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В Италии выходец из Сомали ранил ножом пять человек в автобусе
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Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил холодным оружием пять человек в городе Римини, сообщило издание Corriere di Bologna.
Мужчина ответил агрессией на проверку билетов в автобусе. Первыми пострадавшими от холодного оружия, предположительно ножа, стали две женщины-контроллера. Они получили ранения шеи и плеча. Также пострадали еще трое пассажиров, включая ребенка. Об их состоянии не сообщается: отмечается лишь, что им была оказана помощь. Раненые контролеры доставлены в больницу, их состояние не представляет угрозы, передает РИА «Новости».
После паники и криков в автобусе преступник потребовал остановить транспортное средство и сбежал. На улице, согласно первоначальной информации, сомалиец попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся пешком. Спустя более чем час его после тщательных поисков задержала полиция.
Напомним, в конце августа премьер Чехии Андрей Бабиш призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов.
Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Пушков высмеял слова Зеленского о слабой без Украины Европе
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО якобы нуждаются в Киеве.
Пушков написал в Telegram, что Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы, а североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник.
«ЕС ослабел бы с Украиной, с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. (...) Что же «теряет» альянс (НАТО)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», – добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, по его словам, «без Украины крепкого ЕС не будет».
При этом Украине уже посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев грабит своих ближайших союзников.
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Немцы обрушились с критикой на противников «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали страны, которые пытались мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», многие из них считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из ситуации проблему.
«Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!», – заявил пользователь Friedrich Brinkmann, передает РИА «Новости».
«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: «Что, больше ничего?», – возмутился Veganer19.
«США мешали достройке как могли. (...) Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство «Северного потока – 2» закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита», – сетует Klaus Resolut.
«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это – просто из ряда вон!», – отмечает Der_joerg.
Пользователь Backfisch mit Kartoffelsalat не исключил, что Польша может потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина же попросит эти средства у Евросоюза.
«И все это в конце концов оплатит немецкий Михель», – предположил он.
«Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом – проводя антироссийскую внешнюю политику», – подытожили пользователи.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Там пообещали и дальше бороться с ним.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Эксперты оценили «план-катастрофу» НАТО в отношении Центральной Азии
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«Москва примет жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для Европы.
«Страны Центральной Азии стоят на передовой для беженцев из Афганистана, поэтому поток мигрантов хлынет именно туда. Кстати говоря, он уже идет: в Киргизии толпами ходят афганские беженцы», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он не исключает того, что некоторые страны Центральной Азии «снова поверят американцам и согласятся на обещанные деньги и инвестиции в обмен на прием беженцев», однако предупредил, что «с этой историей мы уже встречались». «Казахстан, Киргизия и Узбекистан уже покупались на сладкие речи США, в итоге для них это оборачивалось провалами и в экономическом, и в финансовом плане», – указал эксперт.
При этом Матвийчук отметил, что поскольку страны Центральной Азии достаточно бедные, основная масса беженцев оттуда ринется в Европу в поиске новой жизни. Кроме того, «это станет проблемой и для России», добавил Матвийчук. Но, по его словам, «Москва будет принимать жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов». «Возможно, на границе сопредельных государств будут созданы специальные лагеря для беженцев», – уточнил эксперт.
Собеседник также убежден, что Душанбе не примет предложение США об «укреплении партнерства». Таджкистан сильно завязан на российских инвестициях, поэтому не будет рисковать отношениями с Россией ради прихоти Вашингтона. «Кроме того, страна входит в ОДКБ и у нее очень неспокойно в горах, где собираются исламские радикалы», – подчеркнул Матвийчук.
Схожей точки зрения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он пояснил, что «Россия жестко регулирует приток беженцев и мигрантов». «Границы нашей страны находятся под более жестким контролем, чем в Европе. Кроме того, у нас нет индустрии продвижения беженцев за деньги. В нашей стране такой бизнес пока не действует», – пояснил эксперт.
Он полагает, что сопредельные страны не согласятся принять деньги США в обмен на прием беженцев, «иначе это станет величайшей ошибкой в их истории». По словам Ткаченко, «США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются залить проблемы деньгами». «Но беженцы – фактор экономической и политической нестабильности. Среди них могут быть радикалы, – указал он. – Таджикистан и Узбекистан сами по себе балансируют на грани стабильности, потому что там мощное, хоть и пока подавленное, радикальное движение. Оно может опять вспыхнуть».
«Кроме того, расширение сотрудничества этих стран с США и Европой, в частности, получение денег, приведет к тому, что возможность вмешательства США во внутренние дела этих стран резко увеличится. Поэтому местные политики вряд ли пойдут на такой шаг», – резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и заявил, что Вашингтон рассчитывает на укрепление партнерства с республикой. Ранее он предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Посол Латвии заявил о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины
У Евросоюза нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества «не видят оснований для его расширения», заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.
«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», – заявил он, передает РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. «И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», – указал Пойканс.
При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению», объяснил дипломат. «Никто не хочет получать новые проблемы», – отметил он.
По словам Пойканса, в случае продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. «Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», – заключил посол.
В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.
