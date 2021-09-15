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Талибы решили создать регулярную армию в Афганистане
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Движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в РФ) рассматривает возможность создания регулярной армии в Афганистане в ближайшем будущем, сообщил назначенный ранее начальником штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин.
«(Назначенный) начальником штаба ВС... заявил на пресс-конференции в Кабуле в среду, что в настоящее время продолжаются консультации о формировании (в Афганистане) регулярной армии в ближайшем будущем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News слова Фасихуддина.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину
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Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана.
Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.
Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу США
Министерство иностранных дел Таджикистана вручило американскому послу ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена, сообщили в таджикском дипведомстве.
«14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал президент США.
«Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – заявил он.
Эксперт указал на географические ошибки Зеленского в заявлении об Украине и Афганистане
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«Зеленскому следовало бы повнимательнее изучить опыт Афганистана, а заодно освежить в памяти знания по географии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать ее с Афганистаном.
«Это заявление – свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Если он думает, что это маленькая страна, то пусть заглянет в энциклопедию и узнает, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем Украина. А по численности населения они примерно сопоставимы, – считает эксперт. – Но, видимо, география – это наука не для комиков».
«Зеленскому следовало хотя бы иногда в перерывах между КВН заглядывать на лекции в университет. К тому же его заявления наносят непоправимый удар по репутации Криворожского экономического института, где он получал диплом», – с иронией отметил Корнилов.
Кроме того, по словам политолога, «с момента захвата оружия во Львове и Львовской области 18-19 февраля 2014 года до незаконного вооруженного переворота прошло всего три дня». «Получается, что украинская легитимная власть пала гораздо быстрее, чем длилось сражение талибов* (движение запрещено в РФ) с американскими войсками в представлениях Зеленского», – пояснил Корнилов.
При этом эксперт обратил внимание на слова Зеленского «о необходимости наращивания американского присутствия на Украине». «Если он хочет, чтобы США вошли на Украину так, как они вошли в Афганистан, то следует ожидать коврового бомбометания по городам и столице страны. Также пусть Зеленский вспомнит, как США совершили ракетный удар по жилому кварталу Кабула – столице формально главного союзника США вне НАТО, – почеркнул собеседник. – Тогда он узнает, что такое полномасштабное присутствие американских военных на территории той или иной страны. В целом это довольно странное пожелание из уст президента как бы независимой Украины».
Корнилов уверен, что «урок Афганистана очень полезен для Украины». «Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался», – резюмировал он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский. Также он отметил, что «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».
«Как я сказал президенту [США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским.
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На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах
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Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии.
Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды.
Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству.
Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
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Украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные политиком в интервью CNN в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».
«Как я сказал президенту [президенту США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане
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Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами* о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости».
«К январю 2021 года «Талибан*» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Украинский генерал раскритиковал идею принимать афганских беженцев
У властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, заявил бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.
«Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», – приводит его слова в эфире телеканала «112 Украина» РИА «Новости». Он подчеркнул, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов.
Могилев отметил, что правительство собирается выделить на эти цели около 700 млн гривен из бюджетных средств.
По мнению генерала, решение о приеме беженцев – «красивый жест» президента страны Владимира Зеленского перед визитом в США, на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителям и врачам.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана
Сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Хоули заявил, что намерен препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепе и Пентагоне, выдвинутых президентом США Джо Байденом, пока «министр Остин, госсекретарь Блинкен и помощник Джейк Салливан не уйдут в отставку». Сенатор раскритиковал процесс вывода американских войск из Афганистана, назвав поведение Байдена «постыдным». Хоули заявил, что Байден «опозорил страну» и ему тоже «пора уйти в отставку», передает ТАСС со ссылкой на Hill.
Как указывает издание, Хоули не может помешать утверждению кандидатов, если те получать поддержку большинства сенаторов. При этом у Хоули есть возможность оттягивать вынесение вопроса об их назначении на голосование.
Напомним, в августе влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.
Талибы захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан*» намерено возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.
«Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались», – сказал Шахин, передает РИА «Новости».
Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы* отправки гуманитарной помощи Афганистану от России и Турции.
