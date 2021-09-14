Инфекционист назвал уход Путина на самоизоляцию примером ответственного поведения

Если человек знает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильно это сделать вне зависимости от того, вакцинирован ли он, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя решение Владимира Путина временно изолироваться в связи с из-за случаев коронавируса в его окружении.

Президент России Владимир Путин рассказал, что вынужден на какое-то время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусной инфекцией. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер полностью здоров.

«Конечно, сейчас режим самоизоляции у нас в стране не так контролируется, как раньше, но с начала пандемии ничего не изменилось: если человек находился в контакте с заболевшим инфекцией гражданином, то он должен изолироваться на две недели. Сейчас, безусловно, мы полагаемся на дисциплину и воспитание наших граждан, ибо человек, который был в контакте с заболевшим, может сам заразиться, а также распространить на других людей инфекцию», – говорит Малышев.

Эксперт подчеркивает, что решение президента – пример ответственного поведения в подобной ситуации, поскольку даже если после контакта с заболевшим у человека нет никаких признаков болезни, это не значит, что он не болен бессимптомно.

Кроме того, врач отметил, что вакцинация против коронавируса не освобождает человека от ношения медицинской маски в общественном месте, а также от самоизоляции в случае контакта с заболевшим.

«Известно, что люди, которые вакцинировались, как правило не заражаются. Но есть определенный процент, в зависимости от вакцины, штаммов, это примерно от 2,5 до 20 %, кто могут заразиться, а, следовательно, способны переносить. То есть, если человек узнает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильнее было бы это сделать, вне зависимости от того, вакцинирован ли он», – резюмировал инфекционист.

Ранее компания SuperJob провела опрос, согласно которому выявила, что 21 % российских граждан считает, что в стране вновь нужно ввести режим самоизоляции, поскольку коронавирусная инфекция никуда не делась.