Певицу МакSим решили перевести в стандартную палату

Певица МакSим (Марина Максимова) идет на поправку, в понедельник ее переведут из реанимации в обычную палату, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова.

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату», – передает ТАСС сообщение Соколовой.

Менеджер певицы также отметила, что выписка «не за горами», однако врачи пока не называют точные сроки.

«Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление», – подчеркнула она.

По словам Соколовой, МакSим пока будет запрещено петь и совершать перелеты, покой необходим для восстановления легких.

Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».

Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше.