Маленькие дети пропали после ссоры с отцом под Белгородом Мурашко оценил здоровье юношей призывного возраста 11 сентября 2021, 11:55 Текст: Вера Басилая

Чуть больше половины российских мальчиков, достигших призывного возраста, имеют соответствующее физическое развитие, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижение призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту», – приводит ТАСС слова Мурашко. Ранее были названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии, среди которых – проблема со зрением.

Убитые в Кузбассе школьницы первыми заговорили с педофилом 9 сентября 2021, 11:50

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Следователи предварительно восстановили обстоятельства встречи двух школьниц из Киселевска (Кемеровская область) и обвиняемого в убийстве мужчины: по версии правоохранителей, девочки первыми заговорили с подозреваемым, заявили в пресс-службе регионального СУ СК. По версии следствия, девочки по дороге из школы увидели мужчину, у которого попросили семечек, чтобы накормить голубя. Тот, будучи пьяным, предложил школьницам купить в магазине сладости и корм для птиц, на что они согласились и пошли с ним, передает «Интерфакс». «Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», – добавили в ведомстве. Отмечается, что назначен ряд экспертиз как погибшим, так и обвиняемому, в том числе будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие устанавливает, в каких условиях проживали погибшие дети. Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. На севере Красноярского края пропали две девочки 9 сентября 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. «В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются обстоятельства пропажи несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В ведомстве уточнили, что накануне в одной из соцсетей появилась информация, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. От родителей девочек по данному факту заявлений не поступало. Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Пестерников дал признательные показания, он сообщил, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек, ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Путин поручил включить плавание в систему образования 10 сентября 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык. «Когда-то мы еще в советское время рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь, но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно ее разработать с учетом производства отечественных бассейнов. Сейчас это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние времена», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию власти начнут со следующего года, добавил Путин. Кроме того, заявил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. «Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации законодательстве в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования. Задача роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей. А также вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу 1 января 2023 года, но основа для его исполнения - план мероприятия от федерального до муниципального уровня нужно иметь уже в текущем году. Одновременно должна быть принята и концепция развития детско-юношеского спорта», – сказал Путин. По его словам, главная задача – самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. «Учитывая возможности системы образования и ее задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребенка, я прошу правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции, тем более что в ее развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил о необходимости использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так он отметил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в Липецкой области 11 сентября 2021, 04:59

Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области/

«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом стали женщина и ребенок, сообщил источник в экстренных службах. «В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека», – сообщил источник ТАСС. До этого из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, передает РИА «Новости». Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших «осложняет угроза обрушения нависающих конструкций». По предварительным данным, «утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд», сообщил источник. Администрация региона сообщила, что «хлопок газа произошел в двухподъездном, 16-квартирном доме 1970 года постройки», который «не является аварийным». В следственном управлении СК России по Липецкой области сообщили, что открыто уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК уточнили, что погибли женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Есть пострадавшие. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами. Полицейские спасли из квартиры мужчины пропавшую девочку в Петербурге 10 сентября 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Полицейские спасли из квартиры мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая накануне не вернулась домой из школы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В сообщении ведомства указывается, что «в течении некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района (Санкт-Петербурга), проживающим на улице Партизана Германа». Отмечается, что ранее этот мужчина не попадал в поле зрения полиции, передает РИА «Новости». «По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка», – сообщили в ГУ МВД. В четверг вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 46-летнего мужчины. Он заявил, что его десятилетняя дочь, живущая в доме в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы не вернулась домой. Полиция изучила переписку ребенка в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого. «По предварительным данным злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку. Ребенок передан родителям», – отмечается в сообщении. Мужчина доставлен в полицию. Ранее две девочки пропали в Киселевске (Кемеровская область). Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. При этом, по версии следствия, девочки первыми заговорили с мужчиной. Девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил детей. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК сообщал, что подозреваемый после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе в Москве 9 сентября 2021, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новорожденный ребенок найден в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы, столичная прокуратура проводит проверку, сообщает прокуратура. В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. «Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей, их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами», – передает РИА «Новости» сообщение столичного надзорного ведомства. Напомним, в августе в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Врач перечислила самые полезные способы приготовления мяса 10 сентября 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Самыми полезными методами приготовления мяса являются тушение, варка и гриль, однако и здесь есть свои особенности, заявила врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова. Хачирова заявила, что «самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль», но главное, чтобы «не было черной корочки, которая возникает при пригорании», передает радио Sputnik. «Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», – отметила она. Кроме того, популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия: «Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза». По ее мнению, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю. Врач отметила, что некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, к такому мясу обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка. «Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», – объяснила Хачирова. При этом она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю. Что касается таких понятий, как «летнее» и «зимнее» мясо, то они не имеют под собой оснований, уверена врач-диетолог. Выбирая этот продукт, не стоит ориентироваться на времена года. Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что злоупотребление мясными продуктами приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, всего в день нужен один грамм белка на один килограмм веса. Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V» 9 сентября 2021, 11:18 Текст: Наталья Ануфриева

