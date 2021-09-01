Школьники не смогли решить заданную Мишустиным задачу Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети В Госдуме рассказали о решении проблемы оценки квалификации учителей-соотечественников 1 сентября 2021, 13:14

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В России создаются центры независимой оценки, в которых приехавшие из-за рубежа педагоги смогут подтвердить свой профессиональный уровень, не теряя полученную за рубежом квалификацию, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любовь Духанина. В Сети появляется все больше сообщений от учителей, которые имеют российское гражданство, но долгое время работали в странах бывшего СССР, о том, что после переезда в Россию они сталкиваются с проблемой, что им не засчитывают их квалификацию и категории, которые они наработали на прежнем месте работы. В результате они вынуждены строить карьеру с нуля, что их сильно демотивирует. «Одна из главных проблем общего образования – дефицит учителей. О нехватке педагогов в школах в 2019 году сообщили 54% из 2,5 тысяч учителей, опрошенных ОНФ и Фондом «Национальные ресурсы образования». Чаще всего школы испытывают трудности с учителями математики (34%), иностранных (32%) и русского (25%) языков, начальных классов (24%), физики (18%)», – говорит Духанина. Она отмечает, что решение этой проблемы поднято на государственный уровень: для привлечения специалистов в школы запущены специальные программы социальной поддержки, к педагогической работе официально допущены студенты старших курсов. Восполнить дефицит педагогов в российских школах также могут возвращающиеся в Россию из стран ближнего зарубежья учителя, продолжает эксперт. По программе переселения соотечественников в Россию переезжают педагоги из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, других стран. Многих волнуют вопросы признания их профессионального опыта на Родине. С неформальной стороной проблем не возникает. Зачастую эти учителя являются носителями интересных практик и методик, востребованных в отечественной школе. «Однако квалификационные категории, полученные учителями в других государствах, не признаются в России. Например, между Россией и Казахстаном действует соглашение «О сотрудничестве в области культуры, науки и образовании», подписанное в 1992 году. Согласно этому документу, наши страны признают эквивалентными уже выданные документы об образовании, квалификационные аттестаты и дипломы. Но квалификационных категорий педагогических работников в этом перечне нет», – подчеркивает депутат. Тем не менее в Канаде, Сингапуре, Новой Зеландии и многих других странах квалификационная категория присваивается учителю по итогам независимой оценки в формате профессионального экзамена, рассказывает собеседник. Только в случае его успешной сдачи работодатель может допустить учителя к педагогической деятельности. «В Российской Федерации система независимой оценки учителей находится на этапе становления. Ее созданием занимается Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, созданный в октябре 2019 года. Действует утвержденный профессиональный стандарт «Педагог». В 2020 году разработаны и утверждены квалификационные требования к различным категориям учителей. В регионах создаются центры независимой оценки. Сформирован фонд оценочных средств. В настоящее время проходит апробация процедуры проведения профессионального экзамена. Учителя, вернувшиеся в Россию, смогут использовать этот инструмент, чтобы подтвердить свой профессиональный уровень», – заключила Духанина. В середине июля глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко рассказала, что на сегодняшний день кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек, передает издание «Газета.ru». В связи с этим в России, по ее мнению, нужно серьезно увеличивать учительский корпус.

Немецкий эксперт объяснил смену лидера в предвыборной гонке в Германии 31 августа 2021, 14:58

