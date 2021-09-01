В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян Эксперт: Критики умалчивают о фактах улучшения российской избирательной системы 1 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов», – рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский, комментируя возмущение отдельных партий и кандидатов «притеснениями» со стороны органов государства. «Возьмите цифры сравнимых избирательных кампаний по соответствующим стадиям избирательного процесса и посмотрите на показатели конкурентности партийных списков, кандидатов, определите простыми арифметическими действиями показатели «меньше» - «больше» зарегистрированных списков, кандидатов по мажоритарным округам, так называемых «отказников» и т.д. Есть официальная статистика ЦИКа, избирательных комиссий субъектов Федерации. И сразу будет видно, что на федеральных выборах, по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, в 2021 году партийная конкуренция выше, а индивидуальное соперничество по мажоритарным округам отражает высокий политический потенциал претендентов на депутатские мандаты (примерно такая же картина и на уровне выборов депутатов законодательных собраний в субъектах Федерации)», – говорит Полянский. По его словам, по одномандатным округам количество отказов в регистрации снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году; также и в отношении партийных списков сократилась доля отказов в их регистрации с 16,7% в 2016 году до 6,7% в 2021 году; если в 2016 году не были зарегистрированы списки четырех партий, то в 2021 году - одной, да и то только потому, что не были представлены все предусмотренные законом документы. В итоге в среднем каждая партия зарегистрировала в 2021 году на девять кандидатов больше, чем в 2016 году. «Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов. Да и серьезных претензий «отказников» к полномочным избирательным органам очень мало. Кроме того, состоявшиеся судебные решения восстановили справедливость и законность по отношению к ряду заявителей в связи с нарушением их права на избрание», – отмечает эксперт. По его мнению, «об этих сторонах избирательной ситуации системные и несистемные критики молчат. Конечно, если показать ситуацию как она есть на самом деле, то сужаются возможности манипулирования обстоятельствами и, как следствие, сознанием избирателей. Но некоторым хочется сформировать представления граждан о сентябрьском голосовании по своей антироссийской матрице». «Отсюда попытки умолчания о серьезном продвижении избирательной системы в части расширения гарантий гласности, открытости выборов, возможностей общественного контроля голосования 17 – 19 сентября – непосредственно на участках и через видеонаблюдение», – заключил Полянский. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Лавров: Россия вернула себе достоинство на международной арене 30 августа 2021, 16:37 Россия демонстрирует поступательное развитие во многих сферах, однако не всем в мире нравится, когда страна развивается, добиваясь успеха на внешней арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с общественностью и молодежью Волгоградской области. «В нас в свое время в 1990-е годы видели послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость. И осознание того, что не подобает России занимать такое подчиненное, третьестепенное место в глобальном масштабе, пришло не сразу. Но последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство. Без него не в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене», – приводятся слова министра на сайте партии «Единая Россия». За два десятилетия Россия, по словам Лаврова, создала эффективную армию, способную отстаивать интересы страны, провела глубокие экономические реформы. «То, что мы создали прекрасную армию, то что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения, последние полтора года пандемия коронавируса вмешалась, но тем не менее налицо поступательное движение», – добавил министр иностранных дел. Напомним, по предложению Президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы назначены на 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене. Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: «Единая Россия» подготовила 95 тыс. наблюдателей, ЛДПР вспомнила покупку Прибалтики 31 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Айнура Алиева

В «Единой России» пообещали направить на избирательные участки почти 100 тыс. наблюдателей. В ЛДПР напомнили о том, что Прибалтика в начале XVIII века была куплена Россией «навечно», поэтому нашу страну нельзя обвинять в «оккупации». В Партии пенсионеров возмутились тем, что бюрократия пытается урезать социальные гарантии рядовых граждан. «Единая Россия» собирается направить на избирательные участки около 95 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Партия провела три этапа обучения, чтобы «каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе», цитирует Ревенко ТАСС. По его словам, деятельность наблюдателей будут контролировать 10 тыс. активистов. Прибалтика была навечно включена в состав Российской империи – на основании Ништадтского мирного договора, заключенного со Швецией 30 августа 1721 года по итогам Северной войны. Этот исторический факт напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на