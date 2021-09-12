Талибы пообещали возобновить работу учебных заведений в течение недели

Высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после того как будут решены вопросы, связанные с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов, заявил министр высшего образования «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов*) во временном кабмине.

«В настоящий момент идет обсуждение различных технических аспектов, связанных с возобновлением полноценного функционирования университетов. Главным образом это касается вопросов, связанных с финансированием, а также с изменениями в расписании, поскольку малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Все консультации будут завершены не позднее чем через неделю», – цитирует его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.

По словам Хаккани, образовательный сектор – один из наиболее пострадавших за последнее время, сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за смены власти в Афганистане.

В то же время он подтвердил, что отныне в стране образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток – преподаватели-женщины. Кроме того, студенты и студентки будут обучаться раздельно.

Между тем, как подчеркнул Хаккани, «новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны». Вместе с тем он призвал вернуться на родину афганских преподавателей и преподавательниц, работающих за пределами Афганистана.

Ранее сообщалось, что в Афганистане ведомство талибов* по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.