Ранее в понедельник первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. На прошлой неделе первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Разведка США назвала источники террористических угроз среди государств
Основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана, сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
По словам Хейнс, Афганистан не находится «в приоритете» и «на вершине списка». При этом разведка США внимательно следит за ситуацией в Афганистане, хотя он уже не является главным поводом для беспокойства. Хейнс признала, что после вывода войск возможности разведки в Афганистане снизились, но в Вашингтоне к этому «готовились довольно долгое время».
Хейнс выразила обеспокоенность внутренним терроризмом – «растущей и тревожной угрозой». Кроме того, в числе приоритетов разведки она назвала противодействие Китаю, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях (например, изменении климата), а также партнерство с частным сектором, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Конгресс США поручил нацразведке создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. Хейнс указала на невозможность «преследовать всю дезинформацию повсюду». По ее словам, требуется «выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться».
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки».
Китай оценил решение России не участвовать в инаугурации правительства Афганистана
Пекин с уважением относится к решению Москвы не принимать участие в инаугурации нового афганского правительства, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Каждая страна самостоятельно решает, участвовать ли в церемонии, или нет, и Китай уважает это», – сказал Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос, как в Пекине относятся к решению России не участвовать в инаугурации правительства в Афганистане, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов.
Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Госдеп не увидел угрозы соседям Афганистана из-за оружия США у талибов
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Американские вооружения, попавшие к движению «Талибан*», не представляют угрозы для соседних с Афганистаном стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он заявил со ссылкой на Пентагон, что «значительная часть оставленной техники не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать».
Глава Госдепа заверил, что эта техника «не представляет никакой крупной стратегической ценности» в «плане создания угрозы» США или «соседям Афганистана». Талибы* получили «военную форму и стрелковое вооружение», а также «некоторую другую технику», передает ТАСС.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»
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Разведка США считает, что положение террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен ответил на вопросы конгрессменов о выводе войск США из Афганистана. На слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам Блинкен заявил, что возможности группировки, по оценке американской разведки, «много лет назад сильно деградировали». Однако США собираются соблюдать «предельную бдительность», передает РИА «Новости».
Как заявил госсекретарь, «нет свидетельств того», что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане позволило бы укрепить безопасность этой страны. По его словам, если не хватило «20 лет и помощи, оборудования и подготовки на миллиарды долларов», вряд ли «дополнительный год, пять или 10 лет изменили бы ситуацию», передает ТАСС.
Блинкен не исключил, что останься войска США в Афганистане, на них «возобновились бы атаки» со стороны боевиков радиального движения «Талибан*», что «потребовало бы отправки значительно больших сил». Американцам грозила бы «тупиковая ситуация», существовал риск «застрять там на неопределенный срок, находясь под огнем». По его версии, Россия, Китай, Иран и КНДР рассчитывали на то, что «США застрянут в Афганистане еще на десяток лет».
«Конечно, мы потеряли некоторые возможности в условиях отсутствия сил в Афганистане. Но у нас есть способы компенсировать это. Мы очень активно работаем над этим», – заявил он. Вопрос о переговорах с властями Узбекистана и Таджикистана, а также о позиции президента России Владимира Путина Блинкен счел нужным обсуждать только в закрытом формате.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки».
В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами
Столкновения между боевиками движения «Талибан*» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан, сообщил близкий к ополченцам источник в регионе.
«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами* и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана*» были вынуждены отступать из данного района», – рассказал он ТАСС.
Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
Напомним, сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.
Талибы пообещали возобновить работу учебных заведений в течение недели
Высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после того как будут решены вопросы, связанные с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов, заявил министр высшего образования «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов*) во временном кабмине.
«В настоящий момент идет обсуждение различных технических аспектов, связанных с возобновлением полноценного функционирования университетов. Главным образом это касается вопросов, связанных с финансированием, а также с изменениями в расписании, поскольку малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Все консультации будут завершены не позднее чем через неделю», – цитирует его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
По словам Хаккани, образовательный сектор – один из наиболее пострадавших за последнее время, сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за смены власти в Афганистане.
В то же время он подтвердил, что отныне в стране образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток – преподаватели-женщины. Кроме того, студенты и студентки будут обучаться раздельно.
Между тем, как подчеркнул Хаккани, «новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны». Вместе с тем он призвал вернуться на родину афганских преподавателей и преподавательниц, работающих за пределами Афганистана.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ведомство талибов* по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.