Юрист объяснил возможность отъезда Соболь из России

Экс-юрист ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь имела законное право выехать за рубеж, поскольку приговор в ее отношении не вступил в силу, на данный момент какие-либо правовые последствия ей не грозят, заявил юрист Максим Пашков.

«Насколько мне известно, мера пресечения Соболь была отменена, в этой связи ей ничего не грозит. В данный момент она временно выехала за пределы РФ – может быть, отдохнет неделю и вернется, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор ещё не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят. Ситуация станет яснее как раз после вступления приговора в силу», – цитирует РИА «Новости» Пашкова.

По словам адвоката, судя по всему, на Соболь не было наложено и временное ограничение на выезд в связи с многомиллионными долгами.

«Задержать Соболь в России могли бы исполнительные производства и временное ограничение на выезд. Это право пристава, накладывать ограничение или нет, но если Соболь дали возможность пересечь границу, значит ответ скорее отрицательный. Это довольно примечательно. Людям из-за 30 тыс. рублей долга закрывают выезд за пределы России, а там исполнительные производства на несколько десятков миллионов. Здесь интересно узнать позицию приставов», – заключил он.

Ранее Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область.

Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру.

В воскресенье стало известно, что Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.