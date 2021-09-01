Путин на марафоне общества «Знание» пообещал усилить ответственность за лесные пожары Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети Путин на марафоне общества «Знание» счел преждевременным распространение ГМО в России 1 сентября 2021, 12:25 Текст: Евгения Шестак

Широкое использование в России генно-модифицированных (ГМО) продуктов, по мнению специалистов, пока преждевременно, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Глава государства напомнил, что в стране действует закон, ограничивающий использование генно-модифицированной продукции для того, чтобы она не попадала на стол к человеку. Однако при этом нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях, передает РИА «Новости». «Вопрос использования генно-модифицированных продуктов действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты», - сказал глава государства. Путин отметил, что для оценки изменения климата в России необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом. «Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете», – отметил он. Президент привел в пример изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это «не только динозавры, о которых мы постоянно говорим». «Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли», – подчеркнул Путин. Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская заявила, что Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики. Напомним, президент Владимир Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России.

Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты 1 сентября 2021, 11:56

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели. «Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент. При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент. Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь. Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин. При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент. Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться. Путин прилетел во Владивосток 1 сентября 2021, 09:40

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17.00 по местному времени (10.00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре «Океан», где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, передает ТАСС. После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума. Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Далее президент по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, ориентировочно после 20.00 (13.00 мск), Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, «они позанимаются делами края». 2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Позже, около 18.00 (11.00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят проекты развития Дальнего Востока. После этого запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО. На 3 сентября намечено участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий расскажут главе государства, что они обсуждали на площадках форума. Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными. Пленарная сессия, на которой президент выступит в очном формате, запланирована на 15.00 по местному времени (08.00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. По пути из Владивостока 4 сентября Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Путин призвал создавать рабочие места в Ульяновской области 31 августа 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Ульяновскую область необходимо привлекать инвестиции и создавать там рабочие места, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Русских. «Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов», – заявил глава государства в ходе беседы с врио губернатора, передает РИА «Новости». Русских подчеркнул, что именно так и видит в том числе свою задачу. Также президент поручил врио главы региона решать проблему обманутых дольщиков. «И количество домов вам известно, количество людей пострадавших вам известно», – обратился Путин к нему. Он напомнил о федеральных программах, которые помогут в этой задаче, и посоветовал применять их. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент примет Русских, а поздно вечером вылетит во Владивосток. Путин: В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях 31 августа 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона помнит о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом и чтит подвиги участников Северных конвоев, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельска, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. «История арктических конвоев – важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии», – отметил Путин в своем послании. Он напомнил, что первый конвой сумел избежать потерь, но большая часть из следующих 40 конвоев столкнулись с серьезными испытаниями, были потеряны десятки судов и кораблей сопровождения. «В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции», – отметил президент. «Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности», – добавил глава государства. Он пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия. Во вторник в акватории порта Архангельск состоялся военно-морской парад в рамках памятных мероприятий, посвященных 80-летию первого союзного конвоя «Дервиш». Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев совершил обход парадного строя кораблей на катере «Беломорец» и поздравил экипажи с памятной датой, сообщается на сайте Минобороны. В параде участвовали 14 кораблей и судов обеспечения СФ, а также пограничный сторожевой корабль «Бдительный». Также в Военной исторической библиотеке Генштаба ВС России прошло открытие выставки, посвященной конвоям «1941-1945. Полярные конвои». На стендах в хронологическом порядке представлена история конвоев в период с 1941 по 1945 год. На книжной иллюстративной выставке представлены издания из фонда библиотеки, описывающие ход событий и подвиги советских моряков Северного флота в годы Великой Отечественной войны, а также видеоматериалы. Путин посмертно наградил экипаж разбившегося Ил-112В 31 августа 2021, 13:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипаж потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича – летчика-испытателя 1-го класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно); Куимова Николая Дмитриевича – начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1-го класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», город Москва (посмертно); Хлудеева Николая Евгеньевича – бортинженера-испытателя 1-го класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», город Москва (посмертно)», – передает РИА «Новости» текст указа. Напомним, что 17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане 1 сентября 2021, 10:42