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК. Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан. Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появилось видео спасения маленькой девочки после взрыва в Ногинске 8 сентября 2021, 12:13 Текст: Алексей Дегтярев

Опубликована видеозапись спасения маленькой девочки в первые минуты после взрыва квартиры в Подмосковье. «Девочка, сиди. Сиди так, сиди», – обратились к сидящей на краю обрушившейся стены спасатели. Ребенок сидел на краю плиты перекрытия уничтоженной взрывом квартиры на втором этаже. Ее спасли сотрудники МЧС. Видео опубликовано в Telegram-канале RT. В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры. В Общественной палате назвали достижения Кузнецовой на посту детского омбудсмена 9 сентября 2021, 19:05 Текст: Елена Лексина

Многие вопросы в сфере защиты детей еще несколько лет назад решались не так, как предписывает закон. Кузнецовой удалось добиться единообразия при принятии любых решений, связанных с защитой прав детей, результаты ее деятельности заслуживают самой высокой оценки, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов, подводя итог пятилетней работы Кузнецовой на посту уполномоченного при президенте по правам ребенка. «Все мы знаем, что детей в Сети могут завлекать в группы с деструктивным контентом, например – в сообщества самоубийц, группы по продаже наркотиков, собрания сторонников АУЕ (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ). Вопросы о том, как защитить детей от подобного контента всегда поднимаются на встречах с родительским сообществом. Эта работа требует тщательной межведомственной координации. И в этом огромную роль играет наш нынешний детский омбудсмен», – пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Артем Кирьянов. Он добавил, что в этой связи Кузнецова также активно занимается совершенствованием службы детских психологов. Кроме того, Кузнецова уделяет большое внимание вопросам безопасности отдыха в детских лагерях. «Сегодняшние проверочные мероприятия лагерей, в принципе, стали достаточными в плане безопасности», – заявил эксперт. «Наш детский омбудсмен также активно развивает службу «Социальный навигатор», – она воплощает в жизнь идею создания службы с единым телефонным номером. Чтобы родители или дети могли с помощью с помощью этого сервиса быстро получить квалифицированную помощь», – добавил Кирьянов. «Стоит напомнить: многие вопросы в сфере защиты детей еще несколько лет назад решались не так, как предписывает закон. Это происходило как раз из-за отсутствия координации между ведомствами, а также из-за сильного влияния на государственные и муниципальные органы со стороны родственников детей либо со стороны социальных служб. Кузнецовой удалось добиться единообразия при принятии любых решений, связанных с защитой прав детей. По этому поводу, полагаю, со стороны общественности Кузнецова всегда найдет поддержку. В целом результаты ее деятельности заслуживают самой высокой оценки», – подытожил член ОП. Как пишет в четверг РАПСИ, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова за пять лет работы убедила власти в необходимости реформировать органы опеки и детских домов, предложила ввести маткапитал для отцов-одиночек и добилась дополнительных льгот для детей-инвалидов. Особое внимание Кузнецова уделяет совершенствованию социальной сферы. К примеру, она активно работает над проектом «Социальный навигатор», подразумевающий создание службы с единым телефонным номером. Все поступающие на него тревожные сигналы и просьбы о помощи координаторами будут распределяться по соответствующим ведомствам. Пензенская область уже реализует этот проект. После нескольких ЧП в школах и колледжах в разных регионах страны специалисты аппарата Кузнецовой разработали дорожную карту безопасности образовательных организаций, которая включает в том числе и развитие воспитательного компонента в процессе обучения. По инициативе детского уполномоченного также был проведен в школах мониторинг, выявивший недостатки психологической службы. В результате уже создан федеральный ресурсный центр психологической службы, утвержден план мероприятий реализации концепции развития психологической службы в школе, а также развивается система служб школьной медиации. Благодаря Кузнецовой введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет: решения этого вопроса уполномоченный добивалась с первого года своей работы. Про необходимость реформирования органов опеки и попечительства Кузнецова говорила на встрече с президентом в 2020 году, в основу ее предложений легли результаты мониторинга деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, отразившие ряд системных проблем. Кузнецова также проводила работу, направленную на повышение безопасности в летних детских лагерях. После трагедии на Сямозере омбудсмен организовала мониторинг учреждений детского отдыха, его результатом стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы. В апреле 2018 года президент подписал федеральный закон, направленный на повышение безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления. По предложению президента Владимира Путина Кузнецова включена в пятерку лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму. Врач предупредила об опасности бабьего лета 9 сентября 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Бабье лето придет в Центральную Россию в середине сентября, однако резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко. Романенко заявила, что кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Это происходит из-за холодных дождей и сильных перепадов температуры в течение суток, передает радио Sputnik. «Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», – пояснила она. Переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям. Врач указала, что особенности осенней погоды нужно учитывать, выходя из дома, даже если термометр показывает выше 20 градусов. «Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно», – посоветовала она. В дождливую погоду врач порекомендовала особенно внимательно следить за состоянием обуви. «Нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги», – отметила Романенко. Ранее стало известно, что бабе лето может начаться уже в эту пятницу с потеплением до плюс 20 градусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов 10 сентября 2021, 12:10 Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству. В законопроекте предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет, передает ТАСС. Также пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Авторами проекта выступили, кроме Турчака, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Хинштейн также сообщил в Telegram, что «Единая Россия» разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу «лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии)». «Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений», – добавил он. Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Подведены итоги пяти лет работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена 9 сентября 2021, 11:22

