллер, не наверстать.
Строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки планируется начать в октябре. Однако эти сроки и объемы газа зависят от нескольких факторов, прежде всего от итогов процедуры сертификации трубы.
Переехавшая из России сестра Сенцова назвала Украину «худшей страной для эмиграции»
|
|
Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая на Украину из России после ареста брата, назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении домой.
«Кажется, это (Украина) худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», – написала Каплан на своей странице в Facebook.
В комментариях пользователи предположили, что страницу Каплан взломали, но она сообщила, что это не так. «Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», – добавила Каплан.
Наталья Каплан приехала на Украину, после того как в России осудили Сенцова. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания. Каплан до 2019 года была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство, передает РИА «Новости».
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.
Преподаватель университета в Перми объяснил продолжение лекции во время стрельбы
|
|
Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.
«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?» – сказал Сыромятников, передает радио Sputnik.
Между тем портал 59.RU опубликовал аудиозапись, которая велась с момента начала занятия Сыромятникова.
Сообщается, что спустя четыре минуты после начала в аудиторию вошла мама одной из студенток со словами: «Извините, пожалуйста, там ЧП – человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». В ответ на это преподаватель ответил: «Закрывайтесь», – и продолжил занятие.
Спустя полторы минуты на аудиозаписи слышна череда раздающихся хлопков, похожих на звуки выстрелов. Через 15 секунд зазвучала сигнализация, через 10 секунд она отключилась. Затем раздался звук сирены полицейского автомобиля.
Все это время Сыромятников продолжал вести лекцию. Студенты предложили выключить свет, «чтобы нас здесь видно не было», преподаватель согласился.
Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю, зачитав уже опубликованные в соцсетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба».
Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: «Ну и что?». После этого запись обрывается.
На второй аудиозаписи слышно, как Сыромятников разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот говорит о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Также он сообщил, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: «Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие».
Спустя четыре минуты после продолжения занятия в ответ на перешептывание студентов преподаватель сделал замечание: «Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться – не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил – это было бы прикольно».
На записи слышно, что несколько раз в дверь стучали, однако преподаватель в ответ читал лекцию шепотом. Когда из-за двери прозвучал голос, что это сотрудники правоохранительных органов, мама одной из студенток открыла дверь, пока лектор читал учебный материал.
Корреспонденты студенческого «Е-Медиа» взяли комментарии у нескольких человек из этой учебной группы.
«Мой преподаватель Сыромятников Олег Иванович никак не отреагировал на это сообщение и продолжил вести пару. Более того, он сделал замечание маме девочки, за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это все равно не поможет», – рассказала студентка.
«Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь «учеба в любом случае важнее», – добавила другая.
Со слов учащихся, занятие приостановили прибывшие для эвакуации сотрудники ОМОН, которые были в шоке от продолжающегося учебного процесса.
«Панику начала мать одной студентки. Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», – добавил сам преподаватель.
Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
В Европе призвали Россию увеличить поставки газа
|
|
Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ страна могла бы нарастить экспорт газа, говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на топливо.
В нем отмечается, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя Россия полностью выполняет контрактные обязательства, отмечается в заявлении, передает ТАСС.
«МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
|
|
Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Кремле оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Так он прокомментировал постановление суда, согласно которому Москва якобы не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.
«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», – заявил Песков, передает ТАСС.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко, заявив, что в Москве не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
В Генпрокуратуре России в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко британские власти России так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский «играл ключевую роль в этой провокации», «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью».
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, а следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой
|
|
Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.
«Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин.
Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун.
«Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун.
Мать и отец пермского стрелка рассказали о сыне
|
|
Открывший стрельбу в пермском вузе студент незадолго до окончания школы расстался с девушкой, сообщила мать юноши на допросе у полицейских, пишут СМИ.
Молодой человек учился в одном классе со своей девушкой до 2019 года, они расстались весной 2021 года, сказала мать на допросе, передает Life.ru со ссылкой на источники.
По какой причине пара разошлась, неизвестно. Также юноша сдавал этой весной ЕГЭ, результаты оказались не самыми лучшими, но он все же смог поступить в Пермский государственный университет.
Между тем отец молодого человека, проживающий в Самаре, шокирован произошедшим. «Что же он такое вообще сделал... Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», – сказал RT собеседник издания.
Он сообщил, что не знает, чем обычно был занят его сын. «Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» – «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», – добавил он.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
В Совфеде объяснили, зачем Лондон реанимировал историю об отравлении Скрипалей
|
|
«После провала попыток повлиять на исход российских выборов, в США и Великобритании решили опорочить нашу страну иначе, использовав для этого старый материал», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее английская полиция заочно предъявила обвинение третьему россиянину по делу 2018 года о покушении на Скрипалей.
«Это объясняется тем, что в мае Госдеп США вновь поставил цель – опорочить Россию. На тот момент планировалось привязать это к парламентским выборам, но выборы прошли успешно. Волна по вмешательству захлебнулась», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Тем не менее, полагает сенатор, указание осталось в силе. «Поэтому теперь русофобские силы на Западе пытаются опорочить нашу страну, используя старый материал. Обратите внимание: в этот же самый день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попытался «оживить» другую старую историю – отравление Александра Литвиненко», – пояснил сенатор.
«В докладе Европарламента, который был подготовлен по делу об отравлении в Солсбери, вся доказательная база строилась на ссылках, которые непонятно на что ведут. Если задуматься, то зачем в принципе России могло понадобиться убивать бывших агентов? Это же полный маразм, – убежден собеседник. – Единственное, на что это похоже: сюжеты голливудских фильмов, где про Россию сочиняют множество выдумок».
По словам Климова, правящие круги США и Великобритании даже премьеры фильмов могут иногда подстраивать к событиям, связанным с действиями своих спецслужб, чтобы усилить психологический эффект в обществе. «Вспомните художественный фильм «Красный воробей» – про российских разведчиков. Он вышел на экраны незадолго до того, как британцы разыграли комедию с отравлением собственного агента Сергея Скрипаля», – заключил сенатор.
Во вторник британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по версии следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
В пресс-релизе Скотленд-ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС.
Правительство Британии считает, что подозреваемые россияне должны быть переданы королевству, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Напомним, Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
Ранее посольство России в Лондоне заявляло, что спустя два года после отравления Скрипалей общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Также во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что власти страны не провели эффективного внутреннего расследования его убийства. ЕСПЧ присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о гибели Литвиненко.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой назвал вердикт «максимально идиотским и подрывающим репутацию» Страсбургского суда. «Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД Луговой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Украины призвали объяснить высокие цены на газ для населения
Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По его словам, на повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется еще примерно 10 млрд кубометров, пояснил политик.
«Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, (Юрию) Витренко, (Владимиру) Зеленскому, (Дмитрию) Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?», – передает РИА «Новости» слова Мураева.
Экс-депутат Рады отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за 1 тыс. кубометров, однако Киев ответил отказом. Теперь, по его подсчетам, за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более 6 млрд долларов.
«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», – высказался бывший парламентарий.
Мураев связал случившееся с некомпетентностью политической элиты Украины. «Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», – заключил политик.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший министерство энергетики.