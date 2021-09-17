Эксперт: Минобороны поручило соблюдать права избирателя в погонах

Военнослужащим в день выборов представляется свободное время для голосования, но они имеют право отказаться от участия в голосовании, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«В день выборов военнослужащим представляется свободное время для волеизъявления. Никто не имеет права диктовать и указывать, потому что будет огромный скандал. Этого именно и жаждут люди, которые хотят разыграть армейскую карту и замазать армию в этом процессе и показать, что все нечестно», – заявил Баранец.

Он добавил, что «гражданин Российской Федерации в погонах волен идти голосовать или не идти голосовать. Никто его не упрекнет, потому что командир и политработники никогда не хотят проблем».

«Целое сословие политических деятелей только и ждут, чтобы армию упрекнуть в том, что она не честно голосует или что она голосует по команде «сверху». Когда не хватает какой-нибудь информации, которая работала бы против власти, то запускается такая «мулька», что солдаты каруселью ходят на избирательные участки. Вы понимаете, что если это будет выявлено, то будет большой скандал. Армия этого не хочет, наоборот, было указание руководства министерства обороны строжайшим образом соблюдать права избирателя в погонах», – добавил Баранец.

Ранее в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке для голосования на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.