После видео со стрельбой в Самаре возбуждено дело

В Самаре полиция возбудила уголовное дело после появления в Сети видео, на котором запечатлено, как молодые люди устроили стрельбу из автомата, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что полиция осмотрела место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Полицейскию пытаются установить личности фигурантов.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. В полиции агентству сообщили, что по факту инцидента, произошедшего ночью в субботу на улице Некрасовской в Самаре, проводится проверка.

Ранее мужчина выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов после стрельбы у местного бара в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края.