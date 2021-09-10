Политолог объяснил уверенное лидерство «Единой России» в предвыборных опросах Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии поступающим в творческие вузы из колледжа 10 сентября 2021, 15:35 По действующему законодательству отсрочка от армии теряется при переходе на следующую ступень образования. В связи с этим сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку студентам творческих вузов, если они поступают после колледжа. Отмечается, что молодой человек, выбравший обучение творческой профессии, после окончания колледжа должен иметь право поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии. «Такое предложение в народную программу «Единой России» поступило от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», – приводятся ее слова на сайте «Единой России». Говоря о необходимости развития творческого потенциала у школьников и студентов, Шмелева отметила опыт Татарстана. По ее словам, в Республике широкие возможности для этого есть не только у детей и подростков, решивших посвятить свою жизнь искусству. «Возможности среды, которая создана в Татарстане, не ограничиваются ребятами, участвующих в профессиональных программах. Они также направлены на широкие группы, занимающиеся в дополнительных кружках. Мы видим большой потенциал в молодежном симфоническом оркестре, потому что профессиональные площадки доступны самым сильным музыкантам. Как раз формирование такой среды и выводит Татарстан на отличный уровень», – подчеркнула она в ходе визита в Казань. Сегодня, получив среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, студенты не могут претендовать на отсрочку от армии при продолжении обучения по программам высшего образования. При этом, например, для музыканта годовой перерыв – это большой риск, потому что после пропущенного срока поступить в консерваторию уже очень трудно. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».

Эксперт назвал «коррупциогенным» существовавший порядок техосмотра 7 сентября 2021, 19:33 Проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. «Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – заявил Блинкин. По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт. Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Слуцкий: Европарламент готовится дать оценку выборам в Госдуму еще до их начала 7 сентября 2021, 21:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России, заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. «Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Слуцкий подчеркнул, что все призывы «не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России». «Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве», – отметил он. Глава думского комитета выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального собрания. «Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно», – добавил Слуцкий. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. В Госдуме поддержали отмену обязательного техосмотра для машин 8 сентября 2021, 11:22

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отмена обязательного техосмотра для машин «моложе» четырех лет назрела давно и не снизит безопасность дорожного движения, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). «Своим предложением «Единая Россия» инициирует комфортное прохождение техосмотра. Более того, считаю целесообразным проводить эту процедуру именно на станциях технического обслуживания (СТО) транспортных средств, чтобы не устраивать очередей и исключить появление «липовых» диагностических карт», – указал Афонский. По его словам, необходимо зафиксировать требование к техосмотру, чтобы инспектировать те углы и агрегаты машины, которые существенно влияют на безопасность движения. Ранее «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, заявил, что проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени. «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр 7 сентября 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Парламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», – приводятся его слова на сайте партии. Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. «Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», – отметил секретарь Генсовета «Единой России». Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. «Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник». Эксперт ожидает усиления потока фейков с Запада о выборах в России 7 сентября 2021, 17:51 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Прозападные НКО начали публиковать откровенные фейки о грядущих выборах, когда поняли, что их креатуры утратили последние шансы на избрание», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Песков. Ранее в Общественной палате был подготовлен доклад, в котором развенчиваются мифы Запада о российских выборах. «Исполнителями фейковых атак стали работающие в России организации, которые уже признаны иностранными агентами. Присвоение им такого статуса помогает сбросить с них маску, чтобы наши граждане не заблуждались насчет того, в чьих интересах действуют эти НКО», – пояснил федеральный координатор Независимого общественного мониторинга, член исполкома движения «За чистые выборы» Алексей Песков. «Одним из мифов стало утверждение о якобы девяти миллионах наших граждан, лишенных активного избирательного права. Этот миф разоблачается в докладе, который подготовили в координационном совете Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием. Стоит отметить, что в последнее время фейки иноагентов становятся все топорнее и примитивнее», – указал эксперт. Тем не менее, обилие ложной информации может сбить с толку избирателей, поэтому россияне перед выборами «особенно нуждаются в информационной гигиене», добавил Песков. «В ближайшие полторы недели – это кульминационный предвыборный момент – мы ожидаем усиления волны фейков. В этой связи мы усилили работу в том числе и по «карте сообщений» нашего Независимого общественного мониторинга. Каждый случай, каждое обращение от кандидата, избирателя – любого участника выборного процесса – будут сперва проверяться, а затем им будет дана квалифицированная оценка от лица наблюдательного сообщества или экспертов», – подчеркнул собеседник. Во вторник председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил доклад Фонда исследования проблем демократии, в котором разоблачаются мифы о выборах в России. Первичными источниками мифов оказались организации-иноагенты «в обычном и юридическом знании этого слова», а за пределами России – правительства западных стран и подконтрольные им СМИ, указал эксперт. По его словам, одним из не соответствующих действительности утверждений движения «Голос» (признано иностранным агентом) является то, что активного избирательного права лишены около девяти миллионов россиян. «Количество избирателей со вторым гражданством завышено на четыре с половиной миллиона человек. Миф о том, что «права быть избранными в ближайшее время лишатся еще сотни тысяч россиян, что связано со вступлением в силу новых экстремистских поправок», является завышением более чем в восемь тысяч раз – на выборах в Госдуму общее количество экстремистов, которым отказали в участии в выборах, составляет 12 человек», – детализировал Григорьев. Он добавил, что, если внимательнее изучить информацию о лишенных права голоса лицах, о которых пишет ряд структур, то можно увидеть в их числе людей, причастных к террористической деятельности. Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин убежден, что с помощью распространения мифов о выборах в России граждан нашей страны пытаются подготовить к идее непризнания коллективным Западом легитимности будущего парламента. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков также считает, что намеренно внедряемые ложные представления о выборах нацелены на ужесточение санкционной политики против России и на подрыв общественно-политической ситуации. «Доклад выполняет важную превентивную функцию. Он готовит нас к тому, что следует ожидать на выборах в сентябре и после них», – подчеркнул член СПЧ. Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперты указали на продуманный сценарий дискредитации российских выборов 8 сентября 2021, 19:55 Кампания по дискредитации российских выборов проводится по продуманному сценарию, заявил глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод в ходе доклада организации «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021» «В последние годы наметилась ярко-выраженная тенденция к увеличению объема фейков, а в период текущей избирательной кампании их распространение достигло «промышленных масштабов». К ней подключаются псевдо-эксперты, ученые аналитики, которые воздействуют на общественное мнение с помощью откровенно манипулятивных технологий. При этом во многих случаях создается впечатление, что такие новости пишутся сначала на английском, а потом переводятся на русский», – приводятся слова Брода на сайте НОМ. Манипуляции и распространение фейков, как отметил Брод, осуществляются с помощью как влиятельных международных структур, так и ангажированных политиков и организаций внутри России. Эксперт также отметил, что ранее ассоциация НОМ выпускала доклад «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов». В целом, по его словам, прогнозы оправдались. Большинство действий по дискредитации думских выборов, изложенных в качестве предположений в докладе, оказались реализованы на практике. В частности, ведется долгосрочное изматывающее очернительство и последовательная дискредитация новых форм голосования. Брод пояснил, что противостоять масштабной кампании по дискредитации выборов можно только обеспечив чистоту и прозрачность всего избирательного процесса. Он призвал общественных наблюдателей фиксировать каждое нарушение и проверять любой сигнал. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также отметил, что фейковое давление на российские выборы усиливается. К числу ключевых тем фейков он отнес утверждения об отсутствии конкуренции на выборах и недопуске к участию в них представителей оппозиции, лишении значительной части россиян пассивного избирательного права, информацию о подкупе избирателей со стороны власти, массовой фальсификации результатов голосования и повсеместном использовании административного ресурса, а также утверждения, направленные на дискредитацию новых форм голосования. Все эти сообщения Шаповалов назвал несостоятельными и не соответствующими действительности. Он отдельно проанализировал каждую тему, подробно объяснив аудитории, где именно кроется подмена понятий, передергивание и ложь. Он также рассказал о каналах распространение фейков – это в первую очередь все социальные медиа, блогосфера и многочисленные ютуб-каналы. «У фейк-капании есть вполне конкретные заказчики и граждане должны четко понимать, кто они такие», – заявил он. Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков высоко оценил представленный Бродом доклад и подчеркнул, что данный документ заслуживаем максимально широкого распространения, в том числе на Западе. «Сейчас все, кто только может, пытаются заранее сформировать негативную картину: все делается для того чтобы создать у западной аудитории ощущение, что Россия – страна изгой, но это не так, мы не осажденная крепость, мы просто страна, которая рискнула бросить вызов претензиям мирового монополиста на безраздельное лидерство», – сказал он. Поляков также выразил уверенность в том, что решающая фаза информационной войны, которая ведется против России, начнется после 19 сентября, когда кампания в Госдуму завершится и наступит момент интерпретации ее итогов. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш выразил удовлетворённость тем, что в России удалось создать качественное экспертное поле, благодаря которому дается «отслеживать действия фейкоделов» и прогнозировать их шаги. Он отметил, что индустриальное производство фейков многократно использовалось для организации «цветных революций» – то есть перехвата управления в конкретной стране через создание социального или политического кризиса и последующий переворот. Такова практика Грузии, Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирака, Ливии. «Реальным итогом этих «взрывов» всегда является утрата суверенитета в политике, рынков в экономике, перспектив развития и безопасности в обществе. Мы не должны этого допустить», – заявил эксперт. Профессор Самарского государственного университета, член совета Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский заявил, что сейчас как никогда остро на повестке стоит вопрос защиты политических моральных ценностей, которые составляют базу избирательных отношений. «Мы боремся с людьми и структурами, которые не ждут доказательств, аргументов, какой-то логики, от них ждать порядочности не стоит. Общество и государство должно защитить себя от беспредельщиков», – заявил он, предложив привлекать к ответственности в том числе политтехнологов, которые управляют распространением фейков. Эксперт из Севастополя, политолог Сергей Юхин назвал «особой» ситуацию с фейками в городе. «Мы с 2014 года живем в условиях реальной информационной войны, фейки сыплются на наши головы постоянно. Мы создаем систему противодействия фейкам – пул экспертов, антифейковые отряды блоггеров, молодежи, электоральных юристов. Но главное наше оружие – проведение честных прозрачных выборов, в легитимности которых не будут сомневаться наши граждане», – заявил он. Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что в ближайшее время атаки на Россию будут усилены, поскольку страна фактически выиграла борьбу за «Северный поток – 2» и Запад должен это чем-то компенсировать. «На этих выборах будет предпринято множество провокаций, где фейк-ньюс будут объединены с реальными активными действиями спецслужб, будут использованы максимально грязные технологии», – сказал эксперт. Он также выразил убежденность в том, что наиболее эффективный способ противостояния такой угрозе – адекватная уголовно-правовая оценка действий конкретных лиц за использование фейк-ньюс. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах 8 сентября 2021, 17:18 Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР. Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения. «У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он. Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах. «Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он. По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Выборы-2021: Зюганов и Прилепин обсудят слияние партий, ЛДПР призвала вложить в село триллион 8 сентября 2021, 08:51 Текст: Тимофей Изаров

