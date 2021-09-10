Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане

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10 сентября, пятница | Последнее обновление — 05:03 | vz.ru
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане
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Движение «Талибан» (запрещено в России) по международным стандартам не является легитимным афганским правительством, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Его спросили, могут ли талибы получить место в ООН. Небензя ответил: «Место в ООН? Они пока никем не признаны». «Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Небензя, необходимо узнать, будут ли талибы «бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин». Небензя назвал две главные задачи в отношении Афганистана – «гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса».
На заседании Совбеза Небензя заявил: «Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа», – передает РИА «Новости».
По его словам, Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы. Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире – более двух третей провинций страны производят наркотики. «Мы говорили об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать. Удручает традиционно достаточно узкое освещение этой темы в докладе генсекретаря», – сказал постпред.
Москва «рассчитывала и по-прежнему рассчитывает», что структуры власти в Афганистане будут «инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил», сказал Небензя.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Эксперты оценили «план-катастрофу» НАТО в отношении Центральной Азии
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«Москва примет жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для Европы.
«Страны Центральной Азии стоят на передовой для беженцев из Афганистана, поэтому поток мигрантов хлынет именно туда. Кстати говоря, он уже идет: в Киргизии толпами ходят афганские беженцы», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он не исключает того, что некоторые страны Центральной Азии «снова поверят американцам и согласятся на обещанные деньги и инвестиции в обмен на прием беженцев», однако предупредил, что «с этой историей мы уже встречались». «Казахстан, Киргизия и Узбекистан уже покупались на сладкие речи США, в итоге для них это оборачивалось провалами и в экономическом, и в финансовом плане», – указал эксперт.
При этом Матвийчук отметил, что поскольку страны Центральной Азии достаточно бедные, основная масса беженцев оттуда ринется в Европу в поиске новой жизни. Кроме того, «это станет проблемой и для России», добавил Матвийчук. Но, по его словам, «Москва будет принимать жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов». «Возможно, на границе сопредельных государств будут созданы специальные лагеря для беженцев», – уточнил эксперт.
Собеседник также убежден, что Душанбе не примет предложение США об «укреплении партнерства». Таджкистан сильно завязан на российских инвестициях, поэтому не будет рисковать отношениями с Россией ради прихоти Вашингтона. «Кроме того, страна входит в ОДКБ и у нее очень неспокойно в горах, где собираются исламские радикалы», – подчеркнул Матвийчук.
Схожей точки зрения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он пояснил, что «Россия жестко регулирует приток беженцев и мигрантов». «Границы нашей страны находятся под более жестким контролем, чем в Европе. Кроме того, у нас нет индустрии продвижения беженцев за деньги. В нашей стране такой бизнес пока не действует», – пояснил эксперт.
Он полагает, что сопредельные страны не согласятся принять деньги США в обмен на прием беженцев, «иначе это станет величайшей ошибкой в их истории». По словам Ткаченко, «США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются залить проблемы деньгами». «Но беженцы – фактор экономической и политической нестабильности. Среди них могут быть радикалы, – указал он. – Таджикистан и Узбекистан сами по себе балансируют на грани стабильности, потому что там мощное, хоть и пока подавленное, радикальное движение. Оно может опять вспыхнуть».
«Кроме того, расширение сотрудничества этих стран с США и Европой, в частности, получение денег, приведет к тому, что возможность вмешательства США во внутренние дела этих стран резко увеличится. Поэтому местные политики вряд ли пойдут на такой шаг», – резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и заявил, что Вашингтон рассчитывает на укрепление партнерства с республикой. Ранее он предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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«Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения
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Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) считает, что наличие членов нового правительства Афганистана в черном списке США является нарушением достигнутого в Дохе соглашения.
В движении заявили, что считают это «явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2020 году Соединенные Штаты заключили мир с талибами, пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.
15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Они объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров.
При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября.
Представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
Между тем новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну.
Из аэропорта Кабула вылетел первый после прихода талибов коммерческий рейс
Первый после захвата талибами (движение «Талибан» запрещено в России) власти в Афганистане коммерческий авиарейс вылетел из аэропорта афганской столицы в столицу Катара, сообщают СМИ.
На борту вылетевшего в Доху коммерческого рейса находятся 115 человек, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
В четверг спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, из столицы Афганистана возобновляются международные коммерческие рейсы.
Сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера
Сопротивление в афганском Панджшере контролирует 60-65% территории провинции, заявил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.
«Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги», – передает РИА «Новости» слова Назари.
По утверждению Назари, движение «Талибан» (запрещено в России) понесло тяжелые потери в ходе боев с силами сопротивления. Он также заверил, что в ближайшее время Панджшер «полностью очистят» от талибов.
Ранее стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере.
Напомним, в понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
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Стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятия состоятся в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», – цитирует ТАСС Захарову.
Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане.
Путин назвал причину нового витка кризиса в Афганистане
Очередной виток кризиса в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране иностранные ценности извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС. Он подчеркнул, что авторы экспериментов в Афганистане «ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу».
«Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди», – передает его слова РИА «Новости».
Путин пояснил, что уход США из Афганистана привел к кризису, однако пока неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность.
«Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты. Уход США и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», – сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия наряду с другими странами БРИКС уделяет особое внимание этой ситуации. Также страны БРИКС последовательно выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин.
«Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», – отметил глава государства.
«Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах», – добавил российский лидер.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
Талибы разрешили покинуть Афганистан 200 иностранцам
Движение «Талибан» (запрещено в России) разрешило 200 американцам и гражданам других государств вылететь из Афганистана чартерными рейсами, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.
«Мы позволили совершить эвакуацию 200 американских граждан и других гражданских лиц на чартерных рейсах из аэропорта Кабула. Американцы и те, у кого есть европейские паспорта, вылетят из аэропорта Кабула в четверг днем», – сообщил источник в «Талибане», передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что чартерные авиарейсы подготовлены для вывоза людей из Афганистана, но талибы не дают разрешения на их вылет.
Из аэропорта Кабула возобновили международные рейсы
Специалисты из Катара починили все оборудование в аэропорту Кабула, из столицы Афганистана возобновляются международные коммерческие рейсы, сообщил в эфире телеканала «Аль-Джазира» спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани.
«Это исторический день, когда из аэропорта Кабула постепенно возобновляются международные коммерческие рейсы, первые коммерческие рейсы прибудут в Кабул из Дохи», – передает его слова РИА «Новости».
Спецпосланник уточнил, что оборудование исправно, теперь в аэропорту начинается обычное воздушное движение по билетам, эвакуационные рейсы прекращены.
Также вскоре из Кабула отправится самолет Qatar Airways, на борту которого будут первые после восстановления аэропорта Кабула пассажиры, купившие билеты на этот рейс.
В четверг из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что чартерные авиарейсы подготовлены для вывоза людей из Афганистана, но талибы не дают разрешения на их вылет.
Позже сообщалось, что движение «Талибан» (запрещено в России) разрешило 200 американцам и гражданам других государств вылететь из Афганистана чартерными рейсами.
Нацбанк Афганистана заморозил счета бывших министров
Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров, чиновников прошлого правительства и офицеров, сообщил телеканал Al-Jazeera.
«Национальный банк замораживает счета бывших министров, членов парламента, офицеров и бывших чиновников», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.
Ранее бывший президент Афганистана 72-летний Ашраф Гани, бежавший из страны и укрывшийся в ОАЭ после захвата движением «Талибан» (запрещено в России) контроля над территорией исламской республики, извинился перед своим народом. Гани отметил, что не намеревался бросать свой народ, но у него не было иного выбора. Экс-президент также опроверг обвинения в том, что он сбежал в ОАЭ, якобы захватив с собой около 169 млн долларов.
Тем временем представители «Талибана» объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
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Кремль не стал комментировать выбор даты для инаугурации кабмина Афганистана
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что движение «Талибан» (запрещено в России) назначило инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября.
«Что касается выбора даты (инаугурации), то здесь мы не будем никак комментировать», – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующую просьбу представителей прессы, передает ТАСС.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября.
11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
США заявили о готовности предотвратить возвращение «Аль-Каиды» в Афганистан
Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан, заявил министр обороны США Ллойд Остин в Кувейте по завершению своей четырехдневной поездки по странам Аравийского полуострова.
Министр отметил, что «Аль-Каида», использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки», передает ТАСС.
Остин в конце прошлой недели отправился на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане после вывода из страны американских войск. Он уже посетил Катар, Бахрейн, Кувейт, а после должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но отложил визит в королевство «из-за проблем с графиком».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
В августе США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане, подтвердив заинтересованность в установлении стабильности в этой стране.
«В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Также была рассмотрена ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в преддверии очередной сессии Совета Управляющих МАГАТЭ. Восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон, подчеркивается в сообщении.
Ранее стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану.
Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.
ЕС назвал «не отражающим ожиданий сообщества» временное правительство Афганистана
Евросоюз озабочен назначенным движением «Талибан» (запрещено в России) временным правительством Афганистана, состав которого «не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств радикалов».
«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», – приводит ТАСС текст заявления ЕС.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
Страны БРИКС призвали не допустить террористических атак из Афганистана
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) осудили терроризм во всех его проявлениях и призвали не дать использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны, говорится в декларации по итогам саммита БРИКС.
«Мы подчеркиваем приоритетную задачу по борьбе с терроризмом, включая предотвращение использования территории Афганистана в качестве убежища для террористов и совершения террористических актов в других странах, а также с торговлей наркотиками в этом государстве», – говорится в документе, передает ТАСС.
Также в декларации по итогам саммита подчеркивается необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.
Лидеры стран БРИКС также выразили обеспокоенность развитием ситуации в Афганистане и призвали стороны воздержаться от насилия и урегулировать конфликт мирными средствами.
Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что очередной виток кризиса в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране иностранные ценности извне. Он подчеркнул, что авторы экспериментов в Афганистане «ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу».
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