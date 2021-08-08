РЖД начали расследование отравления детей в поезде Мурманск – Адлер Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы 8 августа 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

После видео с ребенком из волгоградской больницы, ползающим с грязной простыней по полу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства мальчика, сообщили в пресс-службе омбудсмена. В социальных сетях опубликовали видеозапись с ребенком, закрытым в больничной палате. Распространившие ролик сообщили, что мальчик содержится в плохих условиях. На видео запечатлено, как он таскает по полу испачканную фекалиями простыню. «Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», – цитирует Кузнецову РИА «Новости». Омбудсмен также направила обращение в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка навестят в больнице и установят, какая помощь необходима. Между тем издание «Блокнот» сообщило, что ребенок содержится в детской инфекционной больнице Волгограда № 8, мальчику примерно два года и шесть месяцев. Мать ребенка, по этим данным, недавно лишили родительских прав. Пациентки учреждения сообщили, что мальчика редко купают и мало кормят. С наступлением вечера он вынужден сидеть в темноте в закрытой палате, ему отказываются включать свет. Также проверку проводят следователи регионального следственного управления СК. Предварительно установлено, что двухлетнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать на несколько дней оставляла его у знакомых, чтобы тот не мешал ей употреблять алкоголь. В ведомстве отметили, что при осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, он спал.

Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер 8 августа 2021, 11:52 Текст: Елена Мирошниченко

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах. «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС. Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа. Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Жительница Петербурга заявила о надругательстве над дочерью в детском лагере 6 августа 2021, 13:01

Фото: Voller Ernst/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью в лагере в Курортном районе города, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что, по словам женщины, «это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе, к инциденту якобы причастен мальчик», передает РИА «Новости». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее на Сахалине приговорили к пожизненному заключению мужчину, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку; его жена, также признанная виновной, отправилась в колонию на 15 лет. Погибшего в Приднестровье российского военного решили представить к госнаграде 7 августа 2021, 08:26 Текст: Наталья Ануфриева

Военнослужащего опергруппы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, который погиб при спасении тонущего ребенка, представят к госнаграде, заявил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майора Алексей Крашенинников. Крашенинников заявил, что Евдокимов «был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», передает RT. В ближайшее время его представят к госнаграде, а семье будет оказана материальная помощь. В воскресенье, 1 августа, во время отдыха на берегу реки Евдокимов услышал крики о помощи и бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Сам военнослужащий при этом выплыть не смог, его тело обнаружили ниже по течению в 300 м от места происшествия. Ранее глава минздрава Иркутской области спас ребенка на борту самолета. Названа причина отравления детей в поезде из Мурманска в Адлер 7 августа 2021, 23:25 Текст: Антон Никитин

Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», – приводит слова представителя пресс-службы надзорного ведомства ТАСС. Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. «Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении. Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, в частности, заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 56 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Спасатели обнаружили все тела утонувших на Ставрополье подростков 6 августа 2021, 17:14 Текст: Вера Басилая

Тела всех трех подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, найдены, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю. «В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели. В четверг были найдены тела двоих детей. Главного фигуранта дела о продаже детей обвинили в угрозах свидетелям 5 августа 2021, 19:33 Текст: Вера Басилая

СУ СК России и прокуратура считают, что основной фигурант уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей юрист Константин Свитнев угрожает свидетелям, и требует от обвиняемых отказаться от признательных показаний. «Как считает следствие, главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей Свитнев, находясь за пределами РФ, через доверенных лиц поддерживает отношения с обвиняемыми, продолжает руководить их действиями, обеспечивает распространение в СМИ заведомо ложных сведений об обстоятельствах расследования, чем формирует негативное общественное мнение и дискредитирует правоохранительные органы, а также высказывает угрозы участникам процесса. Так, он звонил матери одного из обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, и в грубой форме требовал, чтобы ее сын отказался от адвоката и признательных показаний, а также угрожал обеспечить сложности при отбывании им наказания в исправительном учреждении», – передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомы с делом. Кроме того, по словам источника, Свитнев от имени несуществующих лиц отправлял обвиняемым письма в следственный изолятор, в которых склонял их к изменению показаний и обещал финансовую поддержку. «Поэтому налагаемые в условиях домашнего ареста ограничения не могут быть достаточными для обеспечения контроля за поведением обвиняемых и исполнения задач предварительного следствия», — сказал собеседник агентства. Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест. Позже Московский городской суд перевел всех обвиняемых под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей – Ирина Когут, гражданка Украины. До этого следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей были арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству. Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж. Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56 7 августа 2021, 21:40 Текст: Алексей Дегтярев

Число госпитализированных с признаками отравления детей с поезда Мурманск – Адлер выросло до 56, сообщил источник в экстренных органах региона. «По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», – сказал собеседник ТАСС. Он подчеркнул, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, пока никого не выписали. Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что дети питались в вагоне-ресторане, где в тот вечер подавали рис, курицу и салат. Отказавшегося сдавать пробы сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы. Ливень смыл пытавшегося перейти дорогу школьника в Красноярске 6 августа 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

