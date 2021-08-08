Автомобиль с российскими военнослужащими разбился в Армении

Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»

Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. «Судьи – люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.

По ее словам, еще на квалификации в субботу было очевидно, что победу отдадут спортсменкам из Болгарии. «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», – сказала Винер-Усманова, передает РИА «Новости».

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Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями», – добавила она.

Винер-Усманова также заявила, что у нее нет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток на Олимпийских играх в Токио. «Никаких претензий к тренерам у меня нет. Все дело в том, что я поручила нашим прежним тренерам, которые готовили команду к Играм в Рио-де-Жанейро, групповые упражнения. Они сделали совершенно все не то, не советовались со мной, не показывали программу. Кончилось это тем, что сборная России проиграла команде Узбекистана двумя составами», – сказала она.

«После этого я посадила все это, как говорится, себе на шею, и потащила всю эту программу. Надо сказать, что эти люди помогали мне постольку поскольку, поэтому перед Олимпийскими играми я с ними рассталась и посадила молодых. Посадила олимпийскую чемпионку Алину Макаренко, которая подготовила юниорок. Я не заходила в зал вообще, и она выиграла три золотых медали на чемпионате Европы. Думаю, что она может быть тоже тренером сборной команды. Второй молодой тренер – Алина Правоторова, она тоже видит хорошо ошибки, очень эмоциональная», – добавила она.

Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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