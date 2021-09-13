Выборы-2021: «Родина» предложила трудовые лагеря для мигрантов, «Пенсионеры» раскритиковали выплаты маткапитала

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил создать для мигрантов «интернациональные трудовые лагеря» и наказывать их за преступления жестче, чем россиян. «Партия пенсионеров» сочла выплаты материнского капитала «привязкой к ипотечной кабале», а глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздать бесплатные участки земли каждому россиянину.

Государству следует срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз, считает лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, преступников-гастарбайтеров нужно наказывать жестче, чем россиян, а для этого «необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс». Кроме того, Журавлев предлагает вывести всю трудовую миграцию «за пределы населенных пунктов, направляя иностранные трудовые ресурсы на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири». «Там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали – уехали, все!», – заключил Журавлев.

«Партия пенсионеров» призывает не привязывать население к «ипотечной кабале через механизм материнского капитала». «Хоть государством предполагается, что можно потратить материнский капитал на здравоохранение и образование, мы видим сегодня, что из 100% этих выплат практически 70% тратятся на жилье. Вся идея подачек в виде материнского капитала в первую очередь связана с банковско-строительной системой и бизнесом», – отметил заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

По его словам, для повышения рождаемости «надо решать вопросы рабочих мест и достойной заработной платы». Кроме того, партия предлагает освободить от налогов молодежь младше 27 лет и домохозяйства, которые имеют доход на одного человека меньше 15 тысяч рублей в месяц.

В ЛДПР предложили выделить каждому гражданину России по бесплатному участку земли, что семьи могли переехать за город. С такой инициативой выступил лидер партии Владимир Жириновский. По мнению политика, жизнь в больших городах разрушает здоровье людей. Горожане страдают от нервных заболеваний, плохой экологии, переедания и лишнего веса.

«Будь моя воля, я бы в каждом экологически неблагополучном районе каждого из российских городов разместил бы плакат со словами: «Назад в деревню!». Наша цель – изменить Россию так, чтобы люди жили не в многоэтажных муравейниках, а в уютных индивидуальных домах. Мы хотим, чтобы наш народ не дышал смрадом городов, чтобы не пустовали земли в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы у каждого был свой дом с садом и огородом, чтобы в этом доме по выходным собирались родственники и друзья», – отметил Жириновский.

По мнению политтехнолога Алены Август, «Родина» – лишь одна из партий, обратившая внимание на проблему миграции в рамках избирательной кампании. «В частности, не так давно «Единая Россия» уже выступала с предложениями запретить въезд участвующим в драках мигрантам, а также ужесточить для них наказания, – напомнила Август. – Проблема действительно есть, и она серьезная. За последние два месяца мы наблюдали около десяти эксцессов с участием мигрантов. Это тревожный звоночек, потому что мы можем прийти к тому, что случилось в Европе, где мигранты устанавливают свои правила».

С помощью интернациональных трудовых лагерей едва ли возможно решить существующие проблемы, считает собеседница, но «Родине» удастся привлечь избирателя такой инициативой.

«Партия пенсионеров» выступает с ошибочными заявлениями. Если семья принимает решение использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий – это логично. Иметь свой кров, свое жилье – одна из базовых потребностей человека, особенно в случае рождения детей. Поэтому люди и выбирают такой путь расходования материнского капитала», – считает политолог Марат Баширов. Он также рекомендовал лидерам партии «проводить фокус-группы перед тем, как выступать с публичными заявлениями», потому что материнский капитал пользуется популярностью среди россиян.

«Ошибочным выглядит и предложение Жириновского. Допустим, мы раздали всем участки, а как туда провести электричество, газ и воду? Как на этих участках строить дома? Одна дело, заявление Владимира Путина о подключении уже построенных жилых домов к газу – это реальная политика. А то, что предлагает Жириновский, не обсуждая детали, – глупость», – констатировал политолог.

Эксперты также обратили внимание и на то, что в последние воскресенье перед выборами партии не проводили крупных мероприятий, а их лидеры ограничивались отдельными заявлениями для прессы. «Но логика в этом есть. Считается, что в выходные избиратель отвлечен от политики. Кто-то отдыхает, кто-то занят сбором урожая. В субботу и воскресенье избиратель не услышит актуальные темы. Думаю, самые яркие инициативы партий мы увидим ближе к середине недели», – резюмировал Баширов.

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