В России выявили 20,1 тыс. случаев коронавируса за сутки Названо условие неуязвимости перед COVID-19 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Дарья Григоренко

Люди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. «Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает «Ura.ru». Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон. «Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – уточнил Чумаков. В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее. В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого. «Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – пояснил он. По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно. Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ.

Трамп заявил об «упрямых и умных русских» 17 сентября 2021, 19:51

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить. Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News. Watch the latest video at foxnews.com «Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?» – сказал Трамп. «Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий. Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку. «Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий. «Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп. Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно. Напомним, Трамп в конце 2020 года переболел COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева 16 сентября 2021, 19:02

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник. По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН. Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского. Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone. Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта» 16 сентября 2021, 20:37

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы. «Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости». По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19 17 сентября 2021, 15:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники МГУ с коллегами определили новый фенотип постковидного синдрома – синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом, сообщила пресс–служба вуза со ссылкой на статью в The American Journal of Medicine. «Помимо предложения международной группы ученых выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID–19 (новой коронавирусной инфекции), исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. До недавнего времени исследования в области COVID–19, в основном, были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID–19 может вызывать серьезные расстройства сердечно–сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания. Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются неизвестными. Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID–19, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца. «По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID–19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире», – сказал замдиректора по научной работе Медицинского научно–образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили. По словам Мацкеплишвили, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к его лечению. В отличие от существующих протоколов реабилитации, после перенесенного заболевания, как пояснил ученый, разрабатываемая схема лечения будет включать препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно–сосудистой и нервной систем. «Контроль состояния пациентов будет осуществляться, в том числе телемедицинской системой удаленного мониторинга жизненно важных параметров, также разработанной сотрудниками МНОЦ МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом», – добавил Мацкеплишвили. В МГУ напомнили, что с апреля по июнь 2020 года Медицинский научно–образовательный центр МГУ был перепрофилирован в COVID–госпиталь. Учеными и медиками МНОЦ был разработан уникальный протокол лечения COVID–19, позволивший добиться выживаемости более 99% из 424 пациентов с тяжелой формой заболевания. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования 16 сентября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. «Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас. Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. «Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас. Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». В России выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915. Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 197 425 человек. Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах 19 сентября 2021, 07:56 Текст: Антон Антонов

В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ. Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си. Напомним, ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. В конце августа россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила. В сентябре ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола. Мэр украинского города назвал шуткой свое обещание выдать 100 тыс. гривен забеременевшим после прививки 17 сентября 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что пошутил насчет выдачи 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов) первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса. «Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов). У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», – цитирует главу города РИА «Новости». Напомним, в начале сентября Марцинкив заявлял, что первая забеременевшая в Ивано-Франковске женщина после вакцинации получит 100 тыс. гривен. Минздрав анонсировал исследования совместимости вакцин от COVID с вакцинами против гриппа 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Алексей Дегтярев

В России планируется провести исследования о совместимости вакцин против гриппа с вакцинами от коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. «Для того, чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, <…> необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их одновременного введения», – передает его слова ТАСС. В четверг прошло заседание экспертов по иммунопрофилактике и было принято решение провести соответствующие исследования. «Поэтому эти исследования будут в кратчайшее время проведены и уже тогда будет принято окончательное решение относительно возможности использования их одновременно. Но пока они не проведены, мы оставляем тот промежуток, который был зафиксирован, – это один месяц», – заключил замминистра. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал ранее, что между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка. Лондон объявил о смягчении правил въезда в страну из России 17 сентября 2021, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

Британия решила смягчить правила въезда из других стран, в том числе из России, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс. Глава ведомства сообщил, что с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один тест на COVID-19 по прибытию в Британию из большинства стран мира, передает ТАСС. «Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле», – сообщил он в эфире Sky News. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации, ей уже охвачены почти 90% жителей старше 16, указал он. Между тем британский минтранс уточнил, что смягчение правил въезда в Британию распространяется на людей, которые привиты одобренными в стране вакцинами. В конце августа сообщалось, что российская и британская стороны ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса 17 сентября 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. «Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», – подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса. Президент уточнил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы, передает ТАСС. «Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. «Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», – призвал президент. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19 18 сентября 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ. Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua». Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание. Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек. Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса 18 сентября 2021, 20:18 Текст: Вера Басилая

Исследователи из Университета Мэриленда (США) выяснили, что «дельта» штамм коронавируса в несколько раз быстрее обычного передается воздушно-капельным путем. Авторы работы провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Люди, заболевшие альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» вариант. «Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование представляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», – заявили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Infectious Diseases. Специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%, призвав не только вакцинироваться, но и использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта». Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни и повышенная нагрузка на организм человека. Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 19,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 17 сентября 2021, 11:37

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 905 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2537, Санкт-Петербурге – 1738, Московской области – 837. Всего в стране выявили 7 234 425 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 469 017 человек, из них 16 619 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 196 626 человек. Накануне, 16 сентября, в России выявили 19 594 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно 19 сентября 2021, 02:55

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/

Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов. Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС. В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое». Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности». В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.