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что пригласил сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина на переговоры об альянсе, правда лишь после выборов. ЛДПР рекомендует поддержать аграрный сектор России новыми огромными инвестициями. Один из лидеров единороссов Дмитрий Кобылкин дал старт экологическому марафону в Сибири. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил Нижний Новгород. Выступая там на заводе «Красное Сормово», он прокомментировал призыв об объединении левых сил, с которым к нему летом обратился сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. Зюганов сообщил, что они с Прилепиным договорились провести беседу по этому поводу после думских выборов. «Я надеялся, что он к нам придет, – цитирует Зюганова «МК». – Мы его ждали раньше. Перед съездом патриотических сил я ему позвонил и сказал, что программа сверстана, списки составлены, поэтому приходи после 19 сентября». В ЛДПР призвали резко увеличить инвестиции в аграрный сектор. «Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь», – сказал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов на предвыборных дебатах. По его мнению, на развитие сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, сообщает «РИА Новости». При этом, с точки зрения парламентария, развивать в селах нужно не только производство, но и всю инфраструктуру. Врио замсекретаря генсовета «Единой России», бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе поездки в Иркутскую область дал старт региональному эко-марафону «Дни зеленых действий», а также акции «Сохраним лес». В рамках этих мероприятий планируется высадить на почти сотне гектаров леса около 300 тыс. деревьев. Первые 5 тыс. сеянцев сосны высаживали не только единороссы, но и активисты единого волонтерского штаба, «Молодой Гвардии Единой России», Детского экологического союза, Всероссийского общества охраны природы и других организаций. «В этом году акция особенно значима: после прошедших пожаров важен вклад каждого», – цитирует Кобылкина сайт партии. Комментируя заявление Зюганова о том, что он после выборов обсудит тему объединения с Прилепиным, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что подавляющему большинству избирателей все равно, кто из партийцев и с кем объединится – как до, так и после выборов. «Я бы, скорее, рассматривал это заявление в качестве элемента пропаганды оппонентов. Уже появились вбросы насчет того, что прилепенцы после выборов выйдут из фракции эсеров и превратятся в Госдуме в отдельную депутатскую группу. Однако оснований для такого развития сюжета пока не видно. Скорее всего, Прилепин, оказавшись в Думе, будет пытаться всю структуру «Справедливой России» подмять под себя, нежели играть в какую-то отдельную силу», – предположил политолог. Впрочем, пока об этом рано говорить, считает Минченко: «Пусть сперва справороссы вообще хотя бы пройдут в Госдуму». Призыв ЛДПР выделить триллион рублей на нужды села эксперт расценил как «явно сырую» инициативу. «Вообще позиции партии Жириновского в деревне традиционно не очень сильны. Потому и заявление – не самое понятное. Учтите, что основные деньги, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, обычно уходят крупным вертикально интегрированным холдингам. Вполне возможно, что и здесь мы имеем дело с некоторым актом лоббизма. В любом случае, это заявление в плане процентов популярности ни на что для ЛДПР не повлияет. Оно понадобилась лишь для фигурирования в актуальной новостной повестке», – предположил эксперт. Минченко считает, что Иркутская область избрана единороссами для эко-марафона в первую очередь из-за имеющихся в ней проблем с экологией. «Первая – это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, вторая – это ликвидация Усольехимпрома. Плюс – само озеро Байкал, всемирно известное достояние России, вокруг которого сейчас тоже возникли проблемы. Достаточно вспомнить недавнюю историю с выбросами в районе острова Ольхон», – напоминает эксперт. «Не надо забывать, что и сам Дмитрий Кобылкин на протяжении 10 лет был наиболее популярным губернатором России – он руководил Ямалом. По уровню поддержки считался одним из наиболее профессиональных глав регионов. Вот почему внимание Кобылкина приковано именно к региональной проблематике», – отметил политолог. «Замечу, в нашем выборном бюллетене – целых три партии с «экологичным» названием: «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и «Яблоко». Общественное внимание к «зеленой» повестке растет, поэтому не упоминать об экологии во время избирательной кампании просто невозможно. Все должны – хотя бы пунктиром, – но обозначиться по ней», – считает Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Турчак заявил о готовности России оказать помощь Донбассу 8 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Россия всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила». «Саур-Могила – это особое место: это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбассом. «Всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил он. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса 8 сентября 2021, 20:09 Текст: Андрей Резчиков

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. «Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. «Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт. В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год. Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии. «Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков. При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов. ЕР решила выделить средства для модернизации «Почты России» 9 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Сельские отделения «Почты России» играют значительную роль в жизни людей, их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями, считает первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак. «В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача, чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», – сказал он во время визита в новый логистический терминал «Почты России» в Самаре, об этом сообщается на сайте партии. Турчак отметил, что власти региона реализовали ряд пилотных проектов на базе отделений «Почты России». В частности, почтальонов привлекали к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. В некоторых почтовых отделениях в порядке эксперимента были открыты аптеки. Он также ознакомился с работой почтового отделения в селе Верхняя Подстепновка. «Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории - это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов – это еще и место встречи, общения, коммуникации. А с учетом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов – и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, – это очень важно. И функция соцзащиты, которую вы добавили – это помогает людям напрямую», – отметил он. Напомним, предложение представителей «Единой России» о расширении возможностей «Почты России» на селе президент Владимир Путин поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. Оно также вошло в предложения съезда «Единой России». Путин поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки из Единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы и оказывать другие услуги, необходимые людям. Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки бизнеса 8 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Российское правительством по инициативе партии «Единая Россия» приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. По словам премьера, соответствующее постановление уже готовится. Предложение «Единой России» о продлении моратория коснется порядка 100 тыс. субъектов МСП, говорится в сообщении партии в Telegram. Инициативу партии продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики на съезде «Единой России» 24 августа поддержал и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, в пик пандемии. Тогда был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Он действовал до 31 декабря 2020 года. В октябре 2020 года президент предложил продлить мораторий на 2021 год. Началось тестирование системы дистанционного электронного голосования 7 сентября 2021, 16:29 Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) началось во вторник, перед проверкой системы прошло заседание территориальной избирательной комиссии ДЭГ, где разделили ключи шифрования. Перед началом тестирования заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев напомнил, что процедурой ДЭГ в сентябре 2021 года могут воспользоваться жители семи регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. В зоне действия дистанционного электронного голосования на выборах проживают порядка 16 млн избирателей, приводит слова Булаева сайт «Независимого общественного мониторинга». Потенциально участие в процедуре доступно 10 млн граждан, имеющим подтвержденную запись на портале Госуслуг. К настоящему моменту заявления о желании принять участие в выборах посредством процедуры ДЭГ подали 1 млн 893 тыс.и граждан. «Эти люди доверяют дистанционному электронному голосованию и выбрали его как форму волеизъявления. Это говорит о том, что у системы ДЭГ есть перспективы развития», – заявил Булаев, уточнив, что в ЦИК ожидают, что число участников процедуры ДЭГ превысит 2 млн. и, напомнив, что выбрать электронную форму для волеизъявления можно до 13 сентября. О том, как будет проходить тренировка, рассказал председатель ТИК ДЭГ Илья Массух. По его словам, она будет максимально приближена к тому, что будет происходить на федеральных выборах в реальности. «Для нас крайне важно, чтобы все прошло штатно. Мы уже нашли некоторые шероховатости, и это очень хорошо, потому что очень важно все исправить сейчас, чтобы процесс голосования прошел гладко», – заявил он, подчеркнув, что на данный момент система работает стабильно и есть уверенность в ее 100% доступности. После этого состоялось заседание ТИК ДЭГ, по итогам которого был определен порядок разделения ключа шифрования. Было принято решение разделить ключ на восемь частей. Собрать его вновь необходимо будет после завершения тренировочного голосования 9 сентября. Ключ разделили в присутствии участников заседания и СМИ: отдельные части ключа были записаны на специальные защищенные флэш-карты российского производства. Такие же используются для хранения защищенной электронной подписи. Каждый носитель запакован в сейф-пакет и подписан держателем. В числе держателей ключа: представители четырех парламентских партий, Общественной палаты – как Центра, обеспечивающего общественный контроль за выборами, Минцифры, ЦИК России и ТИК ДЭГ. Сейф-пакеты с носителями и ноутбук, с которого осуществлялась процедура, будут помещены в стеклянный шкаф в зале заседаний Центризбиркома, который будет круглосуточно находиться в поле зрения видеокамеры и под охраной ФСО – до момента завершения тестирования и сборки ключа. Подобная процедура в рамках реального голосования должна состояться 14 сентября. Партия пенсионеров договорилась с Певцовым и Вассерманом о сотрудничестве 9 сентября 2021, 17:03 Московские самовыдвиженцы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман на брифинге с кандидатом от Партии пенсионеров по Москве, заслуженным врачом России Эриком Праздниковым заявили о совместной коалиционной деятельности в новой Госдуме. «Позиция Партии пенсионеров, которую я представляю в Москве, совпала по ряду ключевых тезисов с позицией независимых кандидатов Дмитрия Певцова и Анатолия Вассермана. И сегодня мы решили заявить о своем намерении в дальнейшем выступать консолидировано, отстаивать цели, которые нам близки как гражданам и кандидатам в депутаты Государственной Думы», – приводятся слова Праздникова на сайте партии. Первой среди общих задач врача, актера и эрудита, по словам Праздникова, станет отмена результатов пенсионной «псевдореформы», возвращение прежнего пенсионного возраста, а также ликвидация Пенсионного фонда. Как известно, это важнейшие постулаты программы Партии пенсионеров, которые на протяжении последних лет озвучивались партийцами и теперь, в период предвыборной гонки, поддержаны многими политиками. «Проведенную пенсионную реформу мы в Партии пенсионеров таковой не считаем. Это было грубое действие по повышению пенсионного возраста, – подчеркнул Праздников. – Мы выступаем за комплексную пенсионную реформу. Пенсионный возраст должен быть снижен. Пенсии должны быть достойными, чтобы люди не доживали, а жили счастливой жизнью. Также настаиваем на ликвидации Пенсионного фонда». Согласившись с данной позицией, Певцов отметил, что сегодня в России более 6,5 млн граждан предпенсионного возраста без работы, а больше всего таких в Москве. Столица – центр притяжения молодых специалистов, что не позволяет старшему поколению претендовать на достойный труд и зарплату. Представители московской оппозиции заявили также о совместной работе в части восстановления системы здравоохранения, серьезно пострадавшей от «оптимизации». Все три кандидата согласились, что необходимо введение во всех поликлиниках врачей узкой специализации, в том числе гериатров. Поддержка отечественной медицинской науки и биотехнологий должны быть залогом готовности к отражению будущих вызовов. Важнейший акцент – на увеличении финансирования здравоохранения, в частности рассчитанного на повышение качества медицинского образования. Участники встречи едины в мнении, что по итогам оптимизации системы здравоохранения российская медицина оказалась в плачевном состоянии. По их мнению, даже в Москве крайне мало узких специалистов, а в период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием к врачам, что порождает осложнения их здоровья. «Москва и регионы – это две большие разницы. Но мы понимаем, что для москвичей существуют проблемы получения помощи от узких специалистов. Сегодня нередко ожидание исследования, в том числе для онкологических больных, которые не могут терпеть, составляет несколько месяцев. Такая ситуация неприемлема, – считает Праздников. – Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей». Также кандидаты договорились взять на особый контроль ценовую политику, особенно в столичном регионе, признав, что сегодня город не комфортен в этой части для простых москвичей. «Наш город комфортен для туристов, олигархов и богатых людей, где круглые сутки работают рестораны, магазины, развлекательные центры, – отметил Эрик Праздников. – Но я выступаю за то, чтобы Москва, которую мы любим, стала комфортной для каждого простого москвича. Простой москвич является кирпичиком, фундаментом нашей столицы, столицы нашей Родины». По его мнению, многие москвичи, особенно пожилые и одинокие граждане, многодетные, инвалиды не могут позволить себе достойную жизнь. Анатолий Вассерман в завершение брифинга заявил: «Наши совместные цели вполне очевидны для здравомыслящего человека. Но сил и работы на их реализацию уйдёт очень много. Однако когда делаешь то, что тебе нравится, напряжения не чувствуешь». «Мы идем в Думу, так как нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить, – резюмировал Певцов. – Мы думаем не только о пенсионерах и предпенсионерах, мы думаем и о детях, и молодежи. Систему образования надо менять, вернуть в школы душу и эмоции, а для всех детей сделать доступными творческие занятия, техническое творчество, именно так рождается мечта о профессии. Дворцы – детям, и это правильно». Все названные в ходе пресс-брифинга темы будут прорабатываться в дальнейшем как с точки зрения федеральных задач, так и в применении к проблемам столичного региона.