Прототипа главного героя фильма «Отель «Руанда» признали виновным в терроризме

Суд признал виновным в террористической деятельности руандийца Поля Русесабаджина, о жизни которого снят известный фильм «Отель «Руанда», передают СМИ.

Как сообщает местная газета New Times, один из самых известных граждан Руанды был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В ходе досудебного слушания 67-летнему Русесабаджине предъявили 13 обвинений, среди которых террористическая деятельность, соучастие в убийстве, формирование вооруженной группировки и другие. Признать вину он отказался.

«Основываясь на представленных доказательствах по поводу их роли и действий, суд признал Поля Русесабаджину и Калликста Нсабиману виновными в создании террористической группы», – передает РИА «Новости» слова судьи.

В ходе разбирательств заявлялось, что обвиняемый использовал приложение WhatsApp для координации закупок оружия для совершения террористических актов боевиками группировки FLN – вооруженного крыла «Руандийского движения за демократические перемены», основателем которого считается Русесабаджина.

Фильм «Отель «Руанда» был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тыс. беженцев народностей тутси и хуту от взаимного истребления. Фильм номинировался на премию «Оскар», в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга «Отель «Руанда» или как геноцид тутси был виден из Голливуда», в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов был советник руандийского президента Поля Кагаме. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию.

В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседней Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тыс. человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.