В Красноярске несовершеннолетнего мальчика смыло дождевым потоком, видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях. Ребенок переходил дорогу к школе №144, его снесло мощным потоком воды, ему пытались помочь другие ребята, но мальчика снесло дальше. В итоге школьник все же смог зацепиться за тротуар и вылезти из воды. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от мкр. Солнечный. Красноярск (@kras_sunny) Видео опубликовано в Instagram Kras­_sunny, он ведется от лица жителей микрорайона Солнечный Красноярска. Ранее в пятницу в Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин. Фигурантов дела о продаже детей отправили в СИЗО из-под домашнего ареста 5 августа 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Первый апелляционный общей юрисдикции суд отправил фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей из-под домашнего ареста в СИЗО, решение вступило в силу, сообщили в пресс-службе суда. Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу прокурора на постановление Мосгорсуда о домашнем аресте Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой, Тараса Ашиткова, Владислава Мельникова, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова. «Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда», – добавила она. Заседание проводили в закрытом режиме, так как в деле есть информация о несовершеннолетних детях. В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. После отравления детей в поезде Мурманск – Адлер возбудили уголовное дело 7 августа 2021, 15:15 Текст: Вера Басилая

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск-Адлер, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. «Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении ведомства. Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск – Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. «Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – добавили в ведомстве. Министерство образования и науки Мурманской области ранее сообщило, что среди 118 юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления, на Кубани из поезда вышли дети из Карелии. Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. В РПЦ не поддержали идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению 5 августа 2021, 19:50 Текст: Вера Басилая

Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семью, что может повлечь трагические последствия, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в трансляции ОНФ «Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей» предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, добавив, что поддерживает инициативу минюста об уголовном преследовании таких родителей. Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, и сделать процедуру медиации при разводах обязательной. «Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть – это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения», – приводит РИА «Новости» слова Лукьянова. По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведет к «чудовищным последствиям», в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведенными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети. «Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в нее извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жесткого инструмента, как уголовное право», – подчеркнул священник. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает предложение заслуживающим всестороннего общественного обсуждения с участием родительских организаций – ведь именно семьи станут объектом подобного правового регулирования. Вместе с тем, православная церковь (РПЦ) исходит из того, что приоритет должен отдаваться стратегии укрепления семейных ценностей, воспитанию ответственных родителей, профилактике разводов и семейных конфликтов. «Проблемы внутри семьи, когда родители не могут «поделить» детей, хорошо известны и, увы, имеют некоторое распространение… Семья не коммерческая корпорация, в которой акционеры и учредители все время что-то делят, пытаться заурегулировать семейные отношения до абсурда, да еще и нормами уголовного законодательства. Это путь в никуда», – добавил он. Эксперты Патриаршей комиссии, в свою очередь, предложили ввести ответственность для работников органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в семью. «Дело в том, что права у органов опеки есть, а ответственности нет. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в дела семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой ситуации и прежде всего помогать семьям, особенно обратившимся за помощью. Часто вместо помощи происходит изъятие ребенка из семьи – страшная травма на всю жизнь. Необходимо исключить рост социального сиротства по вине неправомерно изымающих детей чиновников», – заключил Лукьянов. Ранее в РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах. Матери брошенных в захламленной квартире в Ульяновске детей предъявили обвинение 5 августа 2021, 19:04 Текст: Вера Басилая

Матери двух малышей, оставленных в захламленной квартире в Ульяновске, предъявили обвинение в оставлении детей в опасности, неисполнении обязанностей по их воспитанию и истязании. «Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице – матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)», – говорится в сообщении регионального СУСК. По данным следователей, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу. Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Ранее жительница Ульяновской области отказалась госпитализировать ребенка в больницу, после чего тот скончался, в отношении матери возбудили уголовное дело. С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию 7 августа 2021, 14:15 Текст: Наталья Ануфриева

С поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В сообщении ведомства указывается, что «20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», после осмотра еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения, передает РИА «Новости». «В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров», – сообщает СКЖД. Ранее инфекционист рассказал, как избежать кишечных заражений летом. Скинувшего ребенка из окна мужчину отправили в СИЗО 6 августа 2021, 17:36 Текст: Алексей Дегтярев

Выбросившего ребенка из окна своего дома мужчину отправили в следственный изолятор, соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы. «В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», – цитирует сообщение суда ТАСС. Напомним, вечером 4 августа пьяный отец, которому около 25 лет, выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала. Жена мужчины позже рассказала, что супруг бил ее и злоупотреблял алкоголем. В Башкирии в результате падения крыши торгового центра умерла школьница 8 августа 2021, 12:24 Текст: Елена Мирошниченко

В Башкирии умерла 14-летняя школьница, на которую в июле упала крыша торгового центра, сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов. «Писал утром пост, и не думал, что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования», – написал он на своей странице во «ВКонтакте». Как сообщает портал ufa-town.ru, происшествие произошло 20 июля. Во время ураганного ветра сорвало крышу торгового центра и обломки упали на проходившую мимо школьницу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Девочку сначала госпитализировали в районную больницу, а позже перевезли в РДКБ. Портал NewsBash.ru сообщает, что следком Башкирии возбудил уголовное дело и уже опросил собственников торгового центра. По их словам, последний раз кровля на здании ремонтировалась около пяти лет назад. Ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током.