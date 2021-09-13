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Генсек ООН заявил о помощи Афганистану на сумму более 1 млрд долларов
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Объем обещанной помощи Афганистану превысил запрашиваемые 606 млн долларов и составляет уже более 1 млрд долларов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд долларов», – сказал он, подводя промежуточный итог донорской встречи по Афганистану в Женеве, передает ТАСС.
Кроме того, Гутерриш добавил, что международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана.
«Эта угроза серьезна. Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные – это кровь экономики», – сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.
Гутерриш отметил, что в условиях рестрикций, введенных в отношении Афганистана, необходимо не допустить обрушения экономической системы страны.
Ранее Гутерриш заявил, что быстрый приход талибов* (движение «Талибан*» запрещено и признано в России террористическим) к власти в Афганистане может ободрить многие террористические группы. Вместе с тем он назвал необходимостью установление диалога с талибами.
Эксперт указал на географические ошибки Зеленского в заявлении об Украине и Афганистане
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«Зеленскому следовало бы повнимательнее изучить опыт Афганистана, а заодно освежить в памяти знания по географии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать ее с Афганистаном.
«Это заявление – свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Если он думает, что это маленькая страна, то пусть заглянет в энциклопедию и узнает, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем Украина. А по численности населения они примерно сопоставимы, – считает эксперт. – Но, видимо, география – это наука не для комиков».
«Зеленскому следовало хотя бы иногда в перерывах между КВН заглядывать на лекции в университет. К тому же его заявления наносят непоправимый удар по репутации Криворожского экономического института, где он получал диплом», – с иронией отметил Корнилов.
Кроме того, по словам политолога, «с момента захвата оружия во Львове и Львовской области 18-19 февраля 2014 года до незаконного вооруженного переворота прошло всего три дня». «Получается, что украинская легитимная власть пала гораздо быстрее, чем длилось сражение талибов* (движение запрещено в РФ) с американскими войсками в представлениях Зеленского», – пояснил Корнилов.
При этом эксперт обратил внимание на слова Зеленского «о необходимости наращивания американского присутствия на Украине». «Если он хочет, чтобы США вошли на Украину так, как они вошли в Афганистан, то следует ожидать коврового бомбометания по городам и столице страны. Также пусть Зеленский вспомнит, как США совершили ракетный удар по жилому кварталу Кабула – столице формально главного союзника США вне НАТО, – почеркнул собеседник. – Тогда он узнает, что такое полномасштабное присутствие американских военных на территории той или иной страны. В целом это довольно странное пожелание из уст президента как бы независимой Украины».
Корнилов уверен, что «урок Афганистана очень полезен для Украины». «Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался», – резюмировал он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский. Также он отметил, что «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».
«Как я сказал президенту [США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским.
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Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха
Брат объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Рохулла Азизи убит, сообщило государственное информационное агентство страны.
Агентство Bakhtar, которое теперь подчиняется движению «Талибан*», сообщило, что Рохулла Азизи убит при столкновении «в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер». Агентство Aamaj News сообщало, что Рохулла Азизи был задержан талибами* и застрелен; он пытался выехать в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам, передает «Интерфакс».
Напомним, близкий к сопротивлению талибам* источник сообщал, что Рохуллу Азизи убили боевики «Талибана»*. Житель неподконтрольной талибам* провинции Панджшер сообщил, что Рохулла Азизи был убит еще несколько дней назад при сражении с талибами*.
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
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Украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные политиком в интервью CNN в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».
«Как я сказал президенту [президенту США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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Приход талибов к власти в Афганистане «разбил сердце» Столтенбергу
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Без США другие члены НАТО не могли продолжать операцию в Афганистане, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг рассказал, что он «с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов*» к власти в Афганистане. По его словам, неудача Запада должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. Столтенберг отметил, что «начать военную операцию легче, чем завершить», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Генсек НАТО полагает, что Афганистан перешел в руки движения «Талибан*» в результате краха местных властей, «краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов*». Его спросили, мог ли уход НАТО ускорить падение Афганистана. Столтенберг ответил, что этот вопрос станет предметом анализа исследователей, а для него основная задача заключается в том, чтобы «сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана».
