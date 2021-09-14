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Инфекционист назвал уход Путина на самоизоляцию примером ответственного поведения
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Если человек знает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильно это сделать вне зависимости от того, вакцинирован ли он, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя решение Владимира Путина временно изолироваться в связи с из-за случаев коронавируса в его окружении.
Президент России Владимир Путин рассказал, что вынужден на какое-то время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусной инфекцией. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер полностью здоров.
«Конечно, сейчас режим самоизоляции у нас в стране не так контролируется, как раньше, но с начала пандемии ничего не изменилось: если человек находился в контакте с заболевшим инфекцией гражданином, то он должен изолироваться на две недели. Сейчас, безусловно, мы полагаемся на дисциплину и воспитание наших граждан, ибо человек, который был в контакте с заболевшим, может сам заразиться, а также распространить на других людей инфекцию», – говорит Малышев.
Эксперт подчеркивает, что решение президента – пример ответственного поведения в подобной ситуации, поскольку даже если после контакта с заболевшим у человека нет никаких признаков болезни, это не значит, что он не болен бессимптомно.
Кроме того, врач отметил, что вакцинация против коронавируса не освобождает человека от ношения медицинской маски в общественном месте, а также от самоизоляции в случае контакта с заболевшим.
«Известно, что люди, которые вакцинировались, как правило не заражаются. Но есть определенный процент, в зависимости от вакцины, штаммов, это примерно от 2,5 до 20 %, кто могут заразиться, а, следовательно, способны переносить. То есть, если человек узнает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильнее было бы это сделать, вне зависимости от того, вакцинирован ли он», – резюмировал инфекционист.
Ранее компания SuperJob провела опрос, согласно которому выявила, что 21 % российских граждан считает, что в стране вновь нужно ввести режим самоизоляции, поскольку коронавирусная инфекция никуда не делась.
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
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Путин заявил об уходе на самоизоляцию
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Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля.
С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин
Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».
Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.
В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
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Путин не исключил скорого ухода на карантин
Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Попова назвала условие отмены масочного режима
Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.
Возвращение к жизни «в доковидную эпоху» возможно только при условии, если люди перестанут инфицироваться коронавирусом, цитирует Попову РИА «Новости».
«Главный инструмент <...> у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», – подчеркнула глава ведомства.
Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений
На состоявшуюся в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, вышли более 3 тыс. человек, сообщил источник в полиции города.
Организаторы акции протеста – неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance – оценили количество участников в 5 тыс. человек. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где ковид-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Дайте нам жить!», «Нет обязательной вакцинации!», «Нет санитарным пропускам!», передает ТАСС.
Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.
В прошлую субботу на акции с требованием отмены санитарных пропусков во Франции вышли более 140 тыс. манифестантов, из них почти 18,5 тыс. – в Париже. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 18 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.
Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 192 749 человек.
Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны
Ответственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.
«Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.
Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.
Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).
В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.
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Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных пропусков в Париже
На акции протеста против санитарных пропусков в Париже демонстранты забросали бутылками и петардами полицию, которая применила против них слезоточивый газ.
В Париже традиционно по субботам прошли несколько акций против санитарных пропусков. Колонна демонстрантов двинулась по бульвару Мальзерб. В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандировали лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».
Позже беспорядки вспыхнули на бульваре Пуассоньер во втором округе французской столицы. Агрессивно настроенные люди бросили в сотрудников правоохранительных органов бутылки, мусор, стулья, которые находятся на террасах кафе, расположенных на пути движения колоны. В какой-то момент правоохранительные органы в ответ на провокации начали применять слезоточивый газ.
Ранее общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.
Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19
В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ.
Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости».
«Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены.
Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите.
Мурашко призвал экспертов вместо прогнозов рекомендовать вакцинацию
Экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Экспертное сообщество должно не ожидать, а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она (четвертая волна - прим. ВЗГЛЯД) или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то – это просто бессмысленно», – приводит ТАСС слова министра.
Мурашко добавил, что вакцина сегодня доступна, ее запасы регулряно пополняются, поэтому «не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку».
Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
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В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек.
Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лавров: «Спутник V» помог Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации
Москва рада, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения и в решении проблем безопасности, связанных с пандемией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.
«Мы сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также отметил, что у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в таких отраслях, как торговля, экономика, инвестиционное сотрудничество, гуманитарная сфера.
Как указал Лавров, отношения между министерствами двух стран характеризуются регулярным проведением консультаций по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на европейском континенте, в Евроатлантике, а также деятельность ООН. «Хотели бы придать этим консультациям регулярный характер в соответствии с тем меморандумом о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами наших стран, который был подписан в Сан-Марино в марте 2019 года», – добавил он.
«Наши страны разные, но тем не менее у нас есть желание развивать сотрудничество в таких сферах, как экономика, социальная сфера, культура и особенно сфера борьбы с коронавирусом. В фармацевтической промышленности мы нашли выход из той тяжелой ситуации с пандемией, в которой мы оказались, и это ускорило развитие наших отношений за последние несколько месяцев», – отметил в свою очередь Беккари.
По словам госсекретаря, страны активно сотрудничают на международной арене, происходит постоянный обмен мнениями по ряду вопросов на международных площадках.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Мурашко призвал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации
Глава Минздрава на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призвал выработать единые подходы к вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Он отметил, что важно обеспечить транспарентность и инклюзивность уже существующих и создаваемых механизмов сотрудничества в предотвращении угроз инфекционных болезней. Мурашко подчеркнул, что это позволит укрепить взаимодействие и избежать потенциальной политизации, а также возможных упреков в адрес ВОЗ, как это было в случае с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».
«Отдельным блоком работы, в том числе на глобальном уровне, должна стать активизация сотрудничества по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин. Необходимо придерживаться единых подходов к вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации», – подчеркнул Мурашко.
«Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса», – заявил министр.
Ранее Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется.
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