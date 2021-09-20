Портрет Достоевского появился на поле в Италии

Итальянец Дарио Гамбарина, мастер работ в жанре ленд-арт, создал двухсотметровый портрет Федора Достоевского, который автор посвятил 200-летнему юбилею русского писателя.

Художник рассказал РИА «Новости», что портрет Достоевского достиг общей площади в 25 тыс. кв. метров. Его длина составляет 250 метров. Для создания своих работ художник использует трактор и плуг.

«На работу ушло 9-10 часов, много времени ушло на бороду, каждую линию надо было пройти отдельно», – сказал Гамбарин.

Портрет автор подписал фамилией Достоевского на русском языке и надписью на английском Beauty will save us («Красота нас спасет»), которая принадлежит князю Мышкину из романа «Идиот».

«Я посвятил работу его 200-летию и сделал ее сейчас, потому что в ноябре почва будет уже влажной», – сказал Гамбарин.

Ранее Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».