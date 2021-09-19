Во ФСИН опровергли информацию об избиении Уилана

УФСИН по Мордовии сообщило, что видеозаписи подтверждают: никаких нарушений в отношении осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана не происходило, в администрации колонии его не били.

«Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией. Осужденный Пол Уилан отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что все время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео.

«Штаб исправительного учреждения данный гражданин посетил, чтобы воспользоваться законным правом позвонить по телефону, который сотрудники ему любезно предоставили. Видеозаписи имеются в распоряжении УФСИН России по Республике Мордовия и будут направлены в соответствующие органы для правовой экспертизы действий сотрудников и поведения осужденного», – говорится в сообщении.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила, что американец заявил о том, что сотрудник колонии якобы ударил его.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.