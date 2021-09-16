Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса В США призвали не шутить с российской армией В ЮВО сообщили о первых учениях частей новой дивизии 16 сентября 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

На юге России сформирована 20-я мотострелковая дивизия, ее подразделения провели первые учения в Волгоградской области, сообщил Южный военный округ (ЮВО). «Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения», – передает «Интерфакс» сообщение округа. По словам военных, батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. «В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника», –- сообщил ЮВО. Напомним, в марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году будут сформированы новая мотострелковая дивизия и две ракетные бригады.

Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях» 16 сентября 2021, 13:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль». «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram. В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Франция сочла ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам 16 сентября 2021, 10:49

Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана. По его словам, это соглашение обсуждалось в течение двух лет – с 2014 по 2016 год. Глава МИД Франции подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он. В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявления о создании партнерства AUUKUS сообщил, что Соединенное Королевство не намерено каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией. «Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе», – сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии «обычную подводную лодку исключительного качества». В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности. МИД Франции назвал «прискорбным» решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUUKUS (Австралия – Великобритания – США). В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности. В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Напомним, в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. Британцев рассмешила «страшилка» о российском «корабле-шпионе» в Ла-Манше 14 сентября 2021, 15:26

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отреагировали на статью о замеченном в водах пролива Ла-Манш «российском корабле-шпионе». В появившейся в понедельник публикации говорится о том, что судно «выполняло» тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей. Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема. Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на «пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья» (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов). «Выследить российский корабль они рады-радешеньки, а суденышек из Франции не замечают», – написал one punch micky, передает РИА «Новости». «Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!», – считает Thewiseone. Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так, Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как «его и так плохо подключили». «Мне иногда кажется, что по-своему было бы и неплохо, если бы Путин нас захватил. Никаких тебе больше протестов и никаких нелегалов», – поделился своим мнением другой юзер. Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию «живой мишенью». В августе СМИ сообщали, что британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане. Начались первые поставки ЗРС С-500 в российские войска 16 сентября 2021, 13:02

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний, заявил в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Юрий Борисов. «Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», – передает ТАСС ответ Борисова на вопрос о системе С-500. Он добавил, что Индия потенциально может приобрести зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500. «Потенциально, да. <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», – сказал Борисов, отвечая на вопрос, может ли Индия стать первым покупателем ЗРС С-500. Ранее гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Британцы испугались возможного нападения России 14 сентября 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express на фоне стратегических учений «Запад-2021» активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе Москвы. Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отметил рост обеспокоенности среди стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения России в ближайшем будущем. Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств. «Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на границах, им следует ожидать ответных действий», – считает GarryGo, добавив, что США все равно не хватит мужества развязать реальную войну. «Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?» – задается вопросами скептически настроенный читатель под ником Granchi, передает РИА «Новости». Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом. «Леопард не меняет пятен. Это стало понятно еще после событий в Крыму», – метафорично объяснил он. Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую «не следовало сносить». «Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс – ведь сейчас Евросоюз ставит заборы на границах прибалтийских стран», – подчеркнул Mk2. Учения «Запад-2021» представляют собой завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. В Италии предрекли США утрату лидерства в воздухе из-за успехов России 15 сентября 2021, 23:58

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Доминирование Соединенных Штатов в небе подходит к концу, США отстают от России сразу по нескольким фронтам, говорится в статье, опубликованной итальянским изданием L’AntiDiplomatico. По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией «стелс», вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями, передает РИА «Новости». В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, «объективные экономические трудности» и «отстают от России сразу по нескольким фронтам». «Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться», – подчеркивается в статье. Обозреватель обратил внимание на «смертельную русскую комбинацию» беспилотника «Охотник», которого он назвал «американским кошмаром», и истребителя пятого поколения Су-57. Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, подчеркивается в статье. «БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО», – объяснил журналист. Напомним, в начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие. Он также дал прогноз по завершению работ над тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Охотник». Летные испытания «Охотника» начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». При этом управлять роем «Охотником» планируется с двухместного командного Су-57. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появилось фото российского армейского автомобиля с «секретом» 14 сентября 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