Фото: Florian Gaertner/Photothek/

Imago images/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Шольц – человек-прагматик, который не совершает ошибок во внутренней политике и намерен выстраивать с Россией хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава Минфина ФРГ и кандидат в канцлеры от СДПГ победил на первых дебатах, а сама партия ушла в отрыв от ХДС в предвыборных рейтингах. «Это действительно большой сюрприз. Никто не ожидал высоких рейтингов социал-демократов и их отрыва от ХДС. Еще пару недель назад СДПГ была в конце тройки, где ее опережали ХДС и «Зеленые». Но с сентября кампания переходит на личностный фактор. Все больше людей не смотрят на программы партий, как раньше, а присматриваются к кандидатам», – говорит немецкий политолог Александр Рар. «В этом смысле все больше проигрывает лидер «Зеленых» Анналена Бербок. Она молода и привлекательна для молодых, но для консервативно настроенного немецкого электората она неопытна. Она им не нравится, потому проваливается», – пояснил собеседник. «Армин Лашет в качестве кандидата от ХДС за это время также не мог набрать очки. Многие не воспринимают его всерьез. К тому же против него сильно работает пресса. А вот Олаф Шольц смог себя презентовать как политик, который, в отличие от Лашета и Бербок, уже работает в правительстве, причем работает стабильно. Успехи в социальной сфере и мягкость выхода из пандемии – все это приписывают министру финансов Шольцу», – добавил Рар. «Любопытно и то, что он не делает ошибок. Тот же Лашет и Бербок заявили, что написали книги, а потом выяснилось, что за них это делали помощники, которые занимались плагиатом. Теперь они опозорены, поэтому немцы присматриваются к Шольцу», – продолжил эксперт. «Но нельзя сказать, что Шольц однозначно победит. Думаю, у Лашета остаются неплохие шансы на победу. До выборов еще месяц, он может доказать свою стойкость, поднимая острые темы», – предположил Рар. «Что касается Шольца и его отношения к России – он человек-прагматик, поэтому будет стараться выстраивать с Москвой хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики. Он менее идеологизирован, чем Меркель, поэтому вопросы либеральных ценностей во главу угла не ставит. Но если он придет к власти – ему в любом случае придется создавать коалиционное правительство. И если в его составе будет та же Бербок – это осложнит отношения с Россией, потому что «Зеленые» настроены по отношению к Москве агрессивно», – рассуждает политолог. Накануне стало известно, что вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Reuters результаты опроса, проведенного институтом Forsa. Кроме того, перед сентябрьскими выборами в бундестаг СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий. Вместе с тем впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Ранее в ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши. Отметим, что выборы состоятся 26 сентября. Захарова предложила свое название для Украины 31 августа 2021, 21:30

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина. «Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале. Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы». Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС 31 августа 2021, 15:49 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине. В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе. «Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова. Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались». Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона. Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей 1 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости». «Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся. «Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька. «Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko. «Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko. «В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров. «Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины... подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva. «Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кучерена объяснил увольнение Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 14:44

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, подтвержденное доказательствами», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена. Ранее президент России уволил несколько высокопоставленных сотрудников МВД. Предполагается, что некоторые из них выступали поручителями за сослуживца, попавшего под уголовное преследование за взятку. «Если речь идет о поручительстве за сослуживца, который проходит по делу о коррупции, то это больше вопрос морально-этических норм. Но это никак не может быть связано с увольнением», – отметил председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. «Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, если это подтверждено доказательствами. Тогда в отношении сотрудника ведомства проводятся служебные проверки. Далее, если правонарушение имело место, материалы могут передать в Следственный комитет. Если вина человека доказана, тогда министр МВД принимает решение об увольнении сотрудника», – объяснил Кучерена. При этом в МВД существует практика поручительства при повышении сотрудника по должности. «Это абсолютно нормальная практика, которая себя оправдала», – добавил он. «Что касается увольнения именно пяти генералов МВД, то у каждого из них могло быть собственное основание для увольнения. Кто-то ушел на пенсию за выслугу лет, кто-то по иным личным причинам. Я не думаю, что они были уволены по каким-то порочащим их репутацию мотивам», – заключил Кучерена. Ранее президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков заявил о провале визита Зеленского в США 1 сентября 2021, 07:24

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана. «На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал. «Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школьницы признались в клевете против осужденного на 13 лет за насилие пенсионера 31 августа 2021, 13:40 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. «Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон», – сказал ТАСС источник. В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В октябре 2020 года суд признал 61-летнего москвича Жалобу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»), и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой одна из девочек и ее мать сказали, что Жалоба не виноват, так как дети его оговорили, боясь, что их накажут за прогул уроков в школе. Избран новый президент Эстонии 31 августа 2021, 14:29

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Алексей Дегтярев

Президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте страны избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Кандидатуру Кариса поддержали в ходе второго тура 72 депутата при необходимых 68 голосах, передает ТАСС. В понедельник сообщалось, что эстонский парламент не смог избрать президента страны на первом туре голосования. На первом туре была выдвинута только одна кандидатура – Алар Карис. В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина 31 августа 2021, 20:20

Фото: Svancara Petr/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости». Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. В Газпроме определили объемы увеличения поставок газа в Европу 31 августа 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа от Газпрома в Европу в 2021 году возрастут на 6 млрд кубометров, сообщил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников. Общий объем поставок составит 183 млрд кубометров, цитирует Иванникова ТАСС. Он добавил, что Газпром не ожидает серьезного влияния на объемы экспорта газа после запуска «Северного потока – 2». В понедельник стоимость газа Европе в ходе торгов ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров. В прошлую пятницу в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Адвокат объяснил, что грозит школьницам за ложное обвинение пенсионера в изнасиловании 31 августа 2021, 22:35 Текст: Елена Мирошниченко

Наказание за заведомо ложный донос в России предполагает до шести лет лишения свободы для совершеннолетних, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат и бывший следователь Константин Трусов, комментируя отмену приговора пенсионеру, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину. Однако школьницы могут могут избежать наказания, если на момент оговора им было менее 16 лет. «За заведомо ложный донос в совершении преступления (в частности - по ст.ст. 131-132 УК РФ, (изнасилование, насильственные действия сексуального характера)) существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. Следственно-судебной практики по этой статье по всей России достаточно», – рассказал он. Трусов добавил, что «части 1 и 2 ст. 306 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а вот ч. 3, соединенная с искусственным доказательством обвинения – относится к категории тяжких преступлений и карается, в том числе, лишением свободы на срок до шести лет». «Например, искусственным доказательством обвинения может явиться нанесение себе или при помощи другого лица телесных повреждений, чтобы затем преподнести их как следы насилия от конкретного человека, в зависимости от моделируемой ситуации», – пояснил адвокат. Эксперт уточнил, «стоит развеять бытующее мнение, что якобы заявление об изнасиловании можно забрать. Нет, законом это не предусмотрено, даже по «неквалифицированной» части данного преступления. Оно в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ относятся к уголовному делу частно-публичного обвинения, в связи с чем не может быть прекращено за примирением сторон».



По словам Трусова, заявление об изнасиловании проверяется так же, как и иные заявления о других преступлениях. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего и взвешивает на основании этого, достаточно ли доказательств, свидетельствующих о том, что имело место событие преступления, а затем уже и состав преступления у конкретного лица. «То есть показания потерпевшей должны объективно подтверждаться чем-то иным. Например, достаточно важно, как быстро девушка обратилась в полицию после произошедшего. Если это было сделано через несколько дней, то что для этого послужило причиной?» – отметил эксперт.



«Также отыскиваются следы преступления. Например, если говорят, что преступник наносил удары, рвал одежду, то имеются ли следы этого. Например, есть ли повреждения в областях мест нанесения ударов, давность их образования. Все это - в рамках освидетельствования, а затем медицинской судебной экспертизы. Касательно повреждений на одежде можно в рамках экспертизы определить, разорвалась ли она от воздействия силы или была разрезана. Ну и преступник мог оставить и свои биологические следы, что исследуется в ходе генетической экспертизы. Например, если рвал одежду руками, то на ней остаются пот и частицы эпителия, по которой можно проверить его генотип. То же можно найти под ногтями потерпевшей, если она его царапала», - говорит адвокат.



