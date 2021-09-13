Гурцкая: За каждым паралимпийцем – история победы силы духа над физическими ограничениями

Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир

Выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.

«Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца – совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваше выступление буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги. «Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот... неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Ранее в этот день помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в Токио. Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты по распоряжению президента получают ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.

Наибольшее количество наград спортсмены национальной команды завоевали в плавании – 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В активе легкоатлетов 38 медалей – 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. У велогонщиков три победы, а фехтовальщики семь раз поднимались на пьедестал почета, принеся в зачет коллектива два золота, два серебра и три бронзы.

Россияне также стали призерами соревнований в настольном теннисе (одно золото, два серебра, четыре бронзы), стрельбе из лука (одно золото, две бронзы), волейболе сидя (мужчины, одно серебро), гребле на байдарках и каноэ (одно серебро), дзюдо (три бронзы), тхэквондо (три бронзы), пауэрлифтинге (одна бронза), пулевой стрельбе (одна бронза) и бочча (одна бронза).

Фехтовальщики впервые за все годы выступлений стали обладателями наград Паралимпиады, а велогонщики завоевали первые золотые медали в истории. Награды атлетов, представляющих греблю на байдарках и каноэ, тхэквондо и бочча, стали дебютными для данных видов спорта на Играх. Сборные страны по плаванию, легкой атлетике и фехтованию на колясках заняли вторые командные места в своих видах программы.

По три победы в Токио одержало трио российских пловцов. Дебютантка Игр Валерия Шабалина победила на трех дистанциях и на одной стала серебряным призером. Также впервые принимавший участие в Паралимпиаде Роман Жданов, знаменосец сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр, завоевал три золотые медали и две бронзовые. А выигравший три награды высшего достоинства Андрей Калина теперь стал уже шестикратным победителем Паралимпиад.

Также в плавании два золота и одно серебро принес команде Андрей Николаев, а Богдан Мозговой одержал две победы. Одно золото и два серебра у 16-летней Виктории Ищиуловой, а объявившая после окончания стартов о завершении карьеры Дарья Пикалова (Стукалова) стала обладательницей одной золотой медали, одной серебряной и двух бронзовых.

По две победы в Токио одержали фехтовальщик Александр Кузюков, велогонщик Михаил Асташов и легкоатлет Дмитрий Сафронов. Знаменосец команды на церемонии открытия Игр Андрей Вдовин на легкоатлетической арене завоевал одну золотую награду и две серебряные.

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