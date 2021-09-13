Путин назвал создание условий для занятий спортом инвалидов обязанностью власти

Создание условий для занятий спортом для людей с ограниченными физическими возможностями является обязанностью руководства страны, а победы на паралимпийских играх –жизненная установка, талант и трудолюбие, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.

«Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами. Многие выступающие выражали слова благодарности в адрес государства, власти, должен вам сказать, что, конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия. А вот заниматься спортом, добиваться таких результатов, которых вы добиваетесь, это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, ваш талант, трудолюбие и воля к победе», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что во время церемонии награждения один из спортсменов неожиданно сказал «поздравляю вас», а потом смутился и извинился.

«Не за что извиняться! Я принимаю это поздравление, потому что ваши победы – это поздравления для всех нас, и для меня, и для всей нашей страны – это праздник. Спасибо вам большое за этот праздник», – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях.