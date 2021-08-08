Путин направил поздравления победившим на ОИ российским синхронисткам Кремль анонсировал участие Путина в конференции в рамках СБ ООН 8 августа 2021, 15:44 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности. «В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», – говорится на сайте Кремля. В пресс-службе сообщили, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе. Ранее Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии.

Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас» 5 августа 2021, 22:46

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас». Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости». В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году. Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России 5 августа 2021, 17:23

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина. «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин. В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране. В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу. Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3–5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам». Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным 6 августа 2021, 21:46

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным. «Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в России запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года. В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Путин объявил о повышении налога для металлургов на добычу полезных ископаемых с 2022 года 6 августа 2021, 21:39

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года. «Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС. Ранее в Госдуме предложили вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию. Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на уровень выступления наших спортсменов 6 августа 2021, 21:11

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Отсутствие российского флага на Олимпиаде в Токио не повлияло на уровень выступления российских атлетов, заявил президент Владимир Путин. Президент подчеркнул, что выступления российских спортсменов показали бессмысленность попыток политизировать спорт. «Я думаю, что они – наши атлеты – своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеют никакого смысла», – цитирует главу государства ТАСС. «Мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов, как мы видим, значок российского олимпийского комитета с российским триколором», – подчеркнул глава государства. «Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», – заявил президент, говоря о запрете спортивными чиновниками МОК российского гимна. По словам Путина, решение Спортивного арбитражного суда в известной степени имеет политическую окраску. При этом он выразил уверенность, что международные спортивные организации по-прежнему заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года. По мнению Путина, с 2022 года попытки ограничить Россию в сфере международного спорта начнут сходить на нет. «Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере», – сказал он. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

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Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

Напомним, из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Путин поручил проработать вопрос о льготных кредитах на частные дома 6 августа 2021, 15:58 Текст: Наталья Ануфриева

В перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 июля, глава государства Владимир Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос о предоставлении льготных кредитов на индивидуальные жилые дома. Поручение дано правительству России и Центробанку, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говорится в сообщении на сайте Кремля. Им необходимо к 1 декабря «обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов». Также Владимир Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года. Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года 6 августа 2021, 15:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год. «Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», – говорится в тексте документа на сайте Кремля. Кроме того, к 1 октября глава государства поручил утвердить «актом правительства Российской Федерации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», а также обеспечить внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования и методику расчета показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация». Путин освободил от должности первого замглавы Минюста России 5 августа 2021, 20:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. «Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации ... Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», –говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Путин: Программа социальной газификации будет завершена до конца 2022 года 6 августа 2021, 22:41 Текст: Антон Никитин

Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех населенных пунктах, в которых есть магистральный трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин. «Вся работа [по газификации] должна быть завершена не позднее 2022 года. Вопрос только в том, что речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о газификации домов от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой. Федеральным оператором проекта назначено ПАО «Газпром», также в регионах должны быть отобраны операторы для выполнения работ. В тех населенных пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение к газу будет проводиться по региональным планам газификации, отметил президент. В Башкирии создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ, добавил глава республики Радий Хабиров. По его словам, газ до домов населенного пункта, из которого поступил вопрос, дойдет в ближайшее время. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами 6 августа 2021, 17:04 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительтсву организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее – один раз в полгода. Ранее Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год. Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID 5 августа 2021, 16:01 Текст: Алексей Дегтярев

В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством. «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он. «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Путин прибыл в Челябинскую область на совещание о ликвидации последствий пожаров 6 августа 2021, 16:51 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий и лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы. Также президент планирует встречу с главой региона Александром Текслером. В этот же день Путин направится в Башкирию – там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», который был построен в Абзелиловском районе республики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, передает РИА «Новости». Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита (помол известнякового камня), а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Предполагается, что предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки. Также в графике президента значится рабочая встреча с главой Башкирии Радием Хабировым. Ранее Путин заявил, что на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил президент. Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов 6 августа 2021, 16:18 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», – сообщается на сайте Кремля. Доклад следует представить до 15 декабря 2021 года, далее – один раз в полгода. В пятницу Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год. Путин осмотрел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы Челябинской области 6 августа 2021, 18:45 Текст: Дарья Григоренко

Во время визита в Челябинскую область президент России Владимир Путин осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров. «Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв», – пояснил Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает РИА «Новости». По словам главы МЧС Евгения Зиничева, неосторожное обращение с огнем и сухая гроза вызвали масштабные природные пожары в июле в Челябинской области. «По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела», – уточнил он. По его словам, в ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. «Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза – эта версия пока нуждается в проверке», – добавил Зиничев. Ранее Путин заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим. Власти Челябинской области пообещали к 1 октября жилье потерявшим дома при пожарах 6 августа 2021, 20:04 Текст: Алексей Дегтярев

Жилье для потерявших свои жилища людей в Челябинской области закончат строить к 1 октября, доложил руководитель региона Алексей Текслер президенту Владимиру Путину. «В настоящее время начато строительство 23 жилых домов. Работают пять подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома – до 1 октября, по графикам – даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся», – сказал Текслер президенту, передает РИА «Новости». Он пояснил, что в ходе пожаров в регионе сгорели 72 дома, установлены собственники 66 из них, шесть из них оказались бесхозными. У 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным, подчеркнул губернатор. Напомним, Путин в пятницу во время визита в Челябинскую область осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров. Глава государства заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.