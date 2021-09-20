В Гватемалу доставлено 700 тыс. доз второго компонента «Спутника V»

Партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» доставлена в воскресенье в столицу Гватемалы, сообщило издание La Prensa Libre.

Эта партия «позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку [«Спутником V»], сообщило правительство республики. В первую очередь вторую прививку получат работники здравоохранения, которые ранее привились этой вакциной, передает ТАСС.

По данным Минздрава Гватемалы с 18-миллионным населением, более 4 млн человек получили первую прививку против коронавируса от разных производителей, из них 2 млнграждан завершили курс иммунизации.

Между тем санитарно-эпидемическая обстановка в республике остается неблагоприятной: Гватемала переживает третью волну распространения коронавируса. Ситуация осложняется высокой нагрузкой на сектор здравоохранения и нехваткой медицинского персонала. Недавно в республике выявлены первые случаи заражения дельта-штаммом нового коронавируса.

Напомним, 30 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках препаратов добивается от России возврата аванса за поставки вакцины «Спутник V». В РФПИ заверили, что в рамках исполнения контрактных обязательств два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу в течение двух недель. Позже Гватемала опровергла требование возврата средств за поставки «Спутника V».

Коронавирус проник в Гватемалу 13 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 529422 инфицированных ковидом, свыше 13 тыс. человек умерли от последствий заражения.

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