В Сети появилось фото армейского автомобиля «Витязь-2», который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок опубликовала «Российская газета». Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума «Армия-2021». Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тыс. килограммов развивает максимальную скорость до 90 км в час. Запас хода составляет 1 тыс. км. Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов. Машина обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров. Отмечается, что двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики. Также автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину. Назван планируемый срок поставок первых атомных подлодок Австралии 16 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По словам премьера, первые из восьми атомных субмарин будут построены и введены в эксплуатацию в середине следующего десятилетия. «Относительно благоприятная обстановка, которой мы наслаждались на протяжении многих десятилетий в нашем регионе, осталась позади. Мы, без сомнения, вступили в новую эру, с новыми вызовами для Австралии и для наших партнеров, друзей и стран всего региона», – передает ТАСС слова Моррисона. Премьер подчеркнул, что создание партнерства AUUKUS стало «величайшей инициативой в вопросах безопасности» с 1951 года, когда был заключен Тихоокеанский пакт безопасности – военный союз Австралии, США и Новой Зеландии (АНЗЮС). Он отметил, что в его рамках страна получит «доступ к самым современным подводным технологиям для защиты Австралии и ее национальных интересов». Также Моррисон сообщил, что для строительства атомного подводного флота будет использована военно-морская верфь в Аделаиде, где французская Naval Group должна была построить субмарины в рамках разорванного соглашения между Австралией и Францией. «Строительство подводных лодок в Аделаиде не повлияет ни на одно из международных соглашений Австралии о нераспространении ядерного оружия. Реакторы прибудут в Австралию уже с обогащенным ураном <...> и их не нужно будет заправлять топливом в течение всего срока службы», – заявил премьер-министр. Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Напомним, ранее в четверг Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Россия опередила Запад в области создания гиперзвукового оружия 15 сентября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей – компактные ядерные установки малой мощности», – цитирует Борисова РИА «Новости». По его словам, Россия на данный момент имеет серьезное преимущество в этой сфере над западными странами, и постарается сохранить это преимущество. Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада. Вице-премьер отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. В США предрекли истребителю Checkmate популярность на флоте 14 сентября 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Российский легкий истребитель Су-75 Checkmate, оснащенный одним двигателем, благодаря своей конструкции может получить большую популярность на флоте, пишет военный эксперт из США Тревор Филсет в статье для The National Interest. Одной из отличительных черт истребителя стал необычный размер крыльев, что говорит о планах компании «Сухой» предложить этот самолет Военно-морскому флоту России для использования в качестве палубной крылатой машины для авианосца «Адмирал Кузнецов», предположил эксперт. Кроме того, Россия может поставлять Checkmate за рубеж тем странам, которые уже используют продукцию компании, считает Филсет, пишет ФАН. Большие крылья обычно характерны для истребителей, предназначенных для взлета с коротких аэродромов или палуб авианосцев, объяснил журналист. В пример он привел палубную версию американского самолета F-35C, крылья которого имеют увеличенные габариты в сравнении с базовым вариантом. Автор публикации подчеркнул, что в случае использования Су-75 в качестве палубного истребителя большие крылья положительно скажутся на его способности взлетать с палубы «Адмирала Кузнецова». По его мнению, Checkmate может получить «морскую жизнь» и стать весьма популярным на флоте, однако если ВМФ России все же не заинтересуется самолетом, то он вполне может сделать карьеру и в Воздушно-космических силах России, резюмировал журналист. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Болгары не поверили в эффективность российских боевых роботов 14 сентября 2021, 14:45 Текст: Мария Бобылева

Читатели болгарского издания «Дневник», которые традиционно с недоверием относятся к российской технике, с сарказмом прокомментировали сообщение о том, что Россия применила боевые роботы в рамках учений «Запад – 2021». Так, министерство обороны России сообщало, что в учениях принимали участие роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Однако, болгарские читатели не поверили, что роботы могут выполнять задачу в реальных условиях и назвали их радиоуправляемыми игрушками, пишет «Московский комсомолец». Один из читателей, вспомнил старый анекдот еще советских времен о тракторе «Беларус» с вертикальным взлетом. Другой напомнил анекдот про русскую машинку для разрезания яблок на четыре части, которая в итоге резали их на три части, расходовала 100 литров топлива в час и ломалась каждые десять минут. «Страшнее российского робота только его пьяный экипаж», – ядовито пошутил пользователь с ником mitko11. Ему ответил другой участник дискуссии, который написал, что русские «стиральную машину сделать не могут, а боевых роботов – пожалуйста!». Еще один комментатор заметил, что русские роботы похожи на танки 1930-х годов. Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Тяжелую скорострельную САУ решили создать на базе «Арматы» 16 сентября 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

На базе унифицированной платформы «Армата» концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе «Армата» в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном «Уралвагонзавод» разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ. Другой источник в «оборонке» уточнил, что «перспективная САУ на платформе «Армата» будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки «Коалиция-СВ» с повышенной скорострельностью». «Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», – сообщил второй собеседник. «Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году. Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Легкий танк «Спрут» проверили на прочность 14 сентября 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили в Ростехе. «В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, «Спрут» успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг – сброс машины с самолета», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования, передает РИА «Новости». «Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного «Спрута». Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета», – сообщил заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев. Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки «Спрута» на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он. Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси разработана и создана ПАО «Курганмашзавод». «Спрут» вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк. Ранее плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море. Военный-контрактник погиб в Приморье 14 сентября 2021, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил представитель пресс-службы Тихоокеанского флота. «Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами», – передает РИА «Новости» сообщение ТОФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее на учениях в Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник.