Названы наиболее распространенные способы хищения денег со счетов россиян

Чаще всего телефонные мошенники убеждают россиян от лица сотрудников банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания, а затем похищают деньги с их банковских карт и счетов, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для России, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Уточняется, что другой популярный у мошенников способ – похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы. «Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода, имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам», – добавили в пресс-центре.

Кроме того, они совершают IT-хищения, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Характерной особенностью является тот факт, что клиент не имеет желания осуществлять денежный перевод, но преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.

Напомним, что в начале июля сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом.