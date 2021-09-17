В Кемеровской области в голосовании приняла участие 100-летняя участница войны

Калининградским пенсионерам предложили деньги за регистрацию на сайте «Умного голосования»

Мне предложили за деньги помочь с организацией «Умного голосования», сделать так, чтобы все кандидаты от нашей партии в этом проекте поучаствовали. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер калининградского предвыборного списка Партии пенсионеров Иван Грибов.

«Когда я гулял около дома с женой и ребенком, подъехала машина, – из нее вышли двое и подошли ко мне. Они меня явно знали в лицо, но я их видел впервые. Эти люди предложили помочь с проведением «Умного голосования». Я ответил, что дома посмотрю, что это такое, и если меня заинтересует, то присоединюсь», – рассказал кандидат в депутаты Калининградской областной Думы, лидер списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов.

По словам кандидата, суть просьбы неизвестных собеседников сводилась к примерно к следующему, – убедить однопартийцев, в частности, участников предвыборного списка нашей партии зарегистрироваться на ресурсе «Умного голосования». «За это они предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте», – уточнил кандидат, предположив, что организаторам акции нужно было успеть до выборов максимально повысить количество регистраций.

Как отметил Грибов, от денег он сразу отказался. «Кстати, меня также удивило, что я не знаю этих людей в лицо. Калининград – небольшой город. Как правило, те, кто связан с выборами, с политическими объединениям, мне известны», – добавил он.

«Примечательно, что как только я зашел домой, то сразу получил СМС от кандидата от КПРФ – и также с просьбой поучаствовать в организации «Умного голосования». Тогда я навел справки в интернете и обнаружил, что это проект блогера Алексея Навального», – поделился собеседник. «У меня к Навальному – не очень хорошее отношение. Я считаю, что нам следует решать проблемы внутри страны, и при этом руководствоваться только российскими законами, а не бегать по соседним странам и не призывать их власти ввести против нас санкции. Ведь страдают от этого простые люди. Поэтому мое возмущение от подобных просьб в тот момент не знало границ», – отметил Грибов.

«Сейчас у оппозиционных партий есть все инструменты для того, чтобы контролировать ход избирательной кампании. Но почему-то мало кто из оппозиционеров заявил своих наблюдателей на избирательные участки в нашей области. Вместо этого они предлагают присоединиться к «Умному голосованию». Ясно. Что эта акция будет использоваться только для того, чтобы после выборов кричать об их нелегитимности. Она направлена на дестабилизацию общества», – резюмировал Грибов.

Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявляла о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном.

В начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором - за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.