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». «20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат – одни трагедии, одни потери – и для тех, кто это делал... и тем более – для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. «Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя. В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал два определяющих для России события XX века 1 сентября 2021, 10:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в рамках марафона общества «Знание» поздравил учащихся с новым учебным годом 1 сентября 2021, 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что если для старших школьников все идет более или менее по накатанной и происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому со второго-третьего класса уже более или менее привыкают, то для первоклашек – это новая страница в жизни. «Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», – сказал президент. Вместе с этим он обратился ко всем школьникам страны с просьбой поддерживать первоклашек. «Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», – добавил Путин. В ходе общения со школьниками он также выразил мнение, что в информационном пространстве присутствует очень много «мусора», который подается как истина в последней инстанции. «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он убежден, что такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых». Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград 1 сентября 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград – тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Путин отметил, что победа советского народа против нацизма – «это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой», нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией, передает ТАСС. «Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом – нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – заявил Путин. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана 1 сентября 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в поздравлении глава российского государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России. Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны. Днем ранее Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Путин в ходе марафона общества «Знание» одобрил идею дополнительного курса истории в школах 1 сентября 2021, 11:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря. «Конечно. Согласен полностью», – передает РИА «Новости» слова Путина, который также пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами. Кроме того, Путин назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории. «Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история – это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда», – сказал Путин, отвечая на предложение школьника из Воркуты ввести интерактивные коды в учебниках по истории. По его словам, важно понять, какие были условия, в которых люди жили, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело. «И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально объективно оценивать то, что происходит сегодня, и будут помогать нам принимать правильные решения для того, чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом», – добавил президент. Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал недостатки онлайн-образования 1 сентября 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание» во Всероссийском детском центре «Океан». «У нас очень много сегодня идет разговоров по поводу того, какое должно быть образование. Оно должно реализовываться онлайн или это должно быть офлайн, напрямую, в прямом контакте», – передает ТАСС слова главы государства. «Конечно, современные способы подачи, передачи должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Вот в чем они заключаются. Это не мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов. Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы – это работать в коллективе», – отметил Путин. «Как же вы научитесь работать в коллективе, если вы будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, уже один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен», – пояснил он. Президент добавил, что Россия будет стремиться сочетать оба формата обучения, «используя современные способы подачи материала». Путин отметил важность роли учителя в образовательном процессе. «Потому что важно не просто передавать знания, <...> разумеется, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно еще, как это сделать. <...> Роль педагога как раз заключается в том, что все знания, навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо его самого, но и на благо других людей, всего общества, всего человечества», – подчеркнул президент. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в рамках марафона общества «Знание» рассказал о приоритетах главы любой страны 1 сентября 2021, 11:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель любого государства, маленького или большого, должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». По его словам, отношения между лидерами государств важны, но не могут быть определяющими в политике. «Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну – не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа», – передает ТАСС слова Путина. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах 1 сентября 2021, 11:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти России намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин в ходе общения со школьниками заявил, что умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Путин на марафоне общества «Знание» пообещал усилить ответственность за лесные пожары 1 сентября 2021, 12:11 Текст: Алексей Дегтярев

Ответственность федеральных органов власти за борьбу с лесными пожарами в России планируется ужесточить, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении», – заявил президент, говоря о лесных пожарах в Якутии, передает ТАСС. Глава государства отметил, что власти страны сделают все, чтобы помочь людям, пострадавшим в этой ситуации. Также Путин выразил благодарность тем, кто принимал участие в ликвидации пожаров. «Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых оказалось много, и люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучше качества, работают в очень тяжелых, в опасных условиях и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны», – цитирует президента РИА «Новости». При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отмечал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. На прошлой неделе глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».