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Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной
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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии.
«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман.
Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными»
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Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.
По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».
«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила».
По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили». «Конечно, мы заслужили наказание», – сказал он.
«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер.
Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами».
В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года.
Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости».
В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине
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Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.
Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.
По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.
«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он.
«Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».
«Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против украинского футболиста Зозули
Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.
В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.
В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.
На Украине назвали темы переговоров Зеленского и Байдена
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий – экономика», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Также он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты на рассмотрение американской стороны.
«По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США планируется на конец августа.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
В Госдуме объяснили планы запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«В любой стране есть отморозки, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на русском языке. Поэтому запрет будет касаться не только Киргизии, но и других государств», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это очень хорошая инициатива. Будучи председателем комитета, я изначально сформулировал это предложение, после чего наш комитет внес его на рассмотрение в Госдуму», – отметил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
При этом Калашников заметил, что запрет на въезд в Россию будет касаться не только граждан Киргизии, притесняющих русскоговорящих граждан, но и других государств. «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине. Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским», – пояснил депутат.
В то же время Калашников уверен, что такая мера не будет распространяться, например, на президента Украины Владимира Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – объяснил он.
Собеседник уверен, что в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец». «Но списки таких людей будут направлены в Главное управление по миграции МВД России, которое будет заниматься этим вопросом», – заключил Калашников.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белоруссию
Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в республику, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора».
«И что меня в этой истории удручает – Украина и Белоруссия? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Также глава государства отметил, что политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях.
«Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог», – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие для радикалов ввозится с Украины в Белоруссию, на этом фоне Минску пришлось усилить охрану границы.
2 июля Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Стало известно о предстоящей встрече Меркель и Зеленского в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, по предварительным данным, ее визит состоится 22 августа, сообщили украинские СМИ.
По информации источника агентства «РБК-Украина», Меркель приедет в Киев и проведет встречу с Зеленским, при этом темы переговоров пока неизвестны. Предварительно согласована дата визита – 22 августа.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины.
Зеленскому на военных учениях показали украинское и зарубежное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения в Николаевской области, ему продемонстрировали использование украинского и зарубежного вооружения, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений», – говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
Сообщается, что учения проходят в центре подготовки подразделений «Широкий лан». В ходе тренировок Зеленскому продемонстрировали, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация, в частности турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
«Также Владимир Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных. Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника», – сообщает пресс-служба
Также на сайте сообщается, что Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил ВС Украины и всех видов и родов войск. Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны Змеиного.
Согласно сообщению, украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров.
Ранее в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв – 2021», которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.