Южная Корея предложила сделать Транссиб «артерией дружбы» с КНДР Польская женщина-боец ММА спровоцировала фаллоимитатором драку 2 сентября 2021, 07:23 Текст: Дмитрий Зубарев

В рамках промоушена High League боец смешанных единоборств Ева Бродницка из Польши спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов перед поединком с соотечественницей Аньелой Богуш. Как сообщает РБК, во время традиционной церемонии Бродницка получила пакет от кого-то из своей команды, достала из него фаллоимитатор и спрятала за спиной. Подойдя к Богуш она сунула предмет в лицо своей сопернице, спровоцировав драку. Спортсменок быстро разняли. В итоге это не помогло Бродницкой, которая проводила свой первый бой по правилам ММА. Она уступила Богуш техническим нокаутом в третьем раунде. Богуш выиграла все свои три поединка. Напомним, боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший находится в больнице с переломом черепа.

Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей 1 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости». «Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся. «Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька. «Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko. «Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko. «В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров. «Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины... подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva. «Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов 1 сентября 2021, 11:12

Фото: president.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. «Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Зеленский пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал президент. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет. В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским 1 сентября 2021, 13:16

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Лексина

«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений. «Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник. Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог. Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог. «Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник. Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским. В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 03:22

Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24». Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные». Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат». Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно». При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Украина предъявила свои требования Западу за запуск «Северного потока – 2» 1 сентября 2021, 19:02

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2», заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник. Украинская сторона выступает против газопровода, Западу необходимо проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс», сказал Мельник в интервью Die Welt, передает РИА «Новости». «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он. По его словам, Киев видит угрозу в реализации проекта, потому его необходимо остановить. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье 1 сентября 2021, 08:41

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, случившейся в подмосковной Кубинке. Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона, сообщили СМИ. Как пишет «Коммерсант», эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены – но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар. Интересно, что первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. В кабине пилотов уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения – в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления. Экипаж среагировал на тревогу оперативно: поняв, что пенная атака прошла вхолостую, пилоты уже вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели. Как пояснили близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем. По данным издания, производитель предусмотрел всего два огнетушителя на каждый двигатель транспортника, в то время как, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено тушение огня в шесть очередей. Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши», затем – «Флюгируй», и тот тоже спокойно доложил об исполнении, сообщив, что горящий двигатель благополучно остановлен, а лопасти его воздушного винта установлены «по потоку» и не препятствуют движению самолета. Экипажу удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на бушующий пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. Характеризуя видеосъемку последних секунд полета Ил-112В, сделанную случайным очевидцем трагедии, эксперты даже называли его «скольжением». По их мнению, в таком режиме летчики наверняка и посадили бы горящий транспортник в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра. Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина. На 45-й после начала пожара секунде полета температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чего, как установили расследователи, разрушилась идущая внутри дюралюминиевая тяга элерона. Критической для дюралюминия Д16, из которого была сделана тяга и большинство других деталей самолета, является температура 650 градусов, однако уже при 600 градусов дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении, как говорят эксперты, потеряла упругость и «потекла». Из-за разрушения тяги элерон, помогавший летчикам обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, расположившись вдоль плоскости крыла, а машина начала крениться вправо и опускать нос. Крен нарастал сначала медленно, однако пилоты, как полагают расследователи, уже в момент обрыва тяги поняли, что начавшийся процесс необратим. Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. Последний вираж транспортника длился всего три секунды – нарастающий правый крен закончился переворотом и падением. Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире, отмечая, что по стечению обстоятельств катастрофа произошла в лесу, а не в парке «Патриот», над которым планировался показательный пролет Ил-112В. Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй. 17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно. Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай 1 сентября 2021, 15:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании. «Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС. Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров. Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличились на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму. Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%). В начале лета Газпром заявлял о рекордных поставках газа в Германию и Италию. Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински» 1 сентября 2021, 21:35

Фото: Bill Ingalls/Nasa/Planet Pix/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Подводка начинается со слов «президент Левински», далее фамилия Зеленского указана верно. Фамилия Левински в США связана с сексуальным скандалом. В 1998 году стало известно об отношениях между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе» 1 сентября 2021, 12:04

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти», – передает РИА «Новости» слова министра. По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти». «Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр. Лавров заявил также, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». «...Безальтернативность минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения», – сказал Лавров. «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права». Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке. Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет» 1 сентября 2021, 18:52

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США. «Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично». Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу». «Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский. Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт. Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он. «Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский. Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский. При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским. В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями. Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пользователей Сети шокировал танец живота на школьной линейке в Хабаровске 1 сентября 2021, 13:52

