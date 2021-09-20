В Гидрометцентре оценили угрозу Москве сильнейшего за 73 года ливня

Самые обильные и продолжительные осадки в Европейской части России наступают не осенью, как ошибочно принято считать, а летом, поэтому не стоит бояться самого интенсивного в этот период времени за 73 года дождя в столице, заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 20 сентября в Москве ожидается сильнейший за последние 73 года, а то и больше, ливень: может выпасть треть нормы осадков (16-21 миллиметр дождя). Кроме того, синоптик предупредил жителей о «балтийском синдроме», когда погода кажется более холодной, чем есть на самом деле.

«На Европейской территории страны мы можем наблюдать два необычных синоптических процесса: на севере хорошо выраженный антициклон, а на юге циклон, который перемещается на север, и, соответственно, перемещаются фронтальные разделы, которые делят воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой», – говорит Вильфанд.

Когда два барических центра приближаются друг к другу, это приводит, во-первых, к появлению фронтальных разделов, а, во-вторых, к обильным потокам с северо-востока, продолжает эксперт. Это происходит из-за того, что для циклона характерна циркуляция против часовой стрелки, а для антициклона – по часовой, поэтому конвергенция (слияние) приводит к ряду негативных факторов: приходу априори холодных северо-восточных ветров, которые зародились над Новой Землей, Карским морем, порывистый ветер 18 м/с, образованию низкой облачности и интенсивным осадкам.

«Будет холодная погода, ночью около 4–5 градусов, днем около 6–7, практически нет солнечного хода, потому что при плотной облачности солнечная энергия не оказывает никакого влияния на тепловой режим. Сам температурный фон мы наблюдаем на 5 градусов ниже нормы, такая погода больше характерна второй половине октября. Осадки тоже будут достаточно интенсивными, но на самом деле самые обильные и продолжительные у нас наступают не осенью, как ошибочно принято считать, а летом. Именно тогда выпадает 50–60 мм, что является действительно проблемным и иногда опасным», – рассказывает специалист.

Он подчеркивает, что несмотря на то, что таких обильных дождей в этот период не было 73 года, это все равно не является критичным, поскольку несравнимо с тем, что мы можем наблюдать в летний период. «Это не мало, но в то же время не создает никакой угрозы для жизнедеятельности города. Эти осадки воспринимаются дренажной системой и нет таких сильных подтоплений. То есть погода некомфортная, но не критичная», – считает метеоролог.

К концу рабочей недели, по словам эксперта, станет немного приятнее. На центр Европейской России будет оказывать влияние ложбина низкого давления. Вечером в четверг и в пятницу потоки будут западные и юго-западные, поэтому температура воздуха повысится от 10 до 13 градусов тепла в Москве. Небо по-прежнему будет облачным, а также ожидается дождь, но не монотонный, а прерывистый и локальный. Температурный фон будет соответствовать норме.

«Под бабьем летом понимается теплая погода с температурой около 20 градусов, но на нее уже в этом году трудно рассчитывать. Точно сказать, когда оно наступит, сказать невозможно. Прогноз говорит, что до конца нынешней недели резкого повышения температуры ждать не приходится. А вот дальше есть возможность, что в конце сентября – начале октября температура перевалить через 15 градусов», – заключил Вильфанд, обратив внимание на то, что как только будет возможно точно сказать, в каких числах будет бабье лето, если оно все-таки наступит, Гидрометцентр объявит об этом за несколько суток. Ранее более точный прогноз составить невозможно.

В середине августа Краснодарский край накрыли мощные затяжные дожди, были подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.