Он отмечает, что с современным развитием техники важен и цифровой след - камеры наблюдения, переписка в мессенджерах, соцсетях, видеорегистраторы. «Ну и старых-добрых очевидцев никто не отменял. Например, помимо классического свидетеля, кто видел момент совершения преступления, есть люди, которые могли видеть жертву непосредственно после случившегося, как она себя вела, что говорила и т.п.», - считает юрист. Адвокат рассказал, что срок проверки слов пострадавшей – до 30 суток, «но обычно такие дела возбуждаются оперативно, в срок до трех суток». Иногда в этот же срок получают и данные об оговоре, отметил он. По его словам, на практике, следствие изначально больше верит потерпевшей и даже при наличии сомнений возбуждает уголовное дело, поскольку все обстоятельства можно полностью выяснить лишь в ходе расследования. Например, получить детализацию телефонных переговоров, провести обыск можно лишь в рамках возбужденного уголовного дела. «Если же в ходе расследования выяснятся обстоятельства, указывающие на оговор, то лицо, которого привлекали к ответственности, реабилитируют, уголовное дело по нему прекращают. Обычно по таким составам преступлений применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому эта мера отменяется», – отметил Трусов. Реабилитированный имеет право заявить иск к казне в рамках возмещения ему, например, морального вреда за незаконное преследование; средней заработной платы по последнему месту работы, которую он потерял, отметил эксперт. «А по заявительнице тогда, при наличии к тому оснований, возбуждается уголовное дело по ст. 306 УК РФ», – заключил Трусов. Но это касается только лиц старше 16 лет. В случае отмены обвинительного приговора по таким делам возможна дисциплинарная ответственность для судей, вплоть до прекращения полномочий. «Есть еще уголовная ответственность по ст. 305 УК РФ (за вынесение заведомо неправосудного приговора), но в этом случае необходимо доказать, что судья заранее знал об этой неправосудности. И процесс привлечения судьи к уголовной ответственности очень долгий», – указал собеседник. При этом он отметил, что сам с оговором сталкивался крайне редко: «За 17,5 лет практики было дел 10 примерно, но точной статистики не знаю». Напомним, Мосгорсуд отменил приговор 61-летнему Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку 31 августа 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Крыму оштрафовали двух туристов, одна из которых обнаженной напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма. В ведомстве сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протокола он оскорблял полицейских, а затем попытался скрыться, его задержали, передает РИА «Новости». «В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина – как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения – в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе. На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, они признали свою вину, объяснив поведение алкогольным опьянением. Ранее местная жительница в Ивановской области по велению голосов атаковала священнослужителя в Свято-Никольском храме города Тейково. Лавров назвал подлой интерпретацию его слов про Сталина 31 августа 2021, 13:33

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторые деятели в информационном поле интерпретировали его слова про Иосифа Сталина подло. «По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли – от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Он пояснил, что имел в виду использование этой линии теми, кто хочет сдерживать Россию «и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми». «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – подчеркнул глава ведомства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде высказался, что нападки на Иосифа Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после нее, – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны. Российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что «министр абсолютно прав», поскольку «любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок». Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье 1 сентября 2021, 08:41

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, случившейся в подмосковной Кубинке. Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона, сообщили СМИ. Как пишет «Коммерсант», эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены – но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар. Интересно, что первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. В кабине пилотов уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения – в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления. Экипаж среагировал на тревогу оперативно: поняв, что пенная атака прошла вхолостую, пилоты уже вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели. Как пояснили близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем. По данным издания, производитель предусмотрел всего два огнетушителя на каждый двигатель транспортника, в то время как, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено тушение огня в шесть очередей. Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши», затем – «Флюгируй», и тот тоже спокойно доложил об исполнении, сообщив, что горящий двигатель благополучно остановлен, а лопасти его воздушного винта установлены «по потоку» и не препятствуют движению самолета. Экипажу удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на бушующий пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. Характеризуя видеосъемку последних секунд полета Ил-112В, сделанную случайным очевидцем трагедии, эксперты даже называли его «скольжением». По их мнению, в таком режиме летчики наверняка и посадили бы горящий транспортник в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра. Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина. На 45-й после начала пожара секунде полета температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чего, как установили расследователи, разрушилась идущая внутри дюралюминиевая тяга элерона. Критической для дюралюминия Д16, из которого была сделана тяга и большинство других деталей самолета, является температура 650 градусов, однако уже при 600 градусов дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении, как говорят эксперты, потеряла упругость и «потекла». Из-за разрушения тяги элерон, помогавший летчикам обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, расположившись вдоль плоскости крыла, а машина начала крениться вправо и опускать нос. Крен нарастал сначала медленно, однако пилоты, как полагают расследователи, уже в момент обрыва тяги поняли, что начавшийся процесс необратим. Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. Последний вираж транспортника длился всего три секунды – нарастающий правый крен закончился переворотом и падением. Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире, отмечая, что по стечению обстоятельств катастрофа произошла в лесу, а не в парке «Патриот», над которым планировался показательный пролет Ил-112В. Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй. 17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно. Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» 31 августа 2021, 20:47 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке. «В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – говорится в сообщении на сайте офиса. Отмечается, что во время встречи украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана. «Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», – приводит слова Зеленского сайт офиса президента. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.