Столтенберг заявил, что США приняли решение о выводе войск из страны после консультаций с другими членами НАТО. Он признал, что без США их союзники по альянсу не могли продолжать операцию – «такой вариант был нереалистичным», заявил Столтенберг, добавив, что европейцам было бы сложно получить от своих парламентов больше средств и солдат для миссии.
Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Сообщалось, что инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября (11 сентября 2021 года исполняется 20 лет с момента теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке). Позднее член комиссии талибов* по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что церемонию инаугурации отменили. Он опроверг сообщения, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября.
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Появились данные о перелетевших в Узбекистан из Афганистана самолетах
Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в Узбекистане находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов. При этом Вашингтон якобы договорился с Ташкентом об эвакуации на базу США в Дохе 585 афганских летчиков и экипажей воздушных судов с семьями.
Как утверждается в материале, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов* ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться выдачи покинувших Афганистан летчиков, передает РИА «Новости».
Как подчеркивает издание, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. Согласно изданию, в общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди в выходные «вылетят на военную базу США в Дохе», но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.
Издание утверждает, что в Узбекистане якобы находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, говорится в статье.
В материале отмечается, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения бежавших афганских летчиков в республику. «Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них», – сказал Шахин, слова которого приводит издание.
Ранее сообщалось, что 15 августа три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, однако один из Embraer 314 столкнулся с МиГ-29, в итоге машины разбились. Указывалось, что пилоты истребителя катапультировались и приземлились на парашютах. При этом позже сообщение о столкновении Embraer 314 и МиГ-29 было удалено.
Также сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой области.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
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Стала известна причина отмены инаугурации правительства талибов
Движение «Талибан*» (запрещено в России) решило сейчас не проводить церемонию инаугурации временного правительства Афганистана из-за необходимости решать множество накопившихся внутри страны проблем, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. Когда в СМИ появились вот эти сообщения [об инаугурации 11 сентября], мы позвонили талибам* и спросили: а что, [инаугурация] все-таки будет? Они сказали, нет. Насколько я понимаю, и эти сигналы нам давали талибы, потому что первоначально у них были планы проведения инаугурации, но в самом общем таком плане, им [сейчас] не до фанфар, слишком много работы, слишком много авгиевых конюшен надо расчищать», – приводит слова дипломата ТАСС.
Посол обратил внимание на то, что при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани три четверти бюджета Афганистана формировались за счет западной помощи, однако Запад заморозил финансовые активы республики.
Накануне радикальное движение «Талибан*» (запрещено в России) отменило церемонию инаугурации временного правительства Афганистана. Также там опровергли информацию о том, что инаугурация была запланирована на 11 сентября, назвав это слухами.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Военных США заподозрили в убийстве сотрудника американской НКО в Афганистане
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Жертвой авиаудара, который США нанесли 29 августа в Кабуле, мог оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, пишут СМИ.
New York Times ссылается на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя и членами его семьи. NYT пишет, что жертвой авиаудара стал Земари Ахмади – он давно сотрудничал с группой помощи США, а в день атаки ехал на машине по рабочим делам. Ахмади работал инженером на калифорнийскую компанию. На момент удара он ждал ответа на запрос об убежище в США для себя и своей семьи.
По версии New York Times, утром 29 августа Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ноутбук. Ахмади выехал на белом седане по делам. Весь день его сопровождал американский дрон, так как военные США считали, что он выехал из дома, где якобы скрывались боевики, передает РИА «Новости».
Его действия сочли подозрительными, но родные погибшего утверждают, что это была просто рутина рабочего дня. По мнению военных, в машине была бомба. New York Times пишет, что Ахмади загружал в автомобиль канистры с водой, чтобы отвезти семье. Кроме того, «США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семь детей, были убиты в ходе удара», пишет издание.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «удар был основан на хорошей развединформации». По словам Кирби, власти США «продолжают верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту» Кабула. В Пентагоне также заявили, что «не хотят опережать результатов оценки», которую должно дать центральное командование. Официальный представитель Пентагона отметил, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».
Напомним, военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Канал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Позднее сообщалось, что число жертв возросло до 12 человек.
