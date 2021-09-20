В Кремле призвали разобраться в причинах стрельбы в Перми

Правоохранительные органы дадут экспертную оценку, что стало причиной стрельбы в пермском университете, в результате которой есть жертвы и пострадавшие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, после прошлых трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению президента были приняты все необходимые законодательные меры.

«Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. К сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать», – пояснил представитель Кремля.

Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.