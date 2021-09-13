Присяжные оправдали криминального авторитета Костю Канского

Суд присяжных в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, более известного в криминальном мире как Костя Канский, по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил Красноярский краевой суд.

Его обвиняли по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Присяжные заседатели отказались признать доказанным, что Найбауэр является «вором в законе». Таким образом, обвиняемый считается полностью оправданным, 16 сентября состоится заседание по отмене меры пресечения, передает РИА «Новости».

По версии следствия, с 1997 года по настоящее время обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.

В августе Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вынесенный в отношении Тенгиза Гигиберии.