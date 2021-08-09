Власти Северной Осетии решили обеспечить резервную подачу кислорода в больницах

Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии

«Для партнеров России в Средней Азии взятие Кундуза «Талибаном» – это неприятная новость. В случае нарушения границ, на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее в Афганистане допустили, что захват стратегически важного города Кундуз на севере страны открывает талибам доступ к Таджикистану и Узбекистану.

«Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватило столицу северных провинций в Афганистане – Кундуз. Его падение открывает талибам ворота как в Среднюю Азию, в частности в Таджикистан, так и в Кабул – политический центр Афганистана», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

По его словам, для партнеров России в регионе – это неприятная новость, так как «Талибан» может нарушить их границы, но и развитие негативных сценариев маловероятно. «Не зря же талибы приезжали на переговоры в Москву и уверяли в том, что они не будут вторгаться в страны Центральной Азии», – считает Матвийчук.

При этом Россия, несмотря на заверения талибов, обозначила свое военно-политическое присутствие в пограничных районах с Афганистаном. «Совсем недавно прошли военные учения с Узбекистаном. Кроме того, Россия увеличила численность военных 201-й базы в Таджикистане. Москва во всеоружии готова к развитию ситуации. В случае нарушения границы Таджикистана на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – уверен эксперт.

В то же время Матвийчук сомневается в том, что дело дойдет до прямого столкновения с талибами в Средней Азии. «Скорее всего, боевики «Талибана» не пойдут на это. У них очень много внутренних проблем: это захват центральной власти и взятие под контроль всей страны, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*». Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие вооруженного конфликта между ними внутри страны», – прогнозирует эксперт.

«Также не следует забыть о факторах Пакистана и пуштунов, которые оказывают серьезное влияние на ситуацию в Афганистане. Пуштуны стремятся вернуть власть, которую у них отобрали в 1979 году в результате революции. Что же касается Пакистана, то Исламабад уже не тот союзник Вашингтона, который безропотно шел за ним. Пакистан играет в свою игру, решая территориальные и политические проблемы с Афганистаном и Индией, а также оглядываясь на страны Центральной Азии как возможных партнеров. Так что США уже не оказывают сильного влияния на Пакистан», – заключил Матвийчук.

В воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана».

В этот же день глава офиса международных отношений Совета национальной безопасности Афганистана Ахмад Шудша Джамал дал интервью «Аль-Джазире», котором дал общую оценку происходящего в стране.

В частности, он указал, что «Кундуз – это ворота в Среднюю Азию, и если «Талибан» сможет установить свою власть в этой провинции, то он получит доступ к Таджикистану и Узбекистану». «Поэтому бороться с «Талибаном» – это главная задача не только правительственных войск Афганистана, но и стран Центральной Азии и их соседей», – уточнил Джамал.

Кроме того, он сообщил о сильном влиянии пакистанского фактора в конфликте. «Талибы получали людей, оружие и взрывчатые вещества, а также указания из-за наших южных рубежей, то есть из Пакистана. Вот почему они могут оказывают такое мощное сопротивление по всей стране», – говорит он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что после захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула.