Итальянский эксперт раскритиковала отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию

Отказ ОБСЕ направить международных наблюдателей на выборы в Россию не только представляет упущенную возможность наблюдать за голосованием, но и в очередной раз подталкивает Москву к разворачиванию на Восток, считает аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка в ASRIE Analytica Сильвия Болтук.

«Недавний отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на парламентские выборы в России еще больше обостряет отношения между Москвой и Западом и доверие российских властей к международным организациям», – отметила Болтук в статье для портала ASRIE Analytica.

Эксперт подчеркнула, что Россия пригласила международных наблюдателей, которые должны следить за ходом голосования. «Стремление к прозрачности, которое также характеризовало и предыдущие выборы, проистекает из желания противостоять постоянным нападкам Запада на внутреннюю политику, демонстрируя уважение к представительному демократическому процессу и осуждая любые виды нарушений. Полное отсутствие махинаций во время избирательных процессов, подчеркивают в Москве, еще раз подтверждается массовым участием международных организаций и журналистов, которые должны будут следить за правильным проведением голосования», – пишет Болтук, отмечая, что в России на избирательных участках будет в десять раз больше международных наблюдателей, чем было зарегистрировано в США на последних выборах.

«В эти месяцы, отмеченные ограничениями из-за пандемического кризиса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) работали над разработкой правил пребывания, гарантирующих наблюдателям возможность полноценно выполнять свою работу в безопасных условиях. Тем не менее, возникли трудности с достижением соглашения с некоторыми организациями. В частности, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), как сообщают различные местные источники в России, якобы сделало заявление о том, что является единственным органом, который будет наблюдать за национальными выборами, встретив резкое возражение со стороны Москвы, объяснившей, что Россия всегда поддерживала равенство наблюдательных миссий и международных журналистов, которые приезжают, чтобы засвидетельствовать процесс демократических выборов в стране», – указала эксперт.

По ее словам, такая позиция ОБСЕ «является не только нападкой на легитимность внутренней политики России, но даже в большей степени попыткой использовать спекуляции о якобы имеющемся пробеле в демократическом процессе, который считается само собой разумеющимся, чтобы надавить на Москву и заявить о своем воображаемом преимуществе перед другими международными организациями». «С этой точки зрения, в силу обеспечения прозрачности, которую пытаются защитить, нужно рассматривать решение России об отказе исключить все организации и газеты, приглашенные осуществлять свою роль», – добавила Болтук.

Происходящее она назвала продолжением процесса, который уже наблюдается в течение некоторого времени, когда Запад настроен противостоять России, дискредитируя ее внутреннюю политику сначала делом Алексея Навального, затем бойкотом российской вакцины Sputnik V, а теперь случаем с ОБСЕ и «делом международных наблюдателей». «Однако мы должны спросить себя, насколько продуктивно для Запада это продолжающееся перетягивание каната с Москвой, учитывая ту роль, которую Россия играет на евразийской геополитической шахматной доске, и те прочные связи, которые Российская Федерация имеет с различными европейскими странами», – отметила эксперт.

Со ссылкой на политика из Сан-Марино Алессандро Бевитори Болтук указала, что «результат этого спора может дискредитировать российский избирательный процесс, который уже подвергся резкой критике со стороны Запада». «Это решение, подчеркивает Бевитори, не принимает во внимание неоспоримую пандемическую ситуацию, с которой сталкивается весь мир, и в частности Россия. Поскольку для страны крайне важно сохранить здоровье гостей, которые будут приедут наблюдать за выборами в сентябре, необходимо было усилить меры безопасности», – пишет Болтук.

«Бевитори подчеркивает, что в России будут даны гарантии присутствию международных наблюдателей, в том числе многих журналистов, которые, вернувшись в свою страну, смогут свободно рассказать о том, что они видели. Эта возможность также была бы предоставлена наблюдателям ОБСЕ, если бы организация не решила произвольно отказаться от участия в наблюдении за выборами, шаг, который подчеркивает политическую цель подрыва доверия к избирательному процессу в России. Нечто подобное уже происходило в прошлом в разгар пандемии, когда несколько западных стран выступили против российской вакцины Sputnik V, не принимая во внимание научные результаты и, следовательно, исключая ее из кампании вакцинации в чисто геополитических целях», – отмечает Болтук.

Она подчеркивает, что отказ ОБСЕ направить международных наблюдателей не только представляет собой упущенную возможность для этой организации наблюдать за выборами в России и, таким образом, подтвердить их нормальный ход, но и превращается в дальнейшее дистанцирование между Москвой и международными организациями, тем самым подталкивая Россию к политическому выбору на продолжение разрыва с Западом и Европой и разворачиванию на Восток, то есть в направлении того Китая, который так беспокоит Вашингтон и Брюссель.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.