Кулеба пожаловался, что ЕС держит Украину на крючке
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Страны Запада прикрываются темой реформ на Украине, чтобы не говорить о своей неготовности принимать страну в Евросоюз, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду – не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину», – цитирует Кулебу «Главред».
По его словам, украинско-европейские отношения сейчас выглядят как «стратегическая неопределенность». «Принятие в ЕС зависит не только от реформ – это и также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ», – заявил он.
Ранее украинский политический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна отказаться от идеи вступления в Евросоюз и НАТО и заняться «вестернизацией», исходя из национальных интересов.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств
Армения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.
Путин указал на готовность Запада говорить с талибами, но не с Лукашенко
Страны Запада выражают готовность вести диалог с движением «Талибан*» (запрещено в России), но не с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин отметил, что «все хотят разговаривать напрямую» с талибами*, хотя их движение «внесено в список террористических ООН». «Говорят, что да, «Талибан*» (запрещен в России) контролирует территорию, надо с ним разговаривать», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он указал, что Лукашенко «пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования». «Нравится результат кому-то, не нравится – это другой вопрос», – сказал он. Путин заявил: «Но мой ответ такой: «Идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чем».
Сам Лукашенко отметил, что «если Европа хочет этих нормальных отношений – пожалуйста», Минск «готов завтра договариваться» и «попросит поддержку России, если это нужно будет». «И будем действовать совместно, но пока такой необходимости нет. Слава Богу, пока нет», – сказал он, заверив, что при необходимости две страны «быстро объединятся» и будут противодействовать всем негативным тенденциям в интересах россиян и белорусов. При этом Лукашенко отметил, что его страна «по санкциям опередила на порядок» Россию.
Он поблагодарил Путина за то, что президент России отвечает отказом на просьбы стран Запада оказать давление на Минск из-за ситуации с нелегальной миграцией. По словам Лукашенко, ЕС и другие пытаются решать эту проблему, «предъявляя некие претензии руководству России».
Напомним, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши».
В Германии назвали три сложности на пути запуска «Северного потока – 2»
Запуску газопровода «Северный поток – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые», полагает журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген.
Москва победила в «газовых шахматах», завершив строительство газопровода в тот момент, когда цены на голубое топливо установили рекорды, но на пути проекта могут быть проблемы, цитирует Гюстена РИА «Новости».
«Первое препятствие – это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется министерству экономики», – отметил автор.
Сертификация должна исключать риски безопасности снабжения Германии и Европы в целом из-за газопровода, указал журналист.
Вторым препятствием может стать газовая директива ЕС, по которой поставщик газа должен быть отделен от оператора газопровода.
«Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания «Роснефть» уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», – отмечается в материале.
Партия «Зеленых», которая, по мнению Гюстена, может стать третьей проблемой, категорически отвергает трубопровод, как и эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, считающие его лишним для поставок газа.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Венгрия предложила Польше помощь в построении забора на границе
Президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль польской границы с Белоруссией, сообщает газета Hungary Today.
Издание сообщает, что во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Адер упомянул о росте числа нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, а также о ситуации в Афганистане, которая может усилить поток мигрантов, передает РИА «Новости».
«Президент заявил, что Венгрия предложила поделиться с Польшей опытом в том, что касается строительства и эксплуатации её собственного (венгерского) забора на границе», – пишет издание.
Дуда рассказал, что предоставил венгерской стороне подробную информацию о ситуации на границе между Польшей и Белоруссией. По его словам, страна будет всячески защищать свои границу.
Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Оптимизм европейцев по поводу будущего ЕС достиг максимума с 2009 года
Европейцы стали более оптимистично смотреть в будущее ЕС, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на исследование, проведенное социологической службой «Евробарометр».
ЕК сообщила, что оптимизм жителей ЕС по данному вопросу «заметно возрос с лета 2020 года». 66% жителей ЕС «выражают позитивную точку зрения» – на шесть пунктов выше, чем годом ранее. Подчеркивается, что «это самый высокий показатель с осени 2009 года».
При этом пессимизм по поводу будущего ЕС выразил 31% респондентов. Сильнее всего жители стран ЕС обеспокоены экономической ситуацией – об этом заявили 27% опрошенных. Четверть респондентов выразила опасения в связи с проблемой экологии и изменения климата, четверть – проблемой миграции, передает РИА «Новости».
Исследование проводилось с 14 июня по 12 июля 2021 года в 27 государствах ЕС, в нем приняли участие 26544 человека.
Напомним, весной 2021 года Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства из ЕС, Brexit полностью завершился.
Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС
Россия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом, со стороны Брюсселя попытки пока сошли на нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021».
«Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», – цитирует ТАСС Лаврова.
До этого в Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса.
6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь.
В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
ЕС назвал «не отражающим ожиданий сообщества» временное правительство Афганистана
Евросоюз озабочен назначенным движением «Талибан*» (запрещено в России) временным правительством Афганистана, состав которого «не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств радикалов».
«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан*» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», – приводит ТАСС текст заявления ЕС.
Во вторник талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.
«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – заявила канцлер, передает ТАСС.
По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.
Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.