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Захарова отреагировала на травлю украинской спортсменки из-за фото с россиянкой
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Травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх устроили нездоровые люди, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедают националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки, которая привезла медаль своей стране, только за то, что она проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений», – сказала Захарова в эфире «Россия 1».
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих в скандале вокруг фото с Ласицкене.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной
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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии.
«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман.
Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными»
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Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.
По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».
«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила».
По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили». «Конечно, мы заслужили наказание», – сказал он.
«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер.
Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами».
В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы»
Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
«Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля.
«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.
Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине
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Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.
Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.
По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.
«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года.
Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости».
В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против украинского футболиста Зозули
Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.
Огонь Олимпиады-2020 потушен, сообщает РИА «Новости».
Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.
В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
На Украине назвали темы переговоров Зеленского и Байдена
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий – экономика», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Также он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты на рассмотрение американской стороны.
«По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США планируется на конец августа.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Болельщики сборной России на ОИ устроили пикеты у посольств в поддержку Авериной
Российские болельщики провели одиночные пикеты у посольств разных стран в поддержку гимнастки Дины Авериной, они считают, что гимнастку засудили в индивидуальном многоборье, она должна была получить золото, а не серебро на Олимпиаде в Токио.
«Я считаю, что решение судьи из Аргентины Ариэль Миланесио было необъективным и нашу спортсменку Дину просто засудили. В связи с этим я пришел сюда, чтобы выразить свой протест по поводу этого решения», – цитирует актера Андрея Чаплинского Ura.ru.
Видео с одиночных пикетов были опубликованы в социальных сетях.
Активисты вышли к дипломатическим представительствам Швейцарии, Украины, Франции и Аргентины с плакатами «Вам не стыдно? Олимпиада вне политики».
Они считают, что судьи из этих стран были предвзяты по отношению к Авериной, и требуют пересмотреть оценку по индивидуальному многоборью.
«Вышел с одиночным пикетом, потому что считаю, что нашу гимнастку засудили на Играх в Токио», – заявил активист Вадим Лобурец. «Я считаю, что (судья из Франции Ева Симон Серрано) предвзято относилась к нашей спортсменке Дине. Я считаю, что она ее просто засудила», – отметил активист Василий Соколов.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Захарова назвала критикующих Магучих за фото с россиянкой «врагами Украины»
Устроившие травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся с российской коллегой Марией Ласицкене, и есть враги Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В минобороны Украины заявили, что такие снимки могут стать «объектом информационных спецопераций врага», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
«Жаль, не добавили, что враг – это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», – отметила дипломат.
По ее словам, российские спортсмены на Олимпиаде показали «класс мирового масштаба», и продемонстрировали «чистый спорт без политики и интриг».
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
В ЛНР заявили об обстреле противотанковыми ракетами со стороны ВСУ
Украинские военные провели обстрел территории Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», – сказал представитель республики РИА «Новости».
Он пояснил, что украинские военные обстреляли подконтрольный ЛНР поселок Золотое-5 с помощью противотанковых ракет.
В субботу в Народной милиции ЛНР заявили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы для военных.