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова за пять лет работы убедила власти в необходимости реформировать органы опеки и детских домов, предложила ввести маткапитал для отцов-одиночек и добилась дополнительных льгот для детей-инвалидов. Особое внимание Кузнецова уделяет совершенствованию социальной сферы. К примеру, она активно работает над проектом «Социальный навигатор», подразумевающий создание службы с единым телефонным номером. Все поступающие на него тревожные сигналы и просьбы о помощи координаторами будут распределяться по соответствующим ведомствам. Пензенская область уже реализует этот проект, пишет РАПСИ. После нескольких ЧП в школах и колледжах в разных регионах страны специалисты аппарата Кузнецовой разработали дорожную карту безопасности образовательных организаций, которая включает в том числе и развитие воспитательного компонента в процессе обучения. Особое внимание омбудсмен регулярно уделяет вопросу популяризации позитивного и созидательного контента для подростков. По инициативе детского уполномоченного также был проведен в школах мониторинг, выявивший недостатки психологической службы. В результате уже создан федеральный ресурсный центр психологической службы, утвержден план мероприятий реализации концепции развития психологической службы в школе, а также развивается система служб школьной медиации. В марте этого года при участии Кузнецовой Минпросвещения включило в учебную программу курс «Семьеведение», посвященный обучению семейным ценностям. Кроме того, по итогам вмешательства омбудсмена был подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки. Одновременно Кузнецовой удалось добиться и обеспечения специальным питанием школьников с пищевыми особенностями. Благодаря Кузнецовой введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет: решения этого вопроса уполномоченный добивалась с первого года своей работы. Про необходимость реформирования органов опеки и попечительства Кузнецова говорила на встрече с президентом России в 2020 году, в основу ее предложений легли результаты мониторинга деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, отразившие ряд системных проблем. Кузнецова также доложила главе государства о необходимости реформирования всей системы детских домов-интернатов, деятельность которых, по ее мнению, нуждается в совершенно новом подходе. В результате президент поручил правительству рассмотреть до 1 июля 2020 года вопрос об определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства. Помощь детского омбудсмена отцам-одиночкам из Крыма, которые не могли получить маткапитал после смерти супруги, привела к тому, что Минтруд подготовил соответствующие поправки к закону о материнском капитале. В настоящее время отцы-одиночки могут получить материнский капитал, если мать ребёнка имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Детский омбудсмен всегда выступала за расширение списка орфанных заболеваний. В декабре 2019 года перечень орфанных заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на средства федерального бюджета, был вновь расширен. Также летом 2019 года было подписано постановление правительства, согласно которому упрощена процедура получения инвалидности детьми с инсулинозависимым диабетом: им устанавливается категория «ребенок-инвалид» без указания срока переосвидетельствования до достижения 18 лет. Кузнецова еще в 2016 году обращалась в министерство труда и социальной защиты РФ для решения этой проблемы. Кроме того, она предложила сократить до 1-2 дней экспертизу для установления инвалидности детям. Благодаря обращению уполномоченного к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой было принято решение, что с февраля 2021 года перелет детей-инвалидов и сопровождающего из Дальневосточного федерального округа к месту лечения и обратно оплачивается государством. Ранее такая льгота действовала только в случае, если до места лечения нельзя было добраться на поезде. Также Кузнецова неоднократно обращала внимание на отсутствие в регионах единого подхода к тому, какой должна быть система организации паллиативной помощи, что, по ее мнению, представляется особенно важным, если в семье есть больные дети. В итоге Минздрав разработал законопроект, расширив понятие «паллиативная медицинская помощь», которое помимо непосредственно медицинского вмешательства теперь включает и оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление им ухода. Кузнецова также проводила работу, направленную на повышение безопасности в летних детских лагерях. После трагедии на Сямозере омбудсмен организовала мониторинг учреждений детского отдыха, его результатом стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы. В апреле 2018 года президент подписал федеральный закон, направленный на повышение безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления. Кузнецова также добилась того, что в 2021 году были утверждены новые ГОСТы, обязывающие застройщика устанавливать на абсолютно все оконные конструкции специальные устройства для предупреждения случайного выпадения детей из окон. Кроме того, уполномоченный предложила выделять денежные средства малоимущим семьям с детьми дошкольного возраста для установки запорных устройств на окна. Уполномоченный по правам ребёнка постоянно поднимала проблему детских суицидов и озвучивала неутешительную растущую статистику. Так, в декабре 2018 года был подписан соответствующий закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. В сентябре 2019 года подписано распоряжение правительства РФ об утверждении комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. Еще в 2016 году Кузнецова начала уделять внимание информационной безопасности детей и объявила о формировании рабочей группы по этой теме. В 2018 году правительство наделило Росмолодежь полномочиями по мониторингу сети Интернет на предмет наличия информации, представляющей угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, позже были приняты дополнительные поправки в законы, предусматривающие защиту детей от опасного контента. В сентябре 2021 российские интернет-компании подписали хартию о безопасности детей в интернете. По инициативе Кузнецовой и соответствующему поручению президента летом 2017 года началась работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики. С декабря 2018 года было организовано 15 спецрейсов из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке. В 24 региона возвращен 341 российский ребенок в возрасте от года до 17 лет. Кузнецова несколько раз лично прилетала в Ирак и Сирию за российскими детьми. Свою работу по их возращению на родину она намерена продолжить. По предложению президента Владимира Путина Кузнецова включена в пятёрку лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму. В Челябинской области родители школьников заявили об охотящемся на детей педофиле 10 сентября 2021, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Челябинской области начали опасаться устроившего «охоту» за их детьми педофила на серебристом «УАЗ-Патриот», по их мнению, мужчина ранее привлекался за аналогичные преступления. Сообщения о педофиле начали распространять по родительским чатам школ, мать одного из мальчиков смогла предотвратить покушение на ее сына, передает Ura.ru. Отмечается, что неизвестный преследовал детей на серебристом «УАЗ-Патриот», правоохранители распространили фоторобот мужчины. Одна из жительниц города Касли в Челябинской области поделилась информацией о подозреваемом. «Полиции уже известна личность мужчины на серебристой машине. Им оказался человек, ранее судимый за подобные преступления. Информация о том, что педофил охотился на наших детей, удаляется со всех городских пабликов. В адрес мамы спасшегося мальчика стали поступать в соцсетях угрозы и оскорбления», – сообщила собеседница издания. По мнению местных жителей, педофил – не местный житель. В отделе МВД по Каслинскому району не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что личность мужчины якобы установлена. «Розыскные мероприятия идут. Ждите нашего официального заявления», – сообщили в отделе МВД по Каслинскому району. Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет. А в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Позже подозреваемого в ее убийстве арестовали. Кузнецова оценила законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги 10 сентября 2021, 12:57 Текст: Алина Назарова

