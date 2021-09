Путин и Асад встретились в Кремле Асад поблагодарил Россию за усилия по защите международного права 14 сентября 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в московском Кремле с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу ... Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел (России) за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», – заявил Асад на встрече с Путиным, передает РИА «Новости». Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.

В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости». Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет. В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин не исключил скорого ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин. «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758. Паралимпийский чемпион Николаев попросил Путина расписаться в паспорте 13 сентября 2021, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Россиянин Андрей Николаев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпийских играх, попросил президента Владимира Путина оставить автограф в его паспорте, однако тот отказался. Спортсмены после церемонии вручения государственных наград попросили президента расписаться на ленточках с паралимпийскими медалями, передает РИА «Новости». Николаев протянул и свою, а потом спросил, «Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?» – сказал он. «В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ», – ответил спортсмену глава государства. На вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разведка США назвала источники террористических угроз среди государств 14 сентября 2021, 04:54 Текст: Антон Антонов

Основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана, сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс. По словам Хейнс, Афганистан не находится «в приоритете» и «на вершине списка». При этом разведка США внимательно следит за ситуацией в Афганистане, хотя он уже не является главным поводом для беспокойства. Хейнс признала, что после вывода войск возможности разведки в Афганистане снизились, но в Вашингтоне к этому «готовились довольно долгое время». Хейнс выразила обеспокоенность внутренним терроризмом – «растущей и тревожной угрозой». Кроме того, в числе приоритетов разведки она назвала противодействие Китаю, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях (например, изменении климата), а также партнерство с частным сектором, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Конгресс США поручил нацразведке создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. Хейнс указала на невозможность «преследовать всю дезинформацию повсюду». По ее словам, требуется «выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться». Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки». Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» 13 сентября 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Топливо из Ирана в Ливан решили возить через Сирию из-за угроз США 14 сентября 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

В сирийском Баньясе разгрузили первый танкер с нефтепродуктами из Ирана, топливо доставят в Ливан, которому США угрожают санкциями, сообщил генсек Хезболлы Хасан Насрулла. Как пояснил Насрулла, «корабли с нефтепродуктами из Ирана навредят стране», если разгружать их прямо в Ливане. В связи с этим «груз будет разгружен в Сирии, и после из порта Баньяс в Ливан топливо будет доставлено автоцистернами и размещено в определенных хранилищах», передает ТАСС. Он объяснил такой путь поставок нежеланием «ставить ливанское правительство в неудобное положение» и попыткой «избежать санкций» со стороны США. Ожидается, что первые автоцистерны с соляркой доберутся до Ливана в четверг. Солярку же доставят в Сирию еще на двух танкерах. Кроме того, один танкер доставит бензин для Ливана. Хезболла намерена передать топливо государственным больницам, домам престарелых, сиротским приютам, компаниям, отвечающим за обеспечение питьевой водой и муниципалитетам, в которых есть водохранилища. Затем снабжать будут частные больницы, фармацевтические предприятия, пекарни, заводы, производящие продукты, и компании, предоставляющие электроэнергию населению в частном порядке. Напомним, в Ливане, где продолжается финансово-экономический кризис, возник острый дефицит топлива. Хезболла обещала в частном порядке закупить нефтепродукты у Ирана, но США пригрозили Ливану санкциями, если иранские танкеры прибудут в Бейрут. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль анонсировал совещание Путина с руководством «Единой России» и правительством 13 сентября 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин во вторник, 14 сентября, проведет совещание с руководством «Единой России» и правительством, сообщает пресс-служба Кремля. «14 сентября президент Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии «Единая Россия». Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», – передает сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что 13 сентября Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Песков назвал развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина 13 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Приоритетными направлениями для президента Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина». Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир 13 сентября 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио. «Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца – совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваше выступление буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги. «Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот... неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин. Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Ранее в этот день помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в Токио. Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты по распоряжению президента получают ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота. Наибольшее количество наград спортсмены национальной команды завоевали в плавании – 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В активе легкоатлетов 38 медалей – 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. У велогонщиков три победы, а фехтовальщики семь раз поднимались на пьедестал почета, принеся в зачет коллектива два золота, два серебра и три бронзы. Россияне также стали призерами соревнований в настольном теннисе (одно золото, два серебра, четыре бронзы), стрельбе из лука (одно золото, две бронзы), волейболе сидя (мужчины, одно серебро), гребле на байдарках и каноэ (одно серебро), дзюдо (три бронзы), тхэквондо (три бронзы), пауэрлифтинге (одна бронза), пулевой стрельбе (одна бронза) и бочча (одна бронза). Фехтовальщики впервые за все годы выступлений стали обладателями наград Паралимпиады, а велогонщики завоевали первые золотые медали в истории. Награды атлетов, представляющих греблю на байдарках и каноэ, тхэквондо и бочча, стали дебютными для данных видов спорта на Играх. Сборные страны по плаванию, легкой атлетике и фехтованию на колясках заняли вторые командные места в своих видах программы. По три победы в Токио одержало трио российских пловцов. Дебютантка Игр Валерия Шабалина победила на трех дистанциях и на одной стала серебряным призером. Также впервые принимавший участие в Паралимпиаде Роман Жданов, знаменосец сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр, завоевал три золотые медали и две бронзовые. А выигравший три награды высшего достоинства Андрей Калина теперь стал уже шестикратным победителем Паралимпиад. Также в плавании два золота и одно серебро принес команде Андрей Николаев, а Богдан Мозговой одержал две победы. Одно золото и два серебра у 16-летней Виктории Ищиуловой, а объявившая после окончания стартов о завершении карьеры Дарья Пикалова (Стукалова) стала обладательницей одной золотой медали, одной серебряной и двух бронзовых. По две победы в Токио одержали фехтовальщик Александр Кузюков, велогонщик Михаил Асташов и легкоатлет Дмитрий Сафронов. Знаменосец команды на церемонии открытия Игр Андрей Вдовин на легкоатлетической арене завоевал одну золотую награду и две серебряные. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал создание условий для занятий спортом инвалидов обязанностью власти 13 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Создание условий для занятий спортом для людей с ограниченными физическими возможностями является обязанностью руководства страны, а победы на паралимпийских играх –жизненная установка, талант и трудолюбие, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио. «Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами. Многие выступающие выражали слова благодарности в адрес государства, власти, должен вам сказать, что, конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия. А вот заниматься спортом, добиваться таких результатов, которых вы добиваетесь, это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, ваш талант, трудолюбие и воля к победе», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что во время церемонии награждения один из спортсменов неожиданно сказал «поздравляю вас», а потом смутился и извинился. «Не за что извиняться! Я принимаю это поздравление, потому что ваши победы – это поздравления для всех нас, и для меня, и для всей нашей страны – это праздник. Спасибо вам большое за этот праздник», – добавил президент. Ранее Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях.