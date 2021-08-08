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Армянский офицер и его супруга погибли от взрыва гранаты
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Офицер армянской армии и его беременная супруга скончались после взрыва гранаты в Гюмри, сообщили в Следственном комитете страны.
«Выехавшая на место происшествия следственная группа обнаружила тела 35-летнего военнослужащего одной из воинских частей Минобороны Армении в звании капитана и его 29-летней беременной супруги с характерными при взрыве гранаты ранениями», – цитирует сообщение армянского ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем. На месте происшествия найдены спусковой рычаг и кольцо от гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство заведомо беременной женщины» и «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Назначены экспертизы, проводится предварительное следствие.
В ноябре 2020 года в армянском городе Гюмри сослуживец нашел тело военнослужащего 102-й российской военной базы без признаков жизни. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не было выявлено.
Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.
«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.
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Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны... Разочаровалась», – написала nast_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.
В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.
ОКР подаст заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.
По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.
«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.
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Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
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Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.
Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».
По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.
«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.
Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в связи с 13-й годовщиной войны 2008 года, заявила, что условием диалога с Россией станет исполнение Москвой взятых на себя обязательств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в этом «состоит подход всех» – Грузии и международного сообщества. После этого, отметила президент Грузии, «можно будет перейти на новый этап взаимоотношений – начало диалога».
Напомним, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, Россия заявляет, что полностью выполнила обязательства по прекращению военных действий. «Оккупация грузинских территорий – наша боль. Но мы с этим не смиримся, поэтому это и день надежды. Россия должна проявить волю и повести дело к деэскалации», – сказала Зурабишвили.
Руководители Грузии и представители оппозиции, гражданского общества в воскресенье посещают братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. 8 августа в Грузии приспущены флаги – в стране день траура.
Вместе с тем президент Грузии объяснила, почему день 8 августа «не траурный, а надежды». Она провела параллели с тем, что в бывшем СССР многие не верили, что Грузия добьется независимости и призвала «веря, пройти путь к восстановлению территориальной целостности». «Мы увидим объединение Грузии», – сказала Зурабишвили.
Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил «политическую ответственность за августовскую войну» на «Единое национальное движение» – партию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией», – сказал глава правительства, отметив в то же время, что тогдашние власти страны совершили «антигосударственную провокацию, которая никогда не должна повториться».
«Чтобы добиться деоккупации, надо работать день и ночь, проводить продуманную, последовательную, целенаправленную политику», – заявил премьер-министр Грузии.
Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти.
По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем).
Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков.
С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже десятые натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Она назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага».
Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»
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Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. «Судьи – люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.
По ее словам, еще на квалификации в субботу было очевидно, что победу отдадут спортсменкам из Болгарии. «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», – сказала Винер-Усманова, передает РИА «Новости».
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Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями», – добавила она.
Винер-Усманова также заявила, что у нее нет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток на Олимпийских играх в Токио. «Никаких претензий к тренерам у меня нет. Все дело в том, что я поручила нашим прежним тренерам, которые готовили команду к Играм в Рио-де-Жанейро, групповые упражнения. Они сделали совершенно все не то, не советовались со мной, не показывали программу. Кончилось это тем, что сборная России проиграла команде Узбекистана двумя составами», – сказала она.
«После этого я посадила все это, как говорится, себе на шею, и потащила всю эту программу. Надо сказать, что эти люди помогали мне постольку поскольку, поэтому перед Олимпийскими играми я с ними рассталась и посадила молодых. Посадила олимпийскую чемпионку Алину Макаренко, которая подготовила юниорок. Я не заходила в зал вообще, и она выиграла три золотых медали на чемпионате Европы. Думаю, что она может быть тоже тренером сборной команды. Второй молодой тренер – Алина Правоторова, она тоже видит хорошо ошибки, очень эмоциональная», – добавила она.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Россиян предупредили о приближении аномальной жары
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Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Сильная жара ожидается также на юге России и в Поволжье, где температура достигнет 39-40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.
По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.
«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области – до 36-38 градусов, в Татарстане – до 35 градусов, в Оренбургской области – до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», – отметил он.
Напомним, экстремально жаркая погода также наблюдалась в ряде регионов России в июле.
Ранее климатолог Александр Чернокульский отметил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
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Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Задержаны участники массовой драки мигрантов в Мытищах
В подмосковном городе Мытищи задержаны три человека после массовой драки с участием 40 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по статье 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин, их подозревают в совершении этих преступлений.
В пятницу сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.
Глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново
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Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД Чехии] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава чешского МИД отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре. «Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», – отметил министр в интервью, опубликованном на сайте издания «Право».
Между обеими странами, по мнению Кулганека, должны развиваться прагматичные связи, но российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран. «Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных [России] государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», – сказал чешский министр, высказавшийся при этом за сохранение торгово-экономического взаимодействия с Россией.
Он также заявил о необходимости сохранить на существующем уровне чешско-российские экономические связи. «Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России. [Они тем самым] у нас создают рабочие места. Призывы некоторых [чешских] политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными», – подчеркнул глава МИД.
Кулганек, кроме того, видит возможность диалога о функционировании посольств РФ в Праге и Чехии в Москве, численность персонала которых была резко сокращена после инцидента во Врбетице. «Мы решаем рабочие технические вопросы, связанные, главное, с деятельностью наших посольств. Там я могу представить какой-то диалог, но атмосфера напряжена», – сказал он.
Кулганек выразил мнение, что действия чешских властей по отношению к России после инцидента во Врбетице якобы были верными. «Это был очень решительный шаг. Мы действовали как суверенная, уверенная в себе страна. <…> Мы реагировали правильно», – заявил министр иностранных дел республики.
Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.
Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском
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Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.
Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.
США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами
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Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times.
Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.
До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.