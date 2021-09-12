Художники арт-кластера «Таврида» разрисовали главную трассу в Крыму

Художники арт-кластера «Таврида» расписали подпорные стены и опоры мостов вдоль федеральной трассы «Таврида». Акция стала частью фестиваля стрит-арта, который входит в программу фестиваля «Таврида.АРТ».

Общая площадь муралов – 3,5 тыс. квадратных метров. Над арт-объектами работали восемь художников, говорится в сообщении на сайте фестиваля «Таврида.АРТ».

«На выезде из Керчи, возле Крымского моста, мы расписали две опоры дорожной развязки. Нарисовали там Крымский мост, чаек и портрет одного из символов Крыма – знаменитого пушистого блогера, кота Мостика. Это крымская легенда, его любят десятки тысяч людей, поэтому мы решили его изобразить», – сообщил Александр Милицин, резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365.

Еще три арт-объекта художники создали под Севастополем, между 261-м и 265-м километрами трассы «Таврида». На самом крупном мурале площадью около 1,3 тыс. квадратных метров изображен закат над полуостровом Меганом. «Мы представляем арт-кластер «Таврида», так что выбрали для мурала вид с территории арт-кластера на Меганом. Там космические закаты, невероятные краски на море и в небе. Мы выполнили мурал в стиле, близком к фотореализму, и постарались передать красоту крымской природы», – рассказал художник.

Еще одна подпорная стена превратилась в горный пейзаж: на ней нарисован рассвет в Большом каньоне Крыма. Четвертый мурал создан в стилистике мультфильмов, которая сочетается с шутливым сюжетом: художники превратили подпорную стену в большую карту России и нарисовали на ней автомобильчик, едущий из Якутска в Крым.

Ранее художники арт-кластера «Таврида» нарисовали вдоль главной дороги Крымского полуострова семь муралов. Планируется за несколько лет создать вдоль трассы более 90 арт-объектов и превратить ее в крупнейшую в мире галерею стрит-арта протяженностью 250 километров. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

В 2020 году первым на трассе «Таврида» появился рисунок площадью почти 1 тыс. кв. метров с изображением балерины, которая олицетворяет грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей. Второй арт-объект «Светлое дитя» – это девушка-природа, в изображение которой художники вплели крымские национальные узоры. При разработке эскизов еще двух объектов участники стрит-арт-фестиваля вдохновлялись дайвингом, крымским побережьем и подводным миром Черного моря. На пятом объекте творцы изобразили девушку, чьи волосы превращаются в космос и воду. По словам художников, на росписи изображено единение с природой – черноморскими волнами с полотен Ивана Айвазовского и прекрасным ночным небом Крыма. В нынешнем году трассу украсили муралы ко Дню Победы по мотивам картины В.И. Овчинникова «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» и ко Дню России в цветах государственного триколора.

Ранее на фестивале «Таврида.АРТ» создали одно из самых больших граффити в России.