Подготовленный «Единой Россией» по поручению президента Владимира Путина законопроект о запрете на автоматическое списание социальных выплат за долги и по исполнительному производству защищает семьи и дает возможность свободно распоряжаться этими средствами, отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Действующее законодательство уже защищает интересы семей с детьми, запрещая списание в счет погашения задолженности средств, перечисляемых на содержание несовершеннолетних, но были прецеденты, когда эти средства все же списывались, отметила Кузнецова, комментируя законопроект, внесенный депутатами «Единой России». «Это, конечно, недопустимо. Нам в ручном режиме приходилось включаться, исправлять эту ситуацию, и сейчас за счет законодательной инициативы таких прецедентов не будет», – сказала Кузнецова, слова которой приводятся на сайте «Единой России». С одной стороны выплаты защищены, с другой – есть возможность гибких решений, отметила она. Получатель выплат может свободно ими распоряжаться, разрешив или запретив списание. «Сейчас мы видим, что все социальные выплаты наращиваются, их становится все больше. На основании актов Президента сегодня есть различные выплаты. В перечень тех, которые защищены, включаются социальные выплаты беременным женщинам, денежные выплаты малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта – то есть достаточно большой перечень. Я надеюсь, эти законодательные шаги серьезно поддержат тех, кому на самом деле нужна помощь», – заключила Кузнецова. Напомним, на съезде «Единой России» президент Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан. После этого депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Поправки пресекут порочную практику, когда банки списывают со счета должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства. Ранее на Съезде «Единой России» по предложению президента Анна Кузнецова вошла в федеральную пятерку кандидатов от партии на выборах в Госдуму восьмого созыва.