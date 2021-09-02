Турка осудили за нападение на россиян в Стамбуле

Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»

Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».

Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».

Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.

Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».

Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».

При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».