Франция отказалась сотрудничать с талибами из-за невыполненных обещаний
Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России), поскольку они не выполняют обещания, которые дали после прихода к власти, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», – цитирует Ле Дриан «Интерфакс» со ссылкой на France 5.
По его словам, Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. «Мы хотим действий от талибов. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них», – добавил дипломат.
Напомним, что 28 августа Франция завершила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев, французские дипломаты покинули Кабул.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Украинский генерал раскритиковал идею принимать афганских беженцев
У властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, заявил бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.
«Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», – приводит его слова в эфире телеканала «112 Украина» РИА «Новости». Он подчеркнул, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов.
Могилев отметил, что правительство собирается выделить на эти цели около 700 млн гривен из бюджетных средств.
По мнению генерала, решение о приеме беженцев – «красивый жест» президента страны Владимира Зеленского перед визитом в США, на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителям и врачам.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Талибы захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан*» намерено возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.
«Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались», – сказал Шахин, передает РИА «Новости».
Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы* отправки гуманитарной помощи Афганистану от России и Турции.
Ранее в понедельник первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. На прошлой неделе первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба в Афганистане
Ансамбль «Зохра», также известный как Афганский женский оркестр, не смог эвакуироваться из страны из-за спящего командира боевиков движения «Талибан*» (запрещено в России) на контрольно-пропускном пункте аэропорта Кабула.
По данным Wall Street Journal, женскому оркестру оказали помощь американские политики и военные, а также бывшие сотрудники службы безопасности, они посадили их в автобусы и довезли до аэропорта.
На контрольно-пропускном пункте их остановили талибы*, но на территорию воздушной гавани не пустили, так как для эвакуации было необходимо разрешение со стороны их командира, а боевики не решились его будить, передает РИА «Новости».
В итоге женщины, а также их семьи и преподаватели остались в Афганистане.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что эвакуация жителей Афганистана в США приостановлена в связи с тем, что у некоторых из них обнаружили корь.
Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.
Байден заявил об ошибочности попыток США объединить Афганистан
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает ошибочными предпринимавшиеся Вашингтоном попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.
«Если бы вы только кому-нибудь сказали (когда США начинали свою операцию в Афганистане), что мы будем тратить по 300 млн долларов в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России) была уничтожена», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Может ли [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России) вернуться? Да. Но знаете – она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России), и оставлять там свои войска? Да ладно вам», – добавил Байден. Запись общения Байдена с журналистами опубликовал на своем сайте телеканал C-SPAN.
По словам главы Белого дома, большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал Байден. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – считает президент Соединенных Штатов.
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Ранее Байден назвал вывод войск США из Афганистана логичным и правильным решением. Он напомнил, что Соединенные Штаты начали операцию в Афганистане с целью уничтожить «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и ликвидировать ее лидера Усаму бен Ладена. По словам Байдена, эти задачи якобы давно выполнены.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
До прихода талибов* Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Трамп в годовщину 11 сентября осудил Байден за вывод войск из Афганистана
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 20-ю годовщину трагедии терактов в Нью-Йорке раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за вывод войск из Афганистана.
«Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране... Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести, и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Экс-президент напомнил, что при взрыве в аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих, а в Афганистане оставили оружие на 85 млрд долларов.
«Мы это все переживем, но, к сожалению, наша страна будет еще долго страдать от полученных ран, нам будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности. Однако не бойтесь – Америка снова станет великой», – подчеркнул Трамп.
Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.
В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами
Столкновения между боевиками движения «Талибан*» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан, сообщил близкий к ополченцам источник в регионе.
«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами* и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана*» были вынуждены отступать из данного района», – рассказал он ТАСС.
Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
Напомним, сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.
США приостановили эвакуацию афганцев из-за кори
Эвакуация жителей Афганистана в США приостановлена в связи с тем, что у некоторых из них обнаружили корь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как сообщила Псаки, «отправка рейсов» с афганцами в США «приостановлена по просьбе» федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Это сделано «в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью» среди тех жителей Афганистана, которых уже доставили в США. Сейчас они «находятся на карантине», передает ТАСС.
Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.