Пермский стрелок оформил разрешение на оружие до ужесточения законов

Устроивший стрельбу в пермском вузе студент является владельцем зарегистрированного охотничьего оружия, разрешительные документы на оружие были оформлены напавшим до вступления в силу закона, ужесточающего правила получения оружия, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, студент Тимур Бекмансуров «был владельцем зарегистрированного охотничьего оружия – гладкоствольной винтовки «HUGLU» калибра 12/76, срок действия его разрешения истекал только в мае 2026 года».

«Все документы он оформил до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать», – написал Хинштейн в Telegram.

Также он отметил, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства.

В свою очередь исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев заявил, что устроивший стрельбу в пермском университете был вооружен дешевым помповым ружьем турецкого производства, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, турецкие ружья, которые также применялись во время нападения на учебные заведения в Керчи и Казани, были выбраны преступниками из-за их очень низкой стоимости по сравнению с оружием других производителей. В частности, цена таких ружей в интернете колеблется от 10 до 20 тыс. рублей.

По данным СК, студент купил охотничье ружье в мае, в настоящее время он госпитализирован. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом.

Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.