Жилой дом обрушился в штате Джорджия в результате взрыва

Жилой комплекс в округе Де-Калб штата Джорджия частично обрушился в результате взрыва, сообщил телеканал WSB-TV 2. По словам пожарных, взрыв был вызван неполадками в газопроводной системе, сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

По словам местных правоохранителей, их вызвали на место происшествия около 13.24 (20.24 мск) воскресенья. По прибытии ими было зафиксировано сильное задымление здания. Была проведена эвакуация, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал, несколько человек были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Кроме того, два человека пропали без вести. На месте взрыва работают спасательные бригады и сотрудники пожарной службы.

Напомним, в минувшую субботу один из подъездов жилого дома в поселке Солидарность Липецкой области был разрушен в результате взрыва газа. В доме на 16 квартир, по данным ГУМЧС, проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Жертвами стали женщина, ребенок. Позже был найден третий погибший – пожилой мужчина.

Кроме того, в прошлую среду взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек.