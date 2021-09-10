НАТО собралось пристально следить за учениями России и Белоруссии Определены сроки завершения испытаний легкого танка «Спрут» 10 сентября 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» завершатся в конце этого – начале следующего года, сейчас они выполнены на 80%, сообщил заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Владимир Будаев. «Спрут-СДМ1» сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию – на данный момент выполнено порядка 80% задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года», – передает РИА «Новости» слова Будаева. Будаев отметил, что в настоящее время «Спрут-СДМ1» готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия. Специалист также добавил, что после предварительных испытаний «Спрут-СДМ1» был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены «незначительные уточняющие изменения». Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси разработана и создана ПАО «Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы»). «Спрут» вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. «Спрут» развивает скорость по шоссе в 70 км в час, на плаву – до 9 км в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк. Ранее плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море.

Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поляки высмеяли переброску военных к восточной границе 7 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны, пошутив, что от этих сообщений «россияне уже трепещут». «Сигнал для России. … От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня», – написал Stefan, передает РИА «Новости». Другой читатель считает, что «этот металлолом (военная техника) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов». «Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). ... Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», – отметил P49. Другой читатель назвал дивизию «пушечным мясом». Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Во вторник военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах 10 сентября 2021, 03:30

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны. Ведомство сообщило, что «практические действия» войск стартовали на девяти полигонах в России (Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский) и пяти полигонах в Белоруссии (Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский), а также в акватории Балтийского моря. Пространственный размах учений – свыше 2 тыс. км, от Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В Белоруссии в учениях принимают участие 12,8 тыс. человек, включая 2,5 тыс. российских военных, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, РСЗО и минометов, передает РИА «Новости». Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек. Напомним, всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. В учениях также принимают участие военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба учений представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. В качестве наблюдателей участвуют Китай, Вьетнам и Мьянма. В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» 7 сентября 2021, 14:23 Текст: Алина Назарова

Государства-члены Североатлантического альянса опасаются Калининграда, который представляет собой «кинжал, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina. Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны. Отдельное внимание в статье уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО. Кроме того, обозреватель напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе. Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер. Ранее американский военный специалист Себастьян Роблин писал, что в случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. Северный флот начал арктические учения 9 сентября 2021, 17:41

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот сообщил о начале учений в Арктике с привлечением 8 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе флота. «К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Практические действия пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа. «На одном из этапов учения силы Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах», – добавили в СФ. На данный момент на полигоны в Мурманской области выдвинулись подразделения сухопутных и береговых войск, также ПВО Северного флота. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации отправились боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Ранее сообщалось о запланированных с 10 по 16 сентября российско-белорусских учениях «Запад-2021», они пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Задействованные в них подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область. ОДКБ заявила о наиболее неблагоприятной ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном 7 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

На границе Таджикистана с Афганистаном складывается наиболее неблагоприятная ситуация в Центрально-Азиатском регионе из-за прихода к власти талибов (движение запрещено в России как террористическое), заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер... Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан. Также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма», – передает РИА «Новости» слова Сидорова на церемонии открытия учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии. Ранее во вторник сообщалось, что на полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021». Турция потребовала от США принять факт покупки С-400 у России 7 сентября 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтону следует принять тот факт, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является завершенным делом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «США должны принять, что это (приобретение С-400 у России) завершенная сделка», – подчеркнул министр, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400, передает ТАСС. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Масштабные учения со стрельбой из «Гиацинтов» прошли в Амурской области 8 сентября 2021, 10:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабное учение на полигоне «Трехречье», дислоцированном в Амурской области, сообщили в Минобороны. Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружили узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника. «Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан» ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным, разведчики подтвердили точность координат целей. Несколькими залпами из 152 мм. орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата производилась корректировка артиллерийского огня», – сообщает официальный сайт Минобороны. Расчеты орудий «Гиацинт» в целях уклонения от ответного артиллерийского удара выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение времени. Напомним, в марте пресс-служба ВВО сообщила, что около 3,5 тыс. артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа участвуют в масштабном полевом выходе на полигонах в Приморском и Хабаровском краях. Учения береговых комплексов «Бал» начались на Камчатке 8 сентября 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России поднят по тревоге в рамках стартовавшего на Камчатке тактического учения, сообщили в Минобороны. Боевые расчеты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота. «Расчеты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению. В ходе марша личный состав БПКРК «Бал» отрабатывает алгоритм действий по организации походного охранения, ведения противовоздушной обороны и форсирования условно зараженных участков местности в результате «вражеского» воздействия отравляющими веществами», – передает официальный сайт Минобороны. По прибытию в назначенный район боевые расчеты дивизиона «Бал» произведут развертывание на позициях на берегу Тихого океана и проведут тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков. Также личный состав отработает другие задачи в соответствии с замыслом тактического учения. К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники. Ранее расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника. НАТО собралось пристально следить за учениями России и Белоруссии 10 сентября 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

НАТО не пригласили наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад–2021», сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Лунгеску сказала, что НАТО «очень внимательно следит» за учениями. Она признала, что «все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил», но подчеркнула необходимость «соблюдать обязательства по их прозрачности». Как отметила Лунгеску, НАТО «пока не пригласили наблюдать» за учениями, Россия не сделала этого, «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек» согласно Венскому документу ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на Funke. НАТО призвало Москву и Минск «в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», учитывая «усиление военной активности» на границах. Лунгеску заявила, что альянс «остается бдительным и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию», каналы коммуникации с Россией «сохраняются открытыми». Она напомнила о «двойном подходе» НАТО к отношениям с Россией – «сочетании обороны и сдерживания с диалогом». Лунгеску сказала, что при необходимости НАТО «будет поддерживать контакт и с Минском». Напомним, совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, но максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек. Российские военные сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ в Киргизии 9 сентября 2021, 08:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. По замыслу тактического эпизода, передовые отряды незаконного вооруженного формирования планировали занять населенный пункт. Перемещение колонны техники и личного состава условного противника к нему обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Полученные им данные были переданы на командный пункт. «Командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами, чтобы заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении», – передает РИА «Новости» сообщение округа. Для нанесения максимального поражения живой силе и технике противника военнослужащие залповым огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожили технику и живую силу противника. Кроме того, были задействованы автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», которые вели огонь по целям по навесной траектории, уточнил ЦВО. Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне «Эдельвейс». В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Учения «Запад-2021» стартовали в Нижегородской области 9 сентября 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

На военном полигоне в Мулино состоялось официальное открытие российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в Минобороны России. «На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран-участниц», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В церемонии принял участие замминистра обороны России Николай Панков. Он отметил, что учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры, формируют новые совместные традиции боевого братства. Затем торжественным маршем прошли подразделения, участвующие в маневрах: военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В Минобороны напомнили, что всего «Западе-2021» на территории России и Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Как уточнили в ведомстве, практические действия войск (сил) в рамках «Запада» будут проходить с 10 по 16 сентября. Ранее премьера Польши Матеуша Моравецкого испугала возможность провокаций на фоне учений «Запад». Начштаба ОДКБ призвал быть готовым к любому развитию ситуации в Афганистане 9 сентября 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Страны ОДКБ должны быть готовы к любому варианту развития событий в Афганистане, заявил в Иссык-Кульской области Киргизии после завершения учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «ОДКБ должна быть готова к любому развитию ситуации», – передает ТАСС слова Сидорова, который недавно побывал в районе таджикско-афганской границы. «С учетом этого и проводились нынешние учения», – отметил он. По его словам, учения «Рубеж-2021» в Киргизии станут началом ряда мероприятий а рамках организации. «Эти учения дадут старт целому ряду мероприятий в рамках ОДКБ. Это и предстоящие учения в Таджикистане, и в России», – сказал он. «У нас кроме коллективных сил быстрого развертывания есть силы оперативного реагирования – это еще более мощная составляющая нашей организации. С ней мы как раз и будем проводить в октябре учения на полигонах Таджикистана в непосредственной близости от границ с Афганистаном», – передает РИА «Новости» слова начштаба ОДКБ. Напомним, 7 сентября совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии на полигоне «Эдельвейс». В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.