Лещенко поделился воспоминаниями о Кобзоне

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко рассказал, как другой эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон, которому в субботу могло бы исполниться 84 года, помогал ему.

«В самом начале он в чем-то помогал и мне, когда я только пришел на эстраду из театра. Приглашал на мероприятия, фестивали, на которых мы сидели вместе в жюри, записывали песни, коллаборации. Это была настоящая творческая личность», – сказал Лещенко в беседе с ФАН.

Певец отметил, что Кобзон был не только эстрадным певцом, у него было «обостренное чувство восприятия мира», который нуждается в справедливости, а также «правильные жизненные ориентиры, нравственные принципы».

«Общение с ним всегда было очень ответственным делом. Своей жизнью он требовал от окружающих соответствовать его уровню. Поскольку я входил в когорту его друзей, то могу сказать, что рядом с ним была особая атмосфера преданности своему делу, Отечеству. Он был настоящим патриотом», – заключил Лещенко.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Артиста похоронили в Москве на Востряковском кладбище рядом с матерью.