круглом столе «300 лет вступления Прибалтики в Россию» в Институте мировых цивилизаций. «Нас изображают оккупантами – с момента вхождения Прибалтики в состав Российской империи. Мы же вас не брали. Шведский король уступил нам земли, населенные разными народами», – цитирует парламентария Eurasia Daily. Жириновский напомнил, что наша страна купила эти территории, – и «в договоре было указано, что эти земли входят в состав Российской империи навечно». В Партии пенсионеров заявили, что бюрократия всех уровней ведет курс на урезание социальных льгот, причем делает это постепенно и поэтапно, во избежание общественного недовольства. Об этом заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. По словам Казакова, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. Защитить интересы этих групп поможет Социальный кодекс, проект которого недавно был разработан в партии, добавил он. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что количества наблюдателей, о котором сообщили в «Единой России», вполне достаточно для обеспечения прозрачности выборов по всей стране. «Участков у нас примерно 90 тыс. По одному наблюдателю на участок. Плюс один наблюдатель в каждом регионе, в общественных палатах тоже будут сидеть по два-три наблюдателя», – перечисляет политолог. Цель такой инициативы – защитить результаты партии в день выборов и легитимность голосования в целом, напоминает он. «Никто и не говорит, что сама по себе подготовка такого большого количества наблюдателей поднимет рейтинг партии. Но это нужно делать, чтобы у тебя не украли победу, чтобы не было сомнений в чистоте кампании», – подчеркнул Данилин. «Это стопроцентное попадание. Именно так и рассуждают последователи ЛДПР», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя выступление Жириновского по поводу истории вхождения Прибалтики в состав России. «Это абсолютно в его стиле, и такая риторика Жириновского нравится его электорату. Власти Прибалтики занимают яркую русофобскую позицию, причем год от года эта позиция становится все более радикальной. В этих условиях риторика лидера ЛДПР найдет свою аудиторию. Правда, сомневаюсь, что Жириновский таким образом сможет привлечь к себе новых избирателей». Инициативу Партии пенсионеров обуздать бюрократию с помощью Социального кодекса Григорьев оценивает как совершенно логичную. «С точки зрения партийной идеологии это правильный подход. Не уверен, что идея реализуема на практике, но в любом случае она соответствует курсу на социальную поддержку пенсионеров, за которую и выступает эта политическая сила. И электорат такие лозунги воспримет вполне естественно. Некоторый элемент антибюрократической фронды свойственен всем нашим партиям», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Депутаты КПРФ устроили скандал из-за баннера детского благотворительного фонда 30 августа 2021, 16:33 Парламентарии КПРФ раскритиковали администрацию Владивостока из-за баннера благотворительного фонда, собирающего деньги на лечение детей, пишут СМИ. По мнению коммунистов, билборд фонда занял место под предвыборную агитацию. Фонд «Счастливые дети» занимается сбором средств для детей с синдромом бабочки, их в Приморье не более 30 человек, однако «кандидат в депутаты Артем Самсонов и его однопартийцы считают, что это не место для благотворительности, а исключительно место предвыборной агитации», передает телеканал РЕН-ТВ. Президент фонда Светлана Агламогланова сообщила, ей звонили неизвестные, они угрожали ей. «Это глупо – вмешивать больных детей, которые в муках живут, в такую ерунду. Это очень низко и подло. Я даже этих людей ни разу не видела. Даже когда сборы идут, никто никогда не участвует – ни один политик. А перед выборами устраивать эту гонку на детях я не позволю», – отметила Агламогланова. Баннер с одной из страдающих заболеванием девочкой развесили по городам Приморья, но депутатов это разозлило, поскольку до этого рекламную площадку занимали они. У ребенка буллезный эпидермолиз, ее кожа рвется от любого прикосновения до кровоточащих ран. Между тем Агламогланова обратилась в полицию из-за угроз. После того, как ситуацию начали освещать в СМИ, коммунисты решили замять ситуацию и помогли фонду деньгами – перевели 5 тыс. рублей, но общественники вернули средства обратно. Выборы-2021: ЛДПР потребовала запретить КПРФ, «Зеленые» предложили господдержку хозяев животных из приютов 30 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

ЛДПР призвала распустить и запретить КПРФ из-за «30 лет предательства». «Зеленые» предлагают ввести меры поддержки для тех, кто берет животных из приютов, а Сергей Миронов захотел закрепить за всеми школами и детскими садиками отдельных медицинских работников. В ЛДПР раскритиковали лидера КПРФ Геннадия Зюганова за посещение храма в праздник Успения пресвятой Богородицы. «Бессовестные коммунисты! Сперва уничтожили храмы и монастыри, а теперь рассуждают о сплочении народа на базе духовности», – говорится в публикации Telegram-канала думской фракции ЛДПР, которую репостнул лидер партии Владимир Жириновский. В заявлении также указано, что Зюганов якобы не стал препятствовать закрытию храмов в советские времена, не защищал СССР во время ГКЧП, «сдал победу Ельцину в 1996 году», а «в 1999 году не довел до конца импичмент Ельцину». «И так каждый год: представительство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать», – считают в ЛДПР. «Зеленые» предлагают оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов. Например, бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев. «Важно помогать, поощрять именно тех, кто ответственно относится к домашним животным. Безнадзорных животных на улицах не будет не тогда, когда человек их будет стерилизовать или истреблять, а тогда, когда не будет выбрасывать домашних животных на улицу», - считает сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов. «Справедливая Россия – За правду» призывает восстановить кадровый состав врачей и медсестер в детских образовательных учреждениях, чтобы за каждым зданием был закреплен отдельный специалист. «Раньше необходимость постоянного присутствия врача или медсестры в школе или детском саду не ставилась под сомнение. Вроде бы и сейчас никто с этим не спорит. Но фактически из-за начавшейся несколько лет назад оптимизации число медработников в детских учреждениях сократилось», – констатировал лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что многие школы и детские сады теперь формально объединяются в одно учреждение, хотя здания по-прежнему находятся на удалении друг от друга. «Получается, что на бумаге врач вроде как есть, а на деле – он совсем в другом здании. Случись что, сколько его ждать? Да и о какой эффективности можно говорить, если под надзором такого специалиста оказываются не несколько сот учеников, а больше тысячи?», – задался вопросом парламентарий. По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, критика лидера ЛДПР в адрес коммунистов понятна. «У КПРФ наблюдается рост рейтингов, а у ЛДПР – стагнация. Поэтому Жириновский атакует коммунистов по понятной болевой точке. Тем более, что ЛДПР есть за что критиковать наследников коммунистической идеологии с одной стороны, а с другой стороны – неискренних коммунистов-перевертышей», – пояснил собеседник. Он также отметил, что Жириновский регулярно выступает с критикой КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, но сейчас у этой критики есть конкретная причина. По словам политолога, «тема двуличности коммунистов может стать убедительной для протестной интеллигенции крупных городов». «Другое дело, что Жириновский эти голоса не получит», – заметил Минченко. При этом собеседник допускает отток людей, «которые голосуют за КПРФ как за самую сильную оппозиционную партию, в сторону других партий». «Не думаю, что это будет «Справедливая Россия», поскольку справедливороссы в последнее время тоже левеют и уходят в сталинизм. Полагаю, что бенефициаром этой критики могут оказаться «Новые люди», которые также претендуют на протестный электорат КПРФ», – отметил политолог. Что касается инициативы «Зеленых» оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, то она выглядит неубедительной. «Наличие двух «зеленых» партий в бюллетене делает нулевыми шансы прохождения любой из них в Госдуму. Для избирателя сейчас важен такой параметр, как «электобилити» (от английского election ability, прим. газеты ВЗГЛЯД) – вера в то, что партия пройдет барьер в 5% и готовность голосовать за победителя. Я думаю, «Зеленые» могут выступать с любыми инициативами, но дополнительных голосов им это не принесет. Избиратель не видит эту партию «победителем», – считает Минченко. На этом фоне призыв лидера «Справедливой России» восстановить численность медработников в детских учреждениях также выглядит неоднозначно. «То, что детям нужна медицинская помощь в учебных заведениях, несомненно. Но, насколько я знаю, сейчас во всех школах уже есть медкабинет. Поэтому полагаю, что обращение Миронова касается тех школ, которые объединены в комплексы», – предположила политтехнолог Алена Август. Она не исключает, что в таких учебных заведениях «в целях экономии медперсонал может быть сокращен». «Но и в этом случае необходимо обратить внимание на количество учеников, потому что школа в тысячу учеников – это одно, а комплекс в шесть тысяч человек – это другое», – подчеркнула собеседница. «Но Миронов с электоральной точки зрения правильно обратил внимание на эту проблему. Теперь важно разобраться, как в этом вопросе устанавливаются нормы и учесть такие детали, как количество учащихся и расположения корпусов школы. Думаю, в этом случае нужно не рубить с плеча рубить в преддверии 1 сентября, а разобраться в ситуации», – заключила Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Доступ к видеонаблюдению за выборами будет возможен более чем через 50 тыс. аккаунтов 30 августа 2021, 17:55

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Масштаб охвата видеонаблюдения на избирательных участках – беспрецедентный. Это в общей сложности более 96% избирательных комиссий. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов», – сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в понедельник на заседании ЦИК, посвященном видеонаблюдению. В обсуждении новшеств также участвовали представители Минцифры и «Ростелекома». На предстоящих выборах в Госдуму видеофиксация будет происходить непрерывно – в течение всех трех суток (17, 18 и 19 сентября), в течение которых будет идти голосование. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Непрерывная запись будет вестись в течение более чем 70 часов», – уточнила она. Срок хранения видеозаписей будет увеличен до одного года – для сравнения, после предыдущих думских выборов 2016 года срок составлял несколько месяцев. «Видеотрансляция предусматривает возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи – так, чтобы существовала возможность оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения», – отметила Памфилова. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов без учета Москвы, сообщила Памфилова. Она пояснила: эти данные о числе аккаунтов получены, «исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву – у них своя система наблюдения». «В Москве с 2012 года организовано тотальное видеонаблюдение – 97% участков оснащены камерами. Видеонаблюдения нет при голосовании в СИЗО, больницах, роддомах и определенных войсковых частях, связанных с государственной тайной», – со своей стороны уточнил данные по столице приглашенный на заседание ЦИК зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Глава ЦИК разъяснила, кому предоставляется право вести видеонаблюдение. Во-первых, это кандидаты и партии – их центральные органы и региональные отделения. Во-вторых, это, собственно, избиркомы всех уровней, «где также присутствуют и представители от политических партий». Кроме того, начиная с выборов-2021 доступ к трансляциям получили федеральный уполномоченный по правам человека и региональные омбудсмены, а также члены президентского Совета по правам человека. Наконец, но не в последнюю очередь, чистоту голосования будут отслеживать центры общественного наблюдения (ЦОН) в регионах. Они будут организованы во всех субъектах Федерации, пояснила Памфилова. В ЦОНах любой желающий после необходимого обучения сможет принять участие в видеонаблюдении. Региональные ЦОНы будут работать в составе общественных штабов: круглосуточно и до подписания последнего протокола, в свою очередь подчеркнул Максим Григорьев, глава координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. «Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе ЦОНов направлять заявки в региональные общественные палаты, – рассказал Григорьев. – Формы заявок в ближайшее время будут представлены в каждом регионе. Отдельно и специально мы приглашаем представителей СМИ». «В Пермском крае помимо краевого центра видеонаблюдения мы откроем его филиалы в десяти крупных городах, это позволит нам обеспечить максимальный контроль за выборами», – рассказал зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. По его оценке, в обществе наблюдается значительный интерес к наблюдению за голосованием. Люди понимают, что избирают парламент, роль которого будет существенно выше после принятия поправок в конституцию, подчеркнул Мухин. «Борьба идет очень острая на всех уровнях, не только на федеральном, – отметил заглавы региональной ОП. – Так, в региональных выборах в нашем крае участвуют 10 партий. И понятно, что при таком количестве участников, при такой конкуренции запрос на полноценный общественный контроль очень высокий – и кандидаты, и партии будут вести свое наблюдение, и общественность». Обучение видеонаблюдателей во всероссийском масштабе начнется 6 сентября в специальном разделе на портале госуслуг, пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов. «На сайте в разделе «Обучение» будут размещены разъясняющие видеоролики, инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченным по правам человека, членам избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения», – рассказал замминистра цифрового развития. «К нам приедут значительное количество зарубежных наблюдателей», – отметила Памфилова. «И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах», – подчеркнула руководитель ЦИК, обращаясь к Григорьеву. Уже к 8 сентября компания «Ростелеком» рассчитывает завершить монтаж видеокамер на участках, сообщил президент компании Михаил Осеевский. «Это почти 100 тысяч камер», – подчеркнул руководитель «Ростелекома». К 15 сентября планируется завершить техническое оборудование ЦОНов, добавил Осеевский. Что касается представителей партий, то из 2050 выдвиженцев-одномандатников уже 95% – 1948 кандидатов – открыли доступ к личному кабинету на портале госуслуг, со своей стороны сообщил Качанов. Менее дисциплинированными, по его словам, оказались партии – участницы выборов: аккаунты пока есть лишь у четырех из 14 партий. И всего лишь у 6% региональных партийных отделений оформлен доступ к «Госуслугам», – отметил Качанов. В этой связи замминистра призвал партийцев поторопиться. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Кузнецова назвала первую пилотную область для реализации проекта «Социальный навигатор» 30 августа 2021, 20:28 Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор», заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами, отметила она в ходе общения с журналистами по итогам встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений, представителями НКО в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку», – сказала омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что будет отслеживаться и качество предоставления такой помощи. «В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне», – добавила она. По мнению детского омбудсмена, не менее важно развивать формы ранней поддержки и помощи, когда можно буквально не допустить наступления инвалидности того или иного ребенка. В ходе встречи Кузнецова также предложила тиражировать опыт региона по ранней диагностике патологий у детей. Это поможет выявить первые симптомы и передать детей на более глубокие обследования. Такой подход создаст возможности для сохранения здоровья большего количества детей, считает детский омбудсмен. Ранее она отмечала важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. Ранее по предложению президента Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. «Единая Россия» опубликовала народную программу, которую приняли на Съезде 24 августа. С ней партия идет на выборы депутатов Госдумы. Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. В первом разделе в числе других инициатив говорится о создании службы помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» («социальный навигатор»). В Госдуме заявили о формирующих негативное отношение к выборам компьютерных играх 30 августа 2021, 18:35 Политтехнологи за рубежом применяют метод геймификации для формирования негативного отношения молодежи к выборам в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В 2019 году, в момент начала работы комиссии, мы стали свидетелями публикации призывов выйти на незаконную акцию в единый день голосования: «Разбуди меня в 08.09. Я в игре». Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в «группах смерти «Синий кит» и других», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Результатом таких «игр» несколько лет назад стали детские самоубийства, указал Пискарев. Сервера с таким контентом создаются и размещаются за пределами России, добавил он. Глава комиссии пояснил, что для воздействия на молодежь сегодня применяют и онлайн-игры, в них «закладываются установки, которые будут определять будущее поведение подростков». «В частности, игры, пропагандирующие массовые беспорядки в связи с выборами, призывающие к нарушению избирательного законодательства, распространяются известными СМИ», – подчеркнул Пискарев. По его словам, целью подобных игр является склонение молодежи к «негативным последствиям выборов». «Используемые при этом технологии преследуют цель вызывать возмущение, страх и, как итог, – агрессию. И это нам подтвердили психологи», – заключил он. В Партии пенсионеров предложили Социальный кодекс для регуляции социальной сферы 30 августа 2021, 17:05 Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса, регулирующего и структурирующего социальную сферу, заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе заседания круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. «Социальные обязательства развитого государства должны не только неукоснительно исполняться, но и расширяться, становиться все более широкими и всеобъемлющими. Поэтому в России необходимо создание Социального кодекса, – приводятся слова Казакова на сайте партии. Он убежден, что социальная сфера имеет для современных общества и государства основополагающее значение. Однако правовые нормы, регулирующие ее, никак не структурированы, нигде не объединены, существуют независимо друг от друга. «Зачастую о существовании некоторых положений не знают даже субъекты, которых они непосредственно касаются. Самой такой сферы, как социальное право, в России не существует», – сказал Казаков. «Также следует признать, что наши чиновники и законодатели привыкли решать проблемы ограниченности бюджетных средств за счет первоочередного сокращения социальных статей. Это не дает сиюминутного видимого положительного эффекта, требует значительных регулярных расходов, часто затрагивает очень узкие и немногочисленные социальные группы, которыми, с точки зрения чиновников, можно пренебречь», – добавил он. По мнению Казакова, сегодня бюрократия всех уровней во избежание общественного недовольства осуществляет урезание (оптимизацию) социальных льгот не одновременно, а постепенно, поэтапно. Отменяются или изменяются отдельные документы, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. «Власть сменяема, и новый чиновник, пришедший на место предыдущего, вновь по неумолимой административной логике встанет перед соблазном сэкономить на социальной сфере, а моральных оснований отказаться от реформ у него уже нет. Не он ведь обещал, а кто-то когда-то. Он, может быть, об этих обещаниях и не знает», – пояснил свою точку зрения спикер. Партия пенсионеров убеждена, что закрепление всех социальных выплат и льгот в едином документе – Социальном кодексе – затруднит попытки уменьшения социальной защиты населения. Изменить единый кодифицированный закон гораздо сложнее, чем незаметно скорректировать несколько малоизвестных разрозненных нормативных актов, зачастую просто ведомственных инструкций, подчеркивают в политическом объединении. Особенную значимость будет иметь то, что каждый получит возможность без приложения сверхусилий сравнить изменение объема социальных льгот на любом временном промежутке. «Даже сам по себе факт изменения именно кодекса, тем более социального (а не одного из тысяч законов и подзаконных актов), – это действие, которое будет привлекать внимание как средств массовой информации, так и общества в целом. В такой ситуации принятие необдуманных решений со стороны законодательной и исполнительной власти будет затруднено. Принимаемые решения получат широкое общественное обсуждение и станут более выверенными», – указал Казаков. По его словам, зафиксированное в Конституции определение Российской Федерации как социального государства ни в коем случае не может означать замороженное статичное положение. Чем больше развивается общество и государство, тем сложнее его структура, тем больше в нем социальных групп, тем более совершенной и разнообразной должна быть социальная политика. Отсутствие развития социальной системы означает стагнацию во всех сферах жизни, прежде всего в экономике. «Социальная политика – это мощнейший инструментарий взаимодействия власти и общества. Его можно и, более того, жизненно необходимо использовать. Сегодня же мы находимся в положении врача, который потерял стетоскоп, шприц взял не того размера, а скальпель забыл дома. Социальная система государства - это не абстрактное понятие и не узко понимаемая в бытовом сознании банальная помощь обездоленным, а, главным образом, инструмент взаимодействия государства и общества. Это практический инструмент непосредственного воздействия на экономику, демографию, межнациональные отношения, на все сферы жизни», – сказал политик. Участники круглого стола поддержали точку зрения Партии пенсионеров о том, что социальная политика в регионах России юридически оформлена еще хуже, чем на федеральном уровне. По их мнению, зачастую социальные программы действуют на основе некой традиции или вообще устных распоряжений. Несмотря на то, что необходимость в таких документах на местах осознается давно, сама разработка с нуля единой системы социальной поддержки неподъемна для большинства субъектов Российской Федерации. Принятие же региональных социальных кодексов по образцу уже разработанного и принятого государственного будет естественным процессом и не займет много времени, особенно если будет поощряться из центра. Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам 31 августа 2021, 20:12 На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ. На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи. Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий. «На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов. Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений. Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком. «Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – пояснил Кузнецов. Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он. В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно. «Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям. «Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он. Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия». «Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он. Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт. Путин пожелал губернатору Тверской области успехов на выборах 30 августа 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин пожелал главе Тверской области Игорю Рудене успехов на сентябрьских выборах. В ходе встречи в Кремле губернатор региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в Тверской области, передает РИА «Новости». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Выборы-2021: Лавров объяснил позицию по Сталину, «зеленые» встали на защиту волжской поймы 1 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Сергей Лавров назвал честью для себя присутствовать в списке единороссов, а попытки приписать ему сталинистские взгляды охарактеризовал как «подлые». В КПРФ назвали ЕГЭ вредным для детской психики. «Зеленая альтернатива» потребовала остановить строительство автотрассы в заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма». Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопрос, почему он решил войти в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости». «Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», – пояснил Лавров. Кроме того, глава российской дипломатии прокомментировал попытки оппозиции приписать ему оправдание преступлений сталинизма. «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – отметил глава ведомства. Накануне на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Лавров сказал, что нападки на Сталина «как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после нее – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны». Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о вреде единого государственного экзамена для детской психики, сообщает ТАСС. По словам лидера КПРФ, система ЕГЭ не дает возможности ребенку расти. «Надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться», – заявил Зюганов. КПРФ последовательно выступает за отмену обязательности ЕГЭ, это положение входит в программный законопроект коммунистов. Выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, подчеркивают в партии. «Зеленая альтернатива» решила поддержать экоактивистов, которые пытаются остановить строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», сообщает «Ридус». Как заявил ведущий эксперт партии Александр Долгушин, строительство приведет к неминуемой гибели поймы. «На крайние меры в виде установки палаточного лагеря» людей подтолкнули активные действия по строительству магистрали через заповедник, имеющий международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, заявили в партии. По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, идея включить двух наиболее популярных министров в первую пятерку «Единой России» технологически абсолютно продумана. «Лавров и Шойгу – два человека, ответственных за внешнюю политику, а большая часть избирателей считает, что в сфере внешней политики нынешняя власть очень успешна», – сказал политолог. Что касается истории со Сталиным, то она могла навредить Лаврову, считает эксперт, поэтому главе МИДа нужно было сделать дополнительное заявление по этому поводу – оперативно отреагировать на ситуацию. «Нужно было уверенно удерживать лояльный электорат. Необходимо было послать четкий сигнал либерально-консервативному избирателю о том, что возврата к реакции или к некоему репрессивному государству не будет», – пояснил эксперт. Комментируя требование Геннадия Зюганова об отмене единого государственного экзамена, политолог напомнил, что ЕГЭ пользуется в обществе очень неоднозначной репутацией. «Цифры по ЕГЭ достаточно жесткие. Родительское сообщество разделено по этому вопросу пополам. Поэтому ход Зюганова больше похож на некое «удержание рамки». Коммунисты выступают против всего, что предлагают нынешние власти. Они «прокачивают» образ главной альтернативы единороссам. С такой точки зрения логика в этом выступлении есть. Одна инициатива по ЕГЭ сама по себе ничего не дает. Зато технология постоянного оппонирования власти по всем направлениям вполне укладывается в общую логику КПРФ», – отметил Минченко. Что касается решения «зеленых» выступить против строительства новой автотрассы в бассейне Волги, то такой предвыборный ход вряд ли окажется успешным, полагает эксперт. «Проблема «Зеленой альтернативы» в том, что в избирательном бюллетене окажется две партии с экологической повесткой. Они вынуждены бороться на одном поле друг с другом. В таких условиях их шансы мизерные. Практически невозможно преодолеть ни пятипроцентный, или даже трехпроцентный барьер. Но феномен активизации «зеленых» в том, что они проводят накачку экологической темы на будущее. Она выстрелит в следующем избирательном цикле», – предположил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Адвокат оценила идею «фильтрации» педофилов во время выборов 1 сентября 2021, 14:26 Текст: Елена Лексина

«Люди, совершившие в прошлом насильственные преступления, не должны находиться у власти», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич. Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, предложил установить жесткую фильтрацию на вход в политическую систему лицам, имеющим судимость по статье о педофилии. «Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, люди с погашенной судимостью за любые тяжкие преступления насильственного характера не должны допускаться до выборов любого уровня», – считает адвокат Сталина Гуревич. «В этом смысле я согласна с инициативой господина Цветкова», – констатировала она. «Но, с другой стороны, если рассматривать избирательное право не только как право быть избранным, но и как право голосовать за других кандидатов, то тут не должно быть исключений для этих граждан», – резюмировала Гуревич. Ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил пересмотреть законодательство Российской Федерации «на предмет интеграции фильтров на вход в политическую систему для лиц, имеющих судимость по «педофильским» статьям». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, «такие граждане, как минимум, должны быть пожизненно лишены пассивного избирательного права». Он привел в пример несколько историй с сокрытием своего криминального прошлого некоторыми кандидатами из партии КПРФ, отметив, что «лица с криминальным прошлым, связанным с педофилией, найдутся и в других партиях». «В настоящее время люди с такой судимостью сохраняют право не только участвовать в политической жизни страны в формате официального членства в зарегистрированных политических объединениях, но даже выдвигаться в качестве кандидатов на выборах народных представителей при условии указания наличия судимости. Даже осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданин может вернуться в политику после истечения определенного срока», – пояснил Цветков. В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян 1 сентября 2021, 15:45 Текст: Евгения Шестак

На выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях», – цитирует ТАСС Памфилову. Она отметила, что по состоянию на 31 августа в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах досрочно проголосовали 7717 избирателей. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Борисов отметил роль «Единой России» в оснащении школ и больниц транспортом 1 сентября 2021, 15:39 Депутаты «Единой России» помогли сформировать запросы в регионах на обновление парков школьных автобусов и карет скорой помощи, чтобы передать их на исполнение в профильные ведомства, сообщил зампред правительства Юрий Борисов. Модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов – это проблема, которая стала особо актуальной в период пандемии, сказал вице-премьер Юрий Борисов на обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщается на сайте партии. «Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул вице-премьер. По итогам работы депутатов «Единой России» и региональных властей была сформирована объективная потребность в транспортных средствах на местах, отметил Борисов. «В этом году будет поставлено 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – заключил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1,6 тыс. из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».