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

В Сети появилась видеозапись из хабаровской школы №76, на которой учительница в откровенном наряде исполнила танец живота на торжественной линейке в День знаний. На видео запечатлена девушка, выступающая перед первоклассниками под песню «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене» группы «Наутилус Помпилиус». Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением. «И кто же до этого додумался? Ну танцы танцами, но все-таки надо мозги включать, и каждому танцу свое время и место», – возмутилась хабаровчанка Галина. Некоторые комментаторы отнеслись к номеру с юмором, предположив, что выступление подготовили специально для пап. Глава организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что артистка в откровенном наряде могла вызвать стресс у старшеклассников, которые понимают неуместность таких мероприятий на школьных линейках. «Мы за сохранение традиционных ценностей. 1 сентября – день школьника, первоклассника, праздник знаний. Ассоциируется со школьной формой, бантиками, букетами. Совершенно точно не с экстравагантными поступками. Школа – не место для фантазийных отступлений от наших традиций. Я не думаю, что первоклассники что-то поняли. Скорее всего, они отнеслись к этому выступлению, как ко Дню Нептуна», – заявила она. Буцкая отметила, что допустимость подобного танца на территории школы должны оценить общественники. «Я думаю, стоит разобраться. У нас часто бывает, что лучшими намерениями стелется дорога в ад. Кто-то захотел показать, допустим, у них кружок танцев был. Просто они не поняли, что это несочетаемо. Для этого и нужен общественный совет школы, чтобы проверять не только школьное питание, но и организацию больших школьных мероприятий», – заявила глава организации. В свою очередь начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова объяснила, что главная цель праздника заключается в единстве, гражданском и патриотическом воспитании, привитии любви к своей семье, школе, малой родине и стране, передает «Комсомольская правда». «Уважаемые жители города, родители учащихся, я считаю необходимым дать оценку тем видео, которые сегодня распространяются в социальных сетях с линейки в школе №76, посвященной 1 сентября», – заявила она. По ее словам, подобное выступление молодого учителя дополнительного образования по танцам, «которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний». Матвеенкова принесла извинения за непрофессиональные решения руководства школы и заявила, что администрацией организована служебная проверка в отношении как директора школы, так и административного персонала. Тем временем глава отдела образования городского управления Алексей Соболев в беседе с изданием «Подъем» назвал такой танцевальный номер неуместным на школьном мероприятии. «Мы сейчас в отношении школы проводим проверку. По ее итогам будут приняты необходимые решения. Мы ждем пояснения директора, но понятно, что без ее ведома такого быть не могло. Она должна была знать, что будет такой номер в сценарии. На каком этапе кто-то как-то не сработал, мы пока не знаем. Но мы это, конечно, выясним», – сказал он. Олимпийская чемпионка рассказала об идее исключить синхронное плавание из программы ОИ 1 сентября 2021, 22:20

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Ведутся разговоры о том, чтобы исключить синхронное плавание из программы Олимпийских игр, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках марафона «Новое знание». Также рассматривается вариант убрать женский дуэт и заменить его на смешанный дуэт. По словам Ромашиной, «ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди». Как рассказала спортсменка, «многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр». «Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады», – приводит ее слова ТАСС. Ромашина выразила надежду, что «это не будет сделано за счет замены на женский дуэт». Она отметила, что «количество медалей ограниченно», спортсменам «очень хочется развития», иметь возможность «выигрывать не две, а три медали» в данном виде спорта. Однако, по ее словам, «пока неутешительные прогнозы – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт». Спортсменка подчеркнула, что «это все только разговоры». «Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», – заявила она. Напомним, сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград - в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Олимпиаде с 2000 года. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин на марафоне общества «Знание» заявил, что население России могло составить 500 млн человек 1 сентября 2021, 10:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. МИД Грузии ответил на слова Лаврова о соседских отношениях 1 сентября 2021, 19:45 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Политическая нормализация между Грузией и Россией будет достигнута в случае «деоккупации» Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД Грузии и вице-премьер Давид Залкалиани в ответ на слова российского коллеги Сергея Лаврова о соседских отношениях между странами. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Политическая нормализация (с Россией) проходит по деоккупации, отзыву признания Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии, уважении такого фундаментального принципа международного права, как суверенитет и территориальная целостность в международно признанных границах», – сказал Залкалиани. «Этого мы ждем от России», – подчеркнул он, комментируя заявление Лаврова о готовности к восстановлению отношений. Грузинский министр отметил, что российские руководители в последнее время часто высказывают желание восстановить отношения с Грузией. «Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий», – сказал Залкалиани. После событий 2008 года Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией». Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что если Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – подчеркивал глава ведомства. Президент Эстонии раскритиковал идею отказа от русского языка в школах 1 сентября 2021, 14:52

Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным. «Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», – отметил Карис в интервью эстонскому госпорталу ERR. По словам Кариса, он не знает «хорошего решения» этой проблемы. «Однако так это точно не работает», – сказал он. Одним из возможных вариантов, предположил президент, стало бы направление большего числа учителей эстонского языка в русскоязычные детские сады на том этапе, когда дети еще не учат язык, но «приобретают» его. Также глава государства раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе, поэтому чтобы привести народ к единой системе ценностей, нужно донести до людей, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности. Ранее председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русские дети в небольших эстонских городах становятся русофобами, поскольку лишаются возможности обучаться в русских школах. В сентябре прошлого года эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект о полной ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Сообщалось, что власти Эстонии прекратят финансировать русские школы и детсады с 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Эстония